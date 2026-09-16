Người cao tuổi Việt Nam phát huy tinh thần "tuổi cao – gương sáng"
Sáng 16/9, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành phiên trọng thể. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nguoi-cao-tuoi-viet-nam-phat-huy-tinh-than-tuoi-cao-guong-sang-417990.htm