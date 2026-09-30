Người cao tuổi Việt Nam: Gương sáng cho các thế hệ kế tục và noi theo

Bác Hồ đến thăm lớp học bổ túc văn hóa của phụ nữ lao động khu phố Lương Yên, Hà Nội (27/3/1956). (Ảnh: TTXVN)

Các cụ phụ lão huyện Văn Giang (Hưng Yên) tặng gậy Trường Sơn, chúc các chàng trai lên đường ra tiền tuyến, hưởng ứng phong trào Thanh niên “Ba sẵn sàng” (tháng 8/1964), sau khi Mỹ mở rộng đánh phá bằng không quân ra miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. (Ảnh: TTXVN)

Cụ Nguyễn Danh Mai (trái) và cụ Hoàng Phi Sơn, ở xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu (Nghệ An), đều có 3 con tòng quân, nay lại tiễn người con thứ 4 lên đường nhập ngũ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tháng 8/1964, sau khi Mỹ mở rộng đánh phá bằng không quân ra miền Bắc. (Ảnh: Nguyễn Chính/TTXVN)

Các bô lão dân quân phối hợp với bộ đội bắn máy Mỹ, làm nên chiến thắng Hàm Rồng, ngày 3 và 4/4/1965. (Ảnh: TTXVN)

Phút nghỉ ngơi của các cụ cao niên hợp tác xã Xuân Tùng, Vĩnh Giang, Vĩnh Linh khi tham gia nhận bện dây neo phục vụ cho giao thông vận tải để con cháu đi làm nhiệm vụ sản xuát và chiến đấu, góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược (1965). (Ảnh: TTXVN)

Giờ luyện tập cơ bản chữa bệnh của hội viên câu lạc bộ Thống Nhất, khu phố Hai Bà Trưng, Hà Nội (1975). (Ảnh: Minh Nguyệt/TTXVN)

Đội viên trường THCS Mường Thanh (Điện Biên) nghe cựu đại tá Nông Văn Khâu, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu II, Trưởng Ban Liên lạc chiến sỹ Điện Biên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lai Châu kể chuyện về chiến dịch Điện Biên (2003). (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ người cao tuổi tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên (2013). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Cộng tác viên dân số hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Hòa Vang, Đà Nẵng (2018). (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Chi hội Người cao tuổi ấp Xà Xía, xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên trao đổi, chia sẻ với cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên trong việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ biên giới, vùng biển quốc gia, tháng 9/2018. (Ảnh : Hồng Đạt/TTXVN)

Các bác sỹ khám sàng lọc về mắt cho bệnh nhân trong Chương trình phẫu thuật nhân đạo thay thủy tinh thể miễn phí cho 500 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (2019). (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Người cao tuổi tham gia chuỗi sự kiện hoạt động chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa Hà Nội nhân “Tháng hành động vì nguời cao tuổi” năm 2019 . (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Học sinh thành phố Tuyên Quang thăm hỏi, tặng quà cho thân nhân liệt sỹ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (2020). (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Bác sỹ bệnh viện Việt Nam-Cuba khám, chăm sóc người cao tuổi bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao bất thường (2020). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Hướng dẫn đối tượng là người cao tuổi tập phục hồi chức năng, nâng cao sức khỏe tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội Yên Bái, tháng 10/2020. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, đại diện người cao tuổi phường Cô Giang, Quận 1, phát biểu tại Hội nghị đối thoại với người cao tuổi về chính sách người cao tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh (11/11/2020). (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Già Puih Duch, làng Jut 2, huyện Ia Grai, Gia Lai, gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo (2023). (Ảnh: TTXVN)

Người cao tuổi được khám sức khỏe miễn phí tại Trạm Y tế Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 8/2023. (Ảnh: Đinh HằnG/TTXVN)

Gần 2.000 người cao tuổi đến từ khắp các quận, huyện của thành phố tham gia Ngày hội rèn luyện sức khỏe người cao tuổi Hà Nội năm 2023. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan, Ninh Bình, tháng 7/2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt thân mật các cán bộ cốt cán, người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2024). (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt đoàn đại biểu phụ nữ cao tuổi tiêu biểu đại diện cho hơn 9 triệu phụ nữ cao tuổi toàn quốc trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức (06/12/2024). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Cụ Nguyễn Thị Dần - nghệ nhân ướp trà sen cao tuổi nhất ở Quảng Bá, quận Tây Hồ (Hà Nội) tỉ mỉ, cặm cụi với công việc đã gắn bó với mình suốt từ tuổi đôi mươi (2024) (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút khởi động chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập (10/5/1995 - 10/5/2025), 84 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2025) và đón nhận Huân chương Lao dộng hạng Nhất lần thứ 2. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến các đảng viên cao tuổi tại thành phố Đà Nẵng (19/5/2026). (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi của Đại học Y Hà Nội (17/1/2026). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhân Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2026), chiều 5/6/2026, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 người cao tuổi tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2026 trên toàn quốc. (Ảnh: Thống Nhất /TTXVN)