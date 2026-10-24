Người cao tuổi thuộc trường hợp nào thì được nhận trợ cấp xã hội hằng tháng và mức trợ cấp?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại khoản 5 Điều 5 và điểm đ khoản 1 Điều 6 Nghị định số 335/2026/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây:

a) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng;

b) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.

Người cao tuổi cần được quan tâm chăm sóc hơn cả về thể chất, tinh thần, đặc biệt là người cao tuổi ở nông thôn. Ảnh minh họa/thanglong.chinhphu.vn

Mức trợ giúp xã hội với người cao tuổi thuộc các trường hợp trên như sau:

- Hệ số 1,5 đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 5 từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi (tương đương 810.000 đồng);

- Hệ số 2,0 đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 5 từ đủ 75 tuổi trở lên (tương đương 1.080.000 đồng);

- Hệ số 3,0 đối với đối tượng quy định tại điểm b khoản 5 (tương đương 1.620.000 đồng).

* Bạn đọc Phạm Văn Thắng ở phường Trí Quả, TP Bắc Ninh, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà thầu, chủ đầu tư vi phạm quy định về mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 27 Nghị định số 339/2026/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nhà thầu khảo sát xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng theo quy định;

b) Chủ đầu tư không mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng theo quy định;

c) Nhà thầu thi công công trình không mua bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba theo quy định.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc mua bảo hiểm theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này đối với công trình đang thi công xây dựng.