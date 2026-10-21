Người cao tuổi sống gần cây xanh có nguy cơ sa sút trí tuệ thấp hơn

Người cao tuổi sống tại những khu vực có nhiều cây xanh quanh nhà có ít nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ hơn.

Đây là kết quả nghiên cứu mới tại Thụy Điển, cho thấy môi trường sống có thể góp phần bảo vệ sức khỏe não bộ và giảm nguy cơ suy giảm trí nhớ khi về già.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu ngày 21/10, nghiên cứu do Đại học Stockholm và Viện Karolinska của Thụy Điển thực hiện, với sự tham gia của 2.993 người từ 60 tuổi trở lên tại thủ đô Stockholm.

Các nhà khoa học theo dõi sức khỏe của những người tham gia trong thời gian tối đa 16 năm, đồng thời sử dụng dữ liệu vệ tinh để xác định mức độ cây xanh quanh nơi cư trú. Trong thời gian nghiên cứu, 477 người được chẩn đoán mắc chứng sa sút trí tuệ.

Kết quả cho thấy, mức độ cây xanh cao hơn trong phạm vi 100 m quanh nhà có liên quan đến nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ thấp hơn khoảng 20%, sau khi đã tính đến nhiều yếu tố như tuổi tác, điều kiện kinh tế, tình trạng sức khỏe, mức độ vận động, ô nhiễm không khí và tiếng ồn giao thông. Mối liên hệ này yếu hơn khi tính diện tích cây xanh trong phạm vi 250 m hoặc 500 m quanh nơi ở.

Đáng chú ý, mối liên hệ giữa cây xanh và nguy cơ sa sút trí tuệ thấp hơn được ghi nhận rõ hơn ở phụ nữ so với nam giới. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng cần tiếp tục kiểm chứng kết quả này trên những nhóm dân cư khác.

Theo bà Cecilia Stenfors, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cây xanh và môi trường tự nhiên có thể giúp giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ, khuyến khích vận động và tăng cường giao tiếp xã hội. Ngoài ra, cây xanh còn góp phần hạn chế tiếng ồn, ô nhiễm không khí và nắng nóng, những yếu tố có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu nhấn mạnh kết quả mới chỉ cho thấy mối liên hệ giữa môi trường nhiều cây xanh và nguy cơ sa sút trí tuệ thấp hơn, chưa chứng minh cây xanh trực tiếp giúp phòng ngừa bệnh.

Nghiên cứu cũng chỉ được thực hiện tại một khu đô thị của Stockholm, nên cần có thêm dữ liệu từ những khu vực và nhóm dân cư khác./.