Người cao tuổi phường Cửa Nam có thêm không gian chăm sóc sức khỏe, giao lưu ban ngày

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cửa Nam Phạm Thị Thu Thủy và Chủ tịch UBND phường Nguyễn Quốc Hoàn cùng các đại biểu cắt băng khai trương cơ sở. Ảnh: PV

Phát biểu khai trương cơ sở, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Trịnh Ngọc Trâm cho biết, người cao tuổi ngày nay không chỉ có nhu cầu khám chữa bệnh mà còn cần được theo dõi sức khỏe thường xuyên, được vận động phù hợp, giao lưu, chia sẻ và có một môi trường sinh hoạt an toàn, thân thiện. Tại các đô thị, khi nhịp sống ngày càng bận rộn, nhiều gia đình gặp khó khăn trong việc bố trí thời gian chăm sóc người cao tuổi vào ban ngày. Bên cạnh đó, không ít người cao tuổi phải đối mặt với cảm giác cô đơn, thiếu không gian giao tiếp và sinh hoạt cộng đồng.

Xuất phát từ thực tiễn đó, việc xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi là một hướng đi thiết thực, phù hợp với yêu cầu đổi mới công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngay từ cơ sở. Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam nhấn mạnh, điểm nổi bật của mô hình là tổ chức chăm sóc người cao tuổi ngay tại cộng đồng, theo hình thức “sáng đi - chiều về”. Điều này giúp người cao tuổi được chăm sóc, theo dõi sức khỏe và tham gia các hoạt động phù hợp vào ban ngày, nhưng vẫn trở về sum họp cùng gia đình vào buổi chiều.

Các đại biểu thăm hỏi, động viên các bác cao tuổi trong ngày khai trương cơ sở. Ảnh: PV

Giám đốc Trạm Y tế phường Cửa Nam Phạm Hồng Diệp thông tin thêm, tại cơ sở, người cao tuổi được theo dõi các chỉ số sức khỏe cơ bản, tư vấn phòng bệnh, hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, tập luyện dưỡng sinh, vận động và phục hồi chức năng phù hợp với tình trạng sức khỏe. Đồng thời, các bác được tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, đọc sách, giao lưu, sinh hoạt tập thể. Đặc biệt, mô hình kết hợp chăm sóc thể chất và tinh thần, đồng thời gắn sự hỗ trợ của nhân viên y tế với sự đồng hành của gia đình, cộng đồng

Về lâu dài, phường Cửa Nam định hướng tiếp tục phát triển mô hình gắn với việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất của Trạm Y tế tại số 50C Hàng Bài, từng bước hình thành cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, góp phần hoàn thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu tại địa phương.

Người cao tuổi được tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, đọc sách, giao lưu tại cơ sở. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Trịnh Ngọc Trâm mong muốn cơ sở thực sự trở thành một mái nhà chung ấm áp, nơi người cao tuổi được quan tâm, lắng nghe, chia sẻ; nơi mỗi hoạt động đều góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Đồng thời, mô hình cũng góp phần chia sẻ trách nhiệm với các gia đình, giúp con cháu yên tâm công tác, lao động, học tập, trong khi ông bà, cha mẹ được chăm sóc trong môi trường an toàn, thân thiện.