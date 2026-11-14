Người cao tuổi Hà Nội sôi nổi hưởng ứng Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam

Chương trình hướng tới Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), thu hút hơn 1.500 cán bộ, hội viên NCT các xã, phường và đông đảo Nhân dân tham gia.

Các đại biểu cùng NCT đi bộ quanh Thành cổ Sơn Tây

Rộn ràng ngày hội NCT

Dự chương trình có Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NCT Việt Nam Nguyễn Lam, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong; đại diện Ủy ban MTTQ TP Hà Nội; lãnh đạo Hội NCT thành phố và Đảng ủy, UBND phường Sơn Tây.

Ngay từ đầu giờ sáng, phố đi bộ Sơn Tây đã rộn ràng không khí hội tụ, giao lưu của các đoàn NCT. Mở đầu chương trình, 300 hội viên NCT phường Sơn Tây biểu diễn trống hội, dân vũ và múa quạt. Tiếng trống khỏe khoắn, những động tác múa quạt mềm mại cùng các bước dân vũ nhịp nhàng tạo nên không khí sôi nổi, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đại biểu và người dân.

Không chỉ là những tiết mục biểu diễn chào mừng, đây còn là dịp để NCT thể hiện thành quả từ phong trào văn hóa, văn nghệ được duy trì tại cơ sở. Các cụ ông, cụ bà vừa trực tiếp tham gia sáng tạo, biểu diễn, vừa góp phần gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống, kết nối các thế hệ trong cộng đồng.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thế Toàn, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT TP Hà Nội nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình trong dịp hướng tới Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam. Năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) theo Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Việc gắn kết hai sự kiện để tổ chức Tuần lễ Văn hóa và Đại đoàn kết dân tộc có ý nghĩa thiết thực, khơi dậy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Hơn 1.500 NCT hào hứng tham gia chương trình

Theo ông Nguyễn Thế Toàn, NCT không chỉ là những người chứng kiến, góp phần làm nên lịch sử mà còn có trách nhiệm gìn giữ truyền thống, giáo dục con cháu về lòng yêu nước, tình đoàn kết, đạo lý uống nước nhớ nguồn. Mỗi NCT cần tiếp tục nêu gương trong xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư đoàn kết, văn minh; tích cực tham gia các phong trào thi đua và hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Nhấn mạnh vai trò của sức khỏe, ông Nguyễn Thế Toàn nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công”. Ông cho rằng, tập luyện thường xuyên giúp NCT duy trì sự dẻo dai, phòng ngừa bệnh tật, đồng thời có thêm niềm vui, sự tự tin và cơ hội giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Chọn môn thể thao phù hợp, duy trì thói quen rèn luyện

Thực hiện Công điện số 69/CĐ-TTg ngày 7.10.2026 của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội triển khai phong trào giai đoạn 2026-2030, phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 60% người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, trong đó tỷ lệ hội viên NCT đạt 65%; 100% xã, phường có ít nhất một mô hình tập luyện hoạt động thường xuyên.

Hưởng ứng mục tiêu này, Hội NCT thành phố tập trung vận động hội viên lựa chọn những hình thức rèn luyện phù hợp, thiết thực, dễ duy trì, trong đó có dân vũ, thể dục dưỡng sinh và đi bộ.

NCT đồng diễn tại chương trình

Ông Nguyễn Thế Toàn đề nghị các cấp Hội củng cố, duy trì và nhân rộng các câu lạc bộ; tổ chức giao lưu, biểu diễn, hội thi phù hợp, tạo môi trường sinh hoạt thu hút đông đảo NCT. Mỗi cán bộ Hội cần là một hạt nhân vận động, mỗi hội viên là một tuyên truyền viên tích cực, khuyến khích con cháu cùng rèn luyện thân thể.

Phát biểu hưởng ứng phong trào, ông Hà Ngọc Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Tây thể hiện tinh thần đồng hành của chính quyền địa phương trong vận động người dân, đặc biệt là NCT, tích cực tham gia rèn luyện thể chất theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Niềm vui được góp mặt trong sự kiện ý nghĩa hướng tới Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam cũng được bà Bùi Thị Dung, 63 tuổi, ở tổ dân phố Phú Mai, phường Sơn Tây và bà Nguyễn Thị Tuyến, 72 tuổi, phường Tùng Thiện chia sẻ.

Bà Tuyến cho biết: Đội NCT phường Tùng Thiện có 150 thành viên, không quản ngại đường xa cùng tham gia chương trình. Ở địa phương, việc duy trì đi bộ, đạp xe, tập dưỡng sinh buổi sáng; tham gia bóng chuyền hơi, cầu lông, dân vũ, văn nghệ buổi tối đã trở thành phong trào sôi nổi thu hút đông đảo hội viên, người dân tham gia.

Các hoạt động không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe mà còn tạo cơ hội giao lưu, gắn kết cộng đồng.

NCT đồng diễn tại chương trình

Bà mong muốn những sự kiện như thế này tiếp tục được tổ chức để NCT lan tỏa tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích; nêu gương trong lối sống, vận động con cháu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn nếp sống văn hóa và truyền thống đoàn kết. Đó cũng là cách NCT góp phần giáo dục thế hệ trẻ biết trân trọng, gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Sau phần nghi lễ, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, cán bộ, hội viên NCT cùng các lực lượng tham gia đi bộ quanh Thành cổ Sơn Tây, tạo nên hình ảnh đẹp về NCT Thủ đô năng động, tự tin và nhiệt tình hưởng ứng phong trào.

Từ những nhịp trống hội, điệu dân vũ đến hoạt động đi bộ, chương trình đã đưa thông điệp rèn luyện sức khỏe, gìn giữ văn hóa và phát huy tinh thần đoàn kết vào những việc làm cụ thể. NCT không chỉ chủ động chăm sóc bản thân mà còn tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, vận động gia đình và cộng đồng cùng sống khỏe, sống trách nhiệm.

Tại Thành cổ Sơn Tây, mỗi bước chân của NCT là một hành động hưởng ứng phong trào thể dục thể thao, đồng thời góp thêm sức lan tỏa cho tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, khẳng định vai trò NCT trong xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh, giàu bản sắc.