Người cao tuổi góp sức xây dựng cộng đồng

Từ việc nhà đến việc chung

Trong gia đình, người cao tuổi nêu gương trong lối sống, cách ứng xử, quan tâm giáo dục con cháu. Ở khu dân cư, nhiều người tiếp tục tham gia công tác Hội, đoàn thể, hòa giải, vận động nhân dân và đóng góp ý kiến vào những công việc chung.

Tại thôn Dương Đình, xã Gia Lâm, bà Đinh Thị Tuyết Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi xã Gia Lâm, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Dương Đình là một trong những người tích cực với công việc ở cơ sở. Hơn 10 năm tham gia công tác Hội, bà đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ: Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, tham gia công tác hòa giải, làm nhóm trưởng liên gia và các hoạt động đoàn thể tại địa phương.

Bà Tuyết Nhung chúc mừng sinh nhật, động viên các thành viên Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Dương Đình. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Công việc ở thôn có khi là nhắc nhở các hộ dân giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khi tham gia hòa giải những bất đồng, tuyên truyền, vận động người dân cùng thực hiện việc chung. Những việc ấy không có giờ giấc cố định, đòi hỏi sự kiên trì và gần gũi với từng gia đình. Dù vậy, bà Nhung vẫn thu xếp thời gian để tham gia, bởi theo bà, công việc chung của thôn cũng là trách nhiệm của mỗi người dân.

Đáng chú ý, bà dành nhiều tâm sức cho hoạt động của Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Dương Đình. Khi mới thành lập, số lượng thành viên ít và nhiều biến động, việc tập hợp và duy trì sinh hoạt gặp không ít khó khăn. Bà kiên trì tuyên truyền, vận động để người cao tuổi trong thôn hiểu về mục đích, ý nghĩa và những lợi ích khi tham gia câu lạc bộ, đồng thời, tìm cách kết nối các nguồn lực để tổ chức các hoạt động thiết thực đối với người cao tuổi. Từ đó, số lượng người tham gia ngày càng tăng.

Sau 6 năm hoạt động, câu lạc bộ duy trì sinh hoạt nền nếp. Bên cạnh các buổi gặp gỡ, giao lưu, bà Nhung quan tâm thăm hỏi những thành viên tuổi cao, sức khỏe yếu, đến tận nhà động viên, nhắc nhở việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Bà cũng vận động, kết nối các nguồn hỗ trợ để tổ chức những chuyến tham quan, hoạt động chung, giúp các thành viên có thêm dịp gặp gỡ, chia sẻ.

“Mình phải nói được, làm được thì hội viên mới tin tưởng”, bà Nhung chia sẻ. Với bà, muốn vận động mọi người thì trước hết bản thân phải gương mẫu, nhiệt tình và có trách nhiệm. Bởi vậy, trong từng công việc, bà luôn cố gắng làm đến nơi đến chốn, tạo sự tin tưởng để hội viên cùng tham gia.

Cũng ở thôn Dương Đình, bà Nguyễn Thị Toan, 72 tuổi, hội viên Chi hội Người cao tuổi, có cách đóng góp khác. Trước đây, bà từng tham gia công tác tại Chi hội Phụ nữ, Chi hội Nông dân, công tác hòa giải và thanh tra nhân dân. Nhiều năm gắn bó với các hoạt động ở cơ sở giúp bà có thêm kinh nghiệm, hiểu biết về công việc của thôn và đời sống người dân.

Trong thời gian tham gia công tác hòa giải, bà Toan cùng các thành viên gặp gỡ, lắng nghe, khuyên giải những trường hợp phát sinh mâu thuẫn trong khu dân cư. Bằng sự chân thành, cách nói chuyện thấu tình đạt lý và uy tín của mình, bà góp phần giúp các bên hiểu nhau, giải quyết bất đồng, giữ gìn tình cảm xóm giềng.

Hiện nay, do tuổi cao, bà Toan đã nghỉ công tác đoàn thể, chỉ tham gia sinh hoạt tại Chi hội Người cao tuổi và Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. Tuy không còn trực tiếp đảm nhiệm công việc thường xuyên, bà vẫn được lãnh đạo thôn mời dự các cuộc họp để đóng góp ý kiến về hoạt động ở địa phương. Những ý kiến từ kinh nghiệm nhiều năm tham gia công tác cơ sở của bà được lãnh đạo địa phương lắng nghe, tiếp nhận.

Các hoạt động của Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau góp phần gắn kết, hỗ trợ người cao tuổi trong cộng đồng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Phát huy vai trò người cao tuổi

Không chỉ tham gia công việc thường ngày ở khu dân cư, người cao tuổi còn là lực lượng được cấp ủy, chính quyền tin tưởng trong tuyên truyền, vận động thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Bà Phùng Thị Hoài Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm, đánh giá, Hội Người cao tuổi xã Gia Lâm đã triển khai khá tốt các hoạt động phong trào. Đáng chú ý, trong những đợt cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các nhiệm vụ chính trị như bầu cử, sắp xếp thôn, tổ dân phố, Đảng ủy, Mặt trận xã Gia Lâm đã tin tưởng giao Hội Người cao tuổi đi đầu trong triển khai thực hiện. Theo bà Phùng Thị Hoài Hương, người cao tuổi có uy tín, có tiếng nói trong gia đình, nhất là trong việc định hướng, vận động con cháu. Vì vậy, khi tham gia tuyên truyền, vận động, họ dễ tạo sự đồng thuận từ mỗi gia đình, góp phần đưa chủ trương, nhiệm vụ của địa phương đến với người dân.

Hoạt động của Cụm thi đua số V – Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội cũng cho thấy người cao tuổi đang tham gia trên nhiều lĩnh vực. Ông Phan Đình Thái, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Gia Lâm, Cụm trưởng Cụm thi đua số V – Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội cho biết, Cụm thi đua số V gồm 11 Hội Người cao tuổi xã, phường: Gia Lâm; Việt Hưng; Long Biên; Bồ Đề; Phúc Lợi; Thư Lâm; Thiên Lộc; Vĩnh Thanh; Phù Đổng; Thuận An; Bát Trảng. Địa bàn Cụm có 131.399 người cao tuổi; tổng số hội viên là 111.228 người.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được duy trì góp phần gắn kết các thành viên và nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Cùng với công tác xây dựng tổ chức Hội, các hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi được duy trì ở cơ sở. Toàn cụm hiện có 34 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau với 2.721 thành viên; 465 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Các mô hình, câu lạc bộ tạo điều kiện để người cao tuổi giao lưu, rèn luyện sức khỏe, hỗ trợ nhau trong cuộc sống và tham gia các hoạt động tại địa phương.

Trong phát triển kinh tế, toàn cụm có 489 người cao tuổi làm chủ trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Nhiều người tiếp tục lao động, phát triển sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm và tạo việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó, người cao tuổi còn tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân, chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Theo ông Phan Đình Thái, người cao tuổi có lợi thế về kinh nghiệm sống, uy tín và sự gắn bó lâu năm với địa bàn dân cư. Đây là những yếu tố giúp họ tham gia vận động nhân dân, hòa giải mâu thuẫn, giáo dục con cháu và đóng góp ý kiến xây dựng địa phương. Tùy điều kiện sức khỏe, hoàn cảnh, mỗi người có thể lựa chọn phần việc phù hợp, không nhất thiết phải đảm nhiệm chức vụ trong các tổ chức, đoàn thể mới có thể đóng góp cho cộng đồng.

Để phát huy tốt hơn vai trò của người cao tuổi, ông Phan Đình Thái cho rằng, cần có sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể; đồng thời lắng nghe, ghi nhận những ý kiến, kinh nghiệm của họ. Với những người còn sức khỏe, có điều kiện tham gia công việc ở cơ sở, sự động viên kịp thời sẽ giúp họ tiếp tục gắn bó. Với những người đã nghỉ công tác, việc tạo cơ hội để họ đóng góp ý kiến cũng là cách phát huy vốn sống và kinh nghiệm đã tích lũy.