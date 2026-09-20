Người cao tuổi chiếm gần 30% dân số Nhật Bản

Người cao tuổi tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cụ thể, thống kê của Bộ Nội vụ và Truyền thông cho biết số người cao tuổi ở Nhật Bản đến nay là 36,24 triệu người, gồm 15,71 triệu nam giới và 20,54 triệu phụ nữ, tăng 20.000 người so với năm trước đó. Hồi tháng 9 năm ngoái, tỷ lệ người cao tuổi trong tổng dân số cũng đã ở mức cao chưa từng thấy là 29,4%, lần thứ ba lập kỷ lục mới sau các năm 2022 và 2024.

Trong số 39 quốc gia có dân số từ 40 triệu người trở lên, ngoài Nhật Bản, các nước tiếp theo có tỷ lệ dân số già đông đảo lần lượt là Italy (25,6%), Đức (24,2%) và Pháp (22,9%). Với số người từ 75 tuổi trở lên chiếm 17,7% tổng dân số, Nhật Bản cũng là nước dẫn đầu về tỷ lệ này, sau đó đến Italy với 13,3%.

Dự báo, đến năm 2045 khi thế hệ sinh ra vào giai đoạn bùng nổ dân số 1971-1974 bước vào hàng ngũ người cao tuổi, số người cao tuổi ở Nhật Bản sẽ đạt 39,45 triệu người, tương đương tỷ lệ 36,3% tổng dân số.