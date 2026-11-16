Người cao tuổi Bình Xuyên đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao

Hội viên Hội Người cao tuổi xã Bình Xuyên tập luyện dưỡng sinh, nâng cao sức khỏe và tạo không khí vui tươi trong sinh hoạt hằng ngày.

Toàn xã Bình Xuyên hiện có 4.550 người cao tuổi, trong đó có 4.280 hội viên Hội Người cao tuổi. Xác định chăm lo đời sống tinh thần, sức khỏe cho hội viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội Người cao tuổi xã tích cực vận động các chi hội duy trì hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, khuyến khích hội viên lựa chọn hình thức tập luyện phù hợp với độ tuổi và thể trạng.

Theo thống kê của Hội, toàn xã hiện có 8 câu lạc bộ các loại với 680 người cao tuổi tham gia. Bên cạnh đó, các hoạt động dưỡng sinh, bóng chuyền hơi được duy trì, thu hút đông đảo hội viên hưởng ứng. Các câu lạc bộ trở thành địa điểm sinh hoạt quen thuộc, giúp người cao tuổi hình thành thói quen vận động thường xuyên, nâng cao thể lực và tinh thần. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội đã tổ chức 8 đợt giao lưu văn hóa, thể thao, tạo điều kiện để hội viên các chi hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào rèn luyện tại cơ sở.

Không chỉ tập trung vào hoạt động thể thao, Hội còn quan tâm xây dựng các mô hình sinh hoạt cộng đồng. Hiện, toàn xã có 4 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với 1.600 hội viên người cao tuổi tham gia. Thông qua các câu lạc bộ, hội viên được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ giữa các thế hệ.

Ông Phạm Văn Lý - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Bình Xuyên cho biết: “Hội Người cao tuổi xã luôn quan tâm vận động hội viên tham gia các hoạt động thể dục, thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe; đồng thời duy trì và phát triển các câu lạc bộ như dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, cầu lông... Qua đó, tạo sân chơi bổ ích, giúp hội viên rèn luyện sức khỏe, giao lưu, gắn kết và sống vui, sống khỏe. Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thu hút ngày càng nhiều người cao tuổi tham gia tập luyện thường”.

Hội viên Hội Người cao tuổi xã Bình Xuyên rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe.

Cùng với hoạt động tập luyện, công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được quan tâm. Toàn xã có 4.419 người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, trong đó 2.678 người được cấp thẻ và 1.741 người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Có 1.857 người được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần/năm; 807 người được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và 1.642 người được phổ biến kiến thức về chăm sóc, tự chăm sóc sức khỏe. Đây là những điều kiện quan trọng giúp người cao tuổi chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe, lựa chọn hình thức vận động phù hợp, duy trì cuộc sống tích cực.

Đối với nhiều hội viên, việc tham gia các câu lạc bộ thể dục, thể thao đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh hoạt hằng ngày. Bà Phạm Thị Phượng, hội viên Chi hội Người cao tuổi thôn Nông Trường và ông Hoàng Văn Sáng, hội viên người cao tuổi thôn Tam Lông chia sẻ: “Từ khi tham gia câu lạc bộ, chúng tôi có thêm thói quen tập luyện thể dục mỗi ngày. Những bài tập dưỡng sinh, những buổi chơi bóng chuyền hơi giúp cơ thể dẻo dai, sức khỏe được cải thiện, tinh thần cũng thoải mái, vui vẻ hơn. Điều chúng tôi vui nhất là được gặp gỡ, giao lưu với những người cùng trang lứa, cùng nhau tập luyện, chia sẻ chuyện cuộc sống. Nhờ đó, tuổi già trở nên vui khỏe, ý nghĩa hơn, chúng tôi cũng có thêm động lực để duy trì việc rèn luyện sức khỏe thường xuyên”.

Hoạt động bóng chuyền hơi thu hút đông đảo hội viên Hội Người cao tuổi xã Bình Xuyên tham gia, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Xuyên cho biết: “Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở các thôn trên địa bàn xã ngày càng đi vào chiều sâu, nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân. Thông qua vai trò nòng cốt của MTTQ và các tổ chức đoàn thể, nhiều nội dung được triển khai gắn với những việc làm cụ thể, thiết thực như giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng. MTTQ xã tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò chủ thể của người dân, lấy sự đồng thuận và mức độ hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, đoàn kết, phát triển”.

Thời gian tới, Hội Người cao tuổi xã Bình Xuyên tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên hưởng ứng phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ, khuyến khích phát triển những môn thể thao phù hợp với sức khỏe, điều kiện của từng thôn. Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, tạo môi trường thuận lợi để người cao tuổi rèn luyện, nâng cao sức khỏe và gắn kết cộng đồng.

Từ những buổi tập dưỡng sinh đến các trận bóng chuyền hơi sôi nổi, phong trào thể dục, thể thao đang góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người cao tuổi Bình Xuyên. Qua đó, mỗi hội viên tiếp tục phát huy tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích, đóng góp kinh nghiệm và trách nhiệm vào xây dựng quê hương.