Người cán bộ Mặt trận nặng lòng với chữ Dao của tổ tiên

Đoàn du khách đến thăm nhà ông Lý Văn Bậu, tìm hiểu những cuốn sách chữ Dao được gia đình gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Gìn giữ những cuốn sách của tổ tiên

Trong ngôi nhà của gia đình ông Lý Văn Bậu, hơn 20 cuốn sách chữ Dao do tổ tiên truyền lại qua nhiều thế hệ vẫn được gìn giữ cẩn thận. Những cuốn sách gắn với phong tục, tập quán và đời sống tinh thần của người Dao. Với ông, đó là tài sản quý của gia đình, dòng họ, lưu giữ những tri thức và nét văn hóa của người đi trước.

Sinh năm 1960, ông Bậu đã gắn bó với những cuốn sách ấy từ nhiều năm nay. Cuộc sống đổi thay, nhưng ông vẫn trân trọng gìn giữ, mong những gì cha ông để lại không bị thất lạc. Việc lưu giữ sách, theo ông, không đơn thuần là bảo quản những kỷ vật, mà còn giúp con cháu có cơ hội tìm hiểu chữ viết, phong tục và nếp sống truyền thống của dân tộc mình.

Ông Bậu cho rằng, điều quan trọng không chỉ là giữ sách mà còn phải có người tiếp tục tìm hiểu và trao truyền. Nếu lớp trẻ không quan tâm học chữ Dao, những cuốn sách được gìn giữ qua nhiều đời có thể dần trở nên xa lạ với chính con cháu trong gia đình.

Theo ông, công nghệ giúp người trẻ có thêm cơ hội học tập, tiếp cận thông tin, nhưng cũng đặt ra những thách thức đối với việc duy trì chữ viết và văn hóa truyền thống. Ông mong con cháu biết tiếp thu cái mới mà không quên tiếng nói, chữ viết và những phong tục tốt đẹp của đồng bào mình.

“Là người dân tộc Dao, tôi luôn mong muốn những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình được giữ gìn và truyền lại cho con cháu. Tôi mong các thế hệ trẻ cùng nhau gìn giữ để văn hóa dân tộc mình không bị mai một”, ông Bậu chia sẻ.

Với ông, gìn giữ bản sắc không chỉ gói gọn trong những cuốn sách. Trang phục truyền thống, phong tục, tập quán và nếp sinh hoạt của người Dao cũng cần được trân trọng, trao truyền phù hợp với đời sống hôm nay. Ông mong thế hệ trẻ không chỉ biết đến văn hóa dân tộc qua lời kể mà còn chủ động tìm hiểu và thực hành những nét đẹp ấy.

Ông Lý Văn Bậu giới thiệu những cuốn sách chữ Dao với du khách người nước ngoài.

Câu chuyện về những cuốn sách chữ Dao của gia đình ông Bậu cũng nhận được sự quan tâm của du khách. Bà Michkati, một du khách người Pháp, bày tỏ ấn tượng khi biết gia đình ông vẫn lưu giữ sách do tổ tiên truyền lại. Theo bà, tại nơi mình sinh sống ở Pháp, nhiều dấu tích của các thế hệ trước đã không còn được giữ lại. Vì vậy, việc một gia đình trân trọng những cuốn sách truyền qua nhiều đời khiến bà đặc biệt chú ý.

Sự quan tâm của du khách là niềm vui đối với ông Bậu, bởi những giá trị văn hóa của dân tộc mình được người ngoài biết đến và trân trọng. Nhưng trên hết, ông mong chính con cháu sẽ tiếp tục tìm hiểu những cuốn sách ấy, để chữ viết của tổ tiên không chỉ còn hiện diện trên những trang giấy được cất giữ trong nhà.

Gắn kết cộng đồng, gìn giữ bản sắc

Không chỉ lưu giữ sách chữ Dao, ông Lý Văn Bậu còn là Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 11, phường Hà Giang 1. Ở tuổi 66, bên cạnh việc chăm lo gia đình, ông vẫn tích cực tham gia các hoạt động chung, vận động bà con đoàn kết, hưởng ứng các phong trào và xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.

Là người dân tộc Dao, gắn bó với phong tục, tập quán của đồng bào, ông đặc biệt quan tâm vận động người dân gìn giữ những nét đẹp truyền thống, đồng thời từng bước từ bỏ những hủ tục không còn phù hợp. Theo ông, giữ gìn bản sắc phải đi cùng xây dựng nếp sống văn minh. Từ cách ứng xử, sinh hoạt trong gia đình đến các hoạt động cộng đồng, mỗi người đều có thể góp phần duy trì những giá trị tốt đẹp.

Điều ông mong muốn ở bà con cũng là điều ông đang cố gắng thực hiện trong gia đình mình: quan tâm đến văn hóa truyền thống và tạo điều kiện để con cháu tìm hiểu, học hỏi. Với người cán bộ Mặt trận ở cơ sở, công tác vận động không tách rời cuộc sống thường ngày mà bắt đầu từ những việc thiết thực trong mỗi gia đình, khu dân cư.

Bốn cuốn sách chữ Dao được gia đình ông Lý Văn Bậu gìn giữ, lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh công tác Mặt trận, những năm gần đây, gia đình ông Bậu đã sửa sang, chỉnh trang nhà cửa để đón du khách đến tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa của đồng bào Dao. Khi khách có nhu cầu, gia đình phục vụ lưu trú và các bữa ăn đặt trước. Dịch vụ này giúp gia đình có thêm nguồn thu, đồng thời có dịp giao lưu với du khách từ nhiều nơi.

Trong những lần đón khách, câu chuyện về sách chữ Dao, phong tục, tập quán và nếp sinh hoạt của gia đình được nhiều người quan tâm. Ông Bậu có thêm cơ hội giới thiệu những nét văn hóa của dân tộc mình qua những điều gần gũi trong đời sống. Những cuốn sách vốn được lưu giữ từ nhiều thế hệ trước, nay còn góp phần giúp du khách hiểu thêm về văn hóa người Dao.

Đối với ông, giá trị của những cuốn sách trước hết vẫn là ý nghĩa đối với gia đình, dòng họ. Hoạt động đón khách không phải lý do để ông gìn giữ sách mà là dịp giới thiệu với người ngoài những điều gia đình luôn trân trọng. Từ đó, việc chăm lo sinh kế và gìn giữ văn hóa có thêm điều kiện để song hành, phù hợp với hoàn cảnh thực tế của gia đình.

Nhận xét về ông Lý Văn Bậu, ông Phùng Văn Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hà Giang 1, đánh giá ông là người có ý thức gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc Dao, đặc biệt là chữ viết của tổ tiên.

Theo ông Tiến, việc gia đình ông Bậu lưu giữ hơn 20 cuốn sách chữ Dao qua nhiều thế hệ có ý nghĩa trong bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Trên cương vị Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 11, ông Bậu còn tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, vận động bà con đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa; đồng thời chủ động phát triển kinh tế gia đình thông qua dịch vụ lưu trú, ăn uống. Những việc làm ấy góp phần nâng cao đời sống gia đình, thể hiện trách nhiệm của người cán bộ Mặt trận đối với cộng đồng.