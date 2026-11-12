Người cán bộ hội nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh

Chủ tịch Hội LHTN xã Quảng Chính Hoàng Lương Tùng tặng quà gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Năm nay, Thanh Hóa vinh dự có anh Hoàng Lương Tùng, Chủ tịch Hội LHTN xã Quảng Chính được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh.

Xã Quảng Chính hiện có hơn 6.500 thanh niên, chiếm gần 21,12% dân số. Đây là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, vừa đặt ra yêu cầu đối với tổ chức hội trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tập hợp, đoàn kết và phát huy sức trẻ. Trên cương vị công tác, chủ tịch hội LHTN xã Hoàng Lương Tùng xác định rõ công tác hội và phong trào thanh niên không chỉ là nhiệm vụ mà còn là hành trình của trách nhiệm, đòi hỏi người cán bộ hội không chỉ là người tổ chức các hoạt động mà còn là người truyền cảm hứng, đồng hành và khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi bạn trẻ. Từ nhận thức đó, anh Tùng đã chủ động, tích cực cùng tập thể hội LHTN xã bám sát các nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy, Hội LHTN tỉnh để xây dựng kế hoạch, triển khai chương trình hoạt động công tác hội và phong trào thanh, thiếu niên gắn với đặc thù địa phương. Trong đó, anh triển khai mạnh mẽ các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, vì an sinh xã hội như: mô hình “Em nuôi của Đoàn” với 8 em nuôi được nhận đỡ đầu và duy trì hỗ trợ kinh phí học tập hàng tháng; phối hợp trao tặng hàng trăm suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức ra quân gần 200 đợt tổng dọn vệ sinh môi trường thu hút hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Nhằm phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trong tham gia chuyển đổi số tại địa phương, hội LHTN xã cũng ra quân cao điểm 50 ngày đêm hỗ trợ người dân trên địa bàn xã cài đặt ứng dụng VNeID; tạo tài khoản định danh điện tử; hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến; góp phần nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại địa phương.

Cùng với các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, hội cũng đẩy mạnh triển khai các phong trào thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; phong trào thanh niên xung kích phát triển kinh tế; đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp. Nổi bật là hội LHTN xã đã làm tốt vai trò xung kích, cầu nối quan trọng trong việc động viên, hỗ trợ và đồng hành cùng thanh niên lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an Nhân dân; phối hợp tổ chức 10 buổi hỗ trợ, tư vấn hướng nghiệp, xuất khẩu lao động cho thanh niên...

Chia sẻ về kinh nghiệm tổ chức hiệu quả các phong trào thanh niên, anh Hoàng Lương Tùng cho biết: “Xác định vai trò là người dẫn dắt tổ chức hội, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, cá nhân trước nhất luôn phải gương mẫu, trách nhiệm. Đối với tổ chức các phong trào, không chùn bước trước khó khăn, thử thách mà xem đó là động lực để tìm cách làm mới; đổi mới phương thức tổ chức để nâng cao hiệu quả công việc. Qua đó thu hút sự tham gia đông đảo, tích cực của đoàn viên thanh niên và người dân”.

Với sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm, Chủ tịch Hội LHTN xã Quảng Chính Hoàng Lương Tùng đã thể hiện rõ năng lực của một cán bộ hội ưu tú. Ghi nhận những thành tích nổi bật đạt được, anh Hoàng Lương Tùng đã được trao tặng nhiều phần thưởng của Hội LHTN tỉnh, Tỉnh đoàn, UBND xã trong nhiều năm liên tục và đặc biệt là Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026. Đây cũng chính là sự ghi nhận xứng đáng đối với quá trình nỗ lực rèn luyện, cống hiến của anh Hoàng Lương Tùng cho công tác hội và phong trào thanh niên địa phương.