Người cán bộ chính trị sâu sát ở Lữ đoàn 950 (Quân khu 9)

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, cha là sĩ quan Quân đội, từ nhỏ, hình ảnh người lính đã trở nên gần gũi với chàng thanh niên Nguyễn Thành Tâm. Sau khi được đào tạo tại Trường Sĩ quan Lục quân 2, Trường Sĩ quan Chính trị, anh trải qua nhiều cương vị công tác trước khi đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 950. Trải qua thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Tâm càng nhận rõ công tác chính trị không thể chỉ làm trên giấy. Vì vậy, xuống cơ sở, gặp bộ đội, nắm tư tưởng trở thành việc làm thường xuyên.

Anh đặc biệt chú trọng những thời điểm đơn vị thực hiện nhiệm vụ quan trọng, đột xuất. Thay vì chờ có vụ việc mới xử lý, anh yêu cầu cán bộ chính trị chủ động nắm tình hình, dự báo từ sớm và tham mưu biện pháp phù hợp. “Phải nhìn thấy vấn đề khi nó còn nhỏ để có cách giải quyết”, quan điểm ấy được anh vận dụng trong công việc.

Không chỉ sâu sát cơ sở, Thượng tá Nguyễn Thành Tâm còn tạo điều kiện để cán bộ trong cơ quan phát huy khả năng. Những việc quan trọng đều được trao đổi, bàn bạc; cán bộ trẻ được khuyến khích đề xuất cách làm mới. Anh cho rằng người chủ trì không thể làm thay tất cả mà phải biết tập hợp trí tuệ của tập thể, phân công đúng người, đúng việc. Nhờ vậy, công việc của cơ quan chính trị được triển khai chủ động hơn, mỗi cán bộ đều hiểu rõ trách nhiệm của mình và cùng hướng vào nhiệm vụ chung.

Thượng tá Nguyễn Thành Tâm, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 950 (Quân khu 9) luôn gần gũi với cán bộ, chiến sĩ.

Ở Thượng tá Nguyễn Thành Tâm, tinh thần nêu gương thể hiện trước hết ở cách làm việc. Anh thường tự đặt yêu cầu với mình trước khi yêu cầu cán bộ. Yêu cầu sâu sát, anh xuống cơ sở. Yêu cầu trách nhiệm, anh nhận phần việc khó. Yêu cầu chủ động, anh không chờ đợi. Khi nhiệm vụ phát sinh vấn đề, anh cùng cán bộ tìm cách tháo gỡ thay vì chỉ yêu cầu cấp dưới giải quyết.

Trong tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, anh chú trọng sự cụ thể, sát thực tế. Các mặt công tác từ giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng tổ chức đảng, công tác cán bộ, dân vận, công tác quần chúng đến thi đua - khen thưởng, chính sách hậu phương Quân đội đều được nghiên cứu trên cơ sở nhiệm vụ thực tế của đơn vị. Sau mỗi nhiệm vụ, anh thường xem lại cách làm, kết quả đạt được và những điểm còn hạn chế để rút kinh nghiệm. Theo anh, người cán bộ càng ở cương vị cao càng phải biết tự soi, tự sửa; nếu không thường xuyên tự rèn thì rất dễ bằng lòng với những gì đã có.

Sự tận tâm, trách nhiệm của Thượng tá Nguyễn Thành Tâm được ghi nhận qua nhiều năm công tác. Từ năm 2012 đến năm 2025, anh có 7 lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; năm 2013 được tặng danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Kiên Giang”. Trên cương vị Phó chủ nhiệm và Chủ nhiệm Chính trị, anh cùng tập thể Phòng Chính trị đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng các năm 2021, 2022, 2025 và Đơn vị tiên tiến năm 2024...

Từ một cán bộ trẻ đến cương vị Chủ nhiệm Chính trị, hành trình của Thượng tá Nguyễn Thành Tâm được tạo nên từ những việc tưởng như rất bình thường: Sâu sát cơ sở, lắng nghe bộ đội, làm việc có trách nhiệm, nói đi đôi với làm và luôn tự rèn mình. Đó cũng là cách người cán bộ chính trị góp sức xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện và cùng đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.