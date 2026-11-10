Người cán bộ chính sách tận tụy, nghĩa tình

Bản lĩnh trước nhiệm vụ đặc biệt

Sinh ra trên mảnh đất Tây Mỗ (nay thuộc phường Tây Mỗ, TP Hà Nội), từ năm 2010 đến nay, Thượng tá Nguyễn Đình Trung gắn bó trọn vẹn với mảng công việc đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và nhiều tâm sức: Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS).

Nhắc đến người trợ lý của mình, Đại tá Nguyễn Công Hải, Trưởng phòng Chính sách khẳng định: “Tận tụy, sáng tạo và luôn hết mình vì công việc chung, đó là điều mọi người trong đơn vị ghi nhận ở Thượng tá Nguyễn Đình Trung. Bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của đồng chí thể hiện rõ nét nhất khi bước vào Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS (Chiến dịch 500 ngày đêm)".

Thượng tá Nguyễn Đình Trung nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2024 theo quyết định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS trên địa bàn Thủ đô có đặc thù riêng: Thành phố không có đội quy tập chuyên trách. Bước vào giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đảm nhận khối lượng công việc rất lớn: Phải kiểm tra, rà soát toàn bộ phần mộ chưa rõ danh tính tại 340 nghĩa trang liệt sĩ. Nhiệm vụ càng thêm áp lực khi Ban chỉ đạo TP Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS đặt quyết tâm về đích trước ngày 10-10-2026, rút ngắn gần 3 tháng so với kế hoạch. Với vai trò tham mưu trực tiếp, anh Trung cùng đồng đội tại Phòng Chính sách đã làm việc không kể ngày đêm để tổng hợp số liệu khảo sát, xây dựng kế hoạch lấy mẫu sinh phẩm, đối chiếu từng chi tiết nhỏ nhất.

Nhờ sự tham mưu bài bản và sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 1 của chiến dịch đã có bước đột phá ngoạn mục: Toàn thành phố hoàn thành nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu tại 4.468 mộ liệt sĩ (đạt 100% kế hoạch); thu nhận, bảo quản và bàn giao đúng quy trình 3.673 mẫu sinh phẩm tới Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Luôn hết lòng vì các đối tượng chính sách

Khi được hỏi về động lực để gắn bó với công việc, Thượng tá Nguyễn Đình Trung trải lòng: Bác ruột của anh đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Suốt mấy chục năm qua, gia đình anh vẫn mòn mỏi đi tìm phần mộ người thân. "Dù bản thân làm công tác chính sách, tìm kiếm thông tin liệt sĩ giúp các gia đình, nhưng chính người thân ruột thịt của tôi đến nay vẫn chưa tìm được", anh ngậm ngùi. Thấu hiểu nỗi mong mỏi, đợi chờ ấy, anh coi mỗi bộ hồ sơ liệt sĩ được gửi đến bàn làm việc như một mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim.

Thượng tá Nguyễn Đình Trung (thứ hai, từ trái sang) tham gia khảo sát các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn TP Hà Nội

Thượng tá Nguyễn Đình Trung nhớ mãi hành trình trả lại tên cho liệt sĩ Lê Cảnh Tuân (quê ở Như Xuân, Thanh Hóa). Chuyện là, đồng chí Lê Cảnh Tuân là chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang hy sinh năm 1965, tại Viện Quân y 103 (nay là Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y). Suốt 58 năm đằng đẵng, gia đình liệt sĩ tìm kiếm trong vô vọng.

Khi tiếp nhận hồ sơ của liệt sĩ năm 2021, anh Trung nhận thấy nút thắt phức tạp: Tồn tại song song hai giấy báo tử với thông tin hoàn toàn trái ngược (một giấy ghi hy sinh năm 1965 tại Hà Nội, một giấy ghi hy sinh năm 1968 tại Mặt trận phía Nam). “Phải thận trọng tuyệt đối bằng phương pháp thực chứng khoa học, bởi sai một chi tiết là có tội với người đã ngã xuống”, anh Trung tâm sự.

Từ suy nghĩ ấy, anh Trung đã trực tiếp làm việc với Bệnh viện Quân y 103 để đối chiếu sổ tử sĩ gốc năm 1969; phối hợp với Ban phục vụ lễ tang Hà Nội rà soát hồ sơ di chuyển mộ năm 1984 về Nghĩa trang Yên Kỳ (xã Vật Lại, TP Hà Nội). Anh cũng kiên trì liên hệ với Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đính chính thông tin trong giấy báo tử tới hai lần cho trùng khớp với hồ sơ gốc. Ngày 16-10-2023, HCLS Lê Cảnh Tuân được cất bốc, đưa về an táng tại quê nhà trong niềm xúc động nghẹn ngào của gia đình và đồng đội.

Không chỉ tận tụy trên hành trình tìm kiếm thông tin liệt sĩ, Thượng tá Nguyễn Đình Trung còn là người cán bộ mẫn cán, luôn tận tâm chăm lo người có công và làm tốt công tác hậu phương Quân đội. Năm 2023, anh đã phối hợp với cán bộ, nhân viên Phòng Chính sách tham mưu xét duyệt, giải quyết chế độ trợ cấp một lần theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho 1.280 đối tượng chính sách với số tiền hơn 4,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, anh tích cực tham mưu tổ chức 62 điểm khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho hàng chục nghìn đối tượng chính sách, người nghèo trên địa bàn Thủ đô.

Nhờ những cống hiến bền bỉ ấy, Thượng tá Nguyễn Đình Trung được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền; đặc biệt là danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2024 do Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao tặng. Dù vậy, Thượng tá Nguyễn Đình Trung luôn tâm niệm: Phần thưởng lớn nhất chính là nụ cười, niềm hạnh phúc của các gia đình liệt sĩ, người có công và sự thanh thản trong lòng khi làm tròn đạo lý, nghĩa tình với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.