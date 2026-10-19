Người California giảm mua xe điện dù được hỗ trợ tiền

Theo Reuters, từ tháng 8 đến nay, doanh số xe điện tại bang California (Mỹ) đạt khoảng 12.000 chiếc. Đây là kết quả của gói kích cầu chuyển đổi xăng - điện trị giá 270 triệu USD được chính quyền liên bang phối hợp với các hãng xe.

Tuy nhiên, kết quả này lại không được như kỳ vọng.

Gói trợ giá hàng trăm triệu USD kích cầu

Chương trình hỗ trợ được Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, ký duyệt vào tháng 7 nhằm hỗ trợ những người tiêu dùng lần đầu tiếp cận xe điện.

Theo đó, người mua xe điện mới có giá bán dưới 50.000 USD sẽ nhận mức trợ giá 3.500 USD, trong khi các mẫu xe đã qua sử dụng với giá không quá 25.000 USD được hỗ trợ 1.750 USD. Tổng ngân sách 270 triệu USD của quỹ được đóng góp cân bằng giữa ngân sách bang và các nhà sản xuất tham gia.

Trong loạt xe điện được áp dụng ưu đãi, các sản phẩm Tesla được nhiều người chọn mua nhất. Ảnh: Bloomberg.

Tính đến hết tháng 9, khoảng 70 triệu USD đã được giải ngân cho 11.806 chiếc xe điện mới và 132 xe cũ bán ra. Trong đó, Tesla dẫn đầu với 5.658 xe, tiếp theo là Hyundai với 1.700 xe, Toyota gần 1.400 xe và General Motors đạt khoảng 1.100 xe. Hàng loạt thương hiệu khác như Ford, Honda, Kia, Lexus, Lucid, Rivian, Subaru và Volvo cũng tham gia chương trình.

Đáng chú ý, nguồn quỹ dành riêng cho các dòng xe Tesla hiện đã hoàn toàn cạn kiệt.

Gói ưu đãi không cứu được doanh số

Mặc dù có các gói hỗ trợ nội bang, thị phần xe điện tại California trong 9 tháng đầu năm vẫn giảm xuống còn 18%, thấp hơn đáng kể so với mức 23% của năm ngoái và 25% ghi nhận vào năm 2024.

Nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ việc chính quyền liên bang chấm dứt gói tín dụng thuế 7.500 USD cho xe điện mới và 4.000 USD cho xe cũ, làm đứt gãy đà tăng trưởng doanh số trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, chính quyền liên bang cũng bãi bỏ quy định hướng tới mục tiêu cấm bán xe xăng mới vào năm 2035 mà California cùng gần 10 bang khác từng áp dụng.

Doanh số xe điện giảm khoảng 18%. Ảnh: Reuters.

Hiện đại diện bang California đã nộp đơn khởi kiện để phản đối các quyết định này.

Sự đối lập giữa chính sách hỗ trợ cấp bang và đợt cắt giảm ưu đãi cấp liên bang đang tạo ra bức tranh trầm lắng cho thị trường ôtô điện Mỹ, trái ngược hoàn toàn với xu hướng tăng trưởng xe điện trên toàn cầu vốn đang được thúc đẩy bởi giá dầu gia tăng.

Đan Thanh