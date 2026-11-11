Người bố Trung Quốc dùng AI buộc con giải toán sau mỗi 10 phút xem tivi

Câu chuyện được đài truyền hình Thâm Quyến đưa tin ngày 11/11, nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt từ các phụ huynh đang tìm cách kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị điện tử của con mình.

Ảnh minh hoạ. Ảnh: pureflix

Người bố làm nghề tài xế cho biết con trai đang học trung học cơ sở thường dành quá nhiều thời gian xem tivi mỗi khi anh vắng nhà đi làm. Anh từng thử nhiều biện pháp nhưng đều không hiệu quả. Tính năng hỏi đáp có sẵn trên tivi nhanh chóng bị cậu bé vô hiệu hóa, trong khi ổ cắm thông minh dùng để ngắt điện theo giờ cũng bị đối phó bằng cách cắm trực tiếp dây nguồn vào ổ điện trên tường.

Tháng 10, người cha tìm đến một ứng dụng AI để xin tư vấn và được gợi ý xây dựng chương trình mang tên "chìa khóa câu hỏi". Với sự hỗ trợ của AI trong việc viết mã và hoàn thiện phần mềm, anh cài chương trình trực tiếp lên tivi gia đình.

Theo đó, cứ sau 10 phút xem, màn hình sẽ tự động hiển thị một câu hỏi thuộc các môn Ngữ văn, Toán hoặc Tiếng Anh, phù hợp với chương trình học của cậu bé. Nếu trả lời sai, con trai anh phải giải câu khác và chỉ được xem tiếp khi đưa ra đáp án chính xác.

Người cha bất ngờ khi con trai không tỏ ra khó chịu mà còn thích thú với những thử thách này. Anh dự định tiếp tục tăng độ khó câu hỏi trong thời gian tới.

Sáng kiến nhận được nhiều lời khen và đề nghị chia sẻ hướng dẫn cài đặt từ các phụ huynh. Người bố cho biết cần thêm vài ngày để hoàn thiện tài liệu, bảo đảm chương trình tương thích với các thiết lập bảo mật và an toàn trên những dòng tivi khác nhau.

Anh nhấn mạnh mục đích không phải cấm con xem tivi mà biến việc kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị thành một trò chơi tương tác giữa hai bố con.

“Thằng bé được phép dùng đủ mọi cách để phá hệ thống của tôi, còn tôi sẽ cố gắng hết sức để vá các lỗ hổng. Chẳng phải đây là một quá trình học hỏi cho cả hai cha con sao?”, anh nói.

Người cha cũng chia sẻ: “Tôi sẽ rất vui nếu con trai tôi tự tìm được cách vượt qua những thử thách này”.