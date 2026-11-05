Người bố ngày hai lượt mang sữa từ Hưng Yên lên Hà Nội nuôi con sinh non 500 gram

Sinh ba sau thụ tinh nhân tạo, thai kỳ liên tiếp gặp biến cố

Mới đây, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội thông tin về trường hợp bé gái sinh non ở tuần thai thứ 25, cân nặng chỉ 500 gram, phải trải qua hơn 3 tháng hồi sức và điều trị nhiều bệnh lý nguy hiểm.

Chị N.P.T. (ở Hưng Yên) mang tam thai sau khi thực hiện phương pháp thụ tinh nhân tạo (IUI). Trước những nguy cơ của thai kỳ đa thai, các bác sĩ từng tư vấn phương án giảm thiểu thai nhằm bảo đảm an toàn cho mẹ và các con. Tuy nhiên, người mẹ quyết định giữ lại cả ba thai nhi.

Đến tuần thai thứ 23, chị phải nhập viện điều trị tích cực để giữ thai. Sang tuần 24, những cơn co tử cung dồn dập khiến cổ tử cung mở 3cm. Các bác sĩ Khoa Tự nguyện D4 nỗ lực kéo dài thai kỳ thêm một tuần để người mẹ kịp tiêm đủ hai mũi trưởng thành phổi cho các bé.

Khi thai được 25 tuần, túi ối của thai nhi nằm ngoài cùng vỡ. Các bác sĩ tìm phương án đón bé đầu tiên, đồng thời tiếp tục giữ hai thai còn lại trong bụng mẹ. Tuy nhiên, chuyển dạ diễn tiến nhanh khiến cả ba bé cùng chào đời non tháng.

Do sinh quá non và tình trạng bệnh lý nặng, hai bé trai không qua khỏi ngay trong ngày sinh. Bé gái còn lại nặng 500 gram, bị suy hô hấp nghiêm trọng và phải hỗ trợ hô hấp liên tục trong hơn hai tháng.

Trong quá trình điều trị tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, bé tiếp tục đối mặt với nhiều bệnh lý như còn ống động mạch lớn, ba đợt nhiễm khuẩn sơ sinh, viêm phổi nặng, bệnh phổi mạn tính do sinh cực non và bệnh võng mạc trẻ sinh non. Với bệnh lý võng mạc, bé được can thiệp bằng phương pháp tiêm nội nhãn nhằm bảo vệ thị lực.

Sau hơn 3 tháng điều trị, trong đó có hơn 2 tháng hồi sức tích cực, tình trạng của bé dần cải thiện. Trẻ được chuyển sang khu chăm sóc Kangaroo, nằm ghép cùng mẹ để tiếp tục được chăm sóc trong hơi ấm gia đình.

“Em bé Nhãn” chụp ảnh lưu niệm cùng bác sĩ. Ảnh: BVCC

Hơn 3 tháng kiên trì, bé "Nhãn" trở về nhà

Trong suốt thời gian con nằm viện, gia đình luôn đồng hành cùng các bác sĩ. Dù nhà ở Hưng Yên, người bố vẫn đều đặn đi về hai lượt mỗi ngày để thăm con.

Đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng Khoa Sơ sinh kiên trì theo dõi, chăm sóc và điều trị cho trẻ. Thấy quê mẹ ở vùng đất nhãn lồng Hưng Yên, các nhân viên y tế trìu mến gọi bé là “em bé Nhãn”.

Sau hơn 3 tháng điều trị, bé vượt qua những giai đoạn nguy hiểm và được xuất viện với cân nặng 2.200 gram. Đến nay, trẻ tiếp tục phát triển, cân nặng đạt khoảng 3.000 gram, cơ thể hồng hào và cứng cáp hơn trong vòng tay gia đình.