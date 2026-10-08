Người bộ hành hoảng sợ tháo chạy khi máy biến áp đột nhiên phát nổ giữa trời mưa lớn

Camera hiện trường đã ghi lại được khoảnh khắc “thót tim” trên vào ngày 1/10 (giờ địa phương) vừa qua tại trạm biến áp cao thế Nong Chok nằm trên đường Suwinthawong, thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Một máy biến áp lớn trong trạm được xác định đã bị chập điện trong trận mưa dẫn đến phát nổ. Vụ nổ tạo ra những ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt ngay sát rìa đường giao thông và những cột khói đen dày đặc khiến người dân xung quanh cũng như các phương tiện đang di chuyển hoảng loạn.

Đoạn video cho thấy, hộp điện bốc cháy và phát ra tiếng vo ve lớn trước khi phát nổ liên tiếp, bắn tia lửa xuống vỉa hè bên dưới. Rất may mắn, vụ việc không gây ra bất kỳ thương tích hay tử vong nào cho khách bộ hành. Ngọn lửa cũng được khống chế kịp thời và không cháy lan vào khu vực tòa nhà điều hành chính của trạm biến áp.

Lực lượng cứu hỏa đã lập tức có mặt và dập tắt hoàn toàn đám cháy sau khoảng 40 phút. Cơ quan Phát điện Thái Lan (EGAT) cùng các đơn vị kỹ thuật liên quan đã nhanh chóng tiến hành sửa chữa khẩn cấp. Sự cố chỉ gây mất điện cục bộ tạm thời tại một số khu vực lân cận chứ không làm ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống lưới điện chung của thủ đô.

Trước đó, thời tiết tại liên tục diễn biến rất cực đoan, các trận mưa lớn kéo dài từ cuối tháng 9 đã gây ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng, khiến chính quyền thành phố phải ban bố tình trạng thảm họa thiên tai. Cục Khí tượng Thái Lan (TMD) cũng liên tục đưa ra các cảnh báo giông bão, gió giật mạnh gây đổ sập cây xanh và cột điện tại nhiều quận thuộc thủ đô Bangkok.