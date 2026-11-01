Người biểu tình quá khích ở Pháp ném bom xăng vào cảnh sát

Theo Sky News, đã có khoảng 320.000 người tham gia các cuộc biểu tình trên khắp nước Pháp trong ngày 31/10, riêng ở thủ đô Paris là khoảng 7.000 người. Đây là đợt biểu tình cuối tuần thứ ba liên tiếp để phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao tại Pháp.

Trái với giới chức Pháp, các tổ chức độc lập nhận định rằng số người biểu tình vào ngày Thứ Bảy có thể lên tới 500.000 người, với số người tham gia tuần hành ở Paris là 200.000.

Người biểu tình quá khích ném bom xăng vào cảnh sát ở Paris, Pháp. Video: X/@lucauffret

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết đã có 565 người bị bắt giữ trên cả nước vì các hành vi bạo lực. Ông Nunez xác nhận phần lớn các cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa, nhưng vẫn có một số đối tượng quá khích ném bom xăng vào cảnh sát ở Paris, khiến 3 sĩ quan bị bỏng.

Các cuộc biểu tình tại Pháp diễn ra trong bối cảnh chính trị đầy căng thẳng, khi cuộc bầu cử tổng thống chỉ còn cách chưa đầy sáu tháng và lãnh đạo phe cực hữu Marine Le Pen đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận.

Người biểu tình quá khích cướp phá cửa hàng ở Đức. Video: RT

Cùng ngày 31/10, đã có hàng chục nghìn người tham gia các cuộc biểu tình trên toàn nước Đức, nối tiếp hàng loạt cuộc biểu tình trên khắp châu Âu trong thời gian vừa qua.

Các cuộc biểu tình tại Đức diễn ra tại 34 thành phố, bao gồm Berlin, Frankfurt và Munich. Phần lớn các cuộc biểu tình ban ngày diễn ra ôn hòa, nhưng mọi chuyện trở nên hỗn loạn vào buổi tối, khi tình trạng cướp phá và đụng độ giữa các thành phần quá khích với cảnh sát bắt đầu xảy ra.

Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại Frankfurt, khi lực lượng chức năng phải phong tỏa một đoạn dài trên tuyến phố mua sắm chính ở thành phố để kiểm soát tình hình.