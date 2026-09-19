Người biến rác lâm sản thành viên nén gỗ

Anh Tạ Hồng Thanh (áo đen) trao đổi cùng quản lý nhà xưởng về quy trình vận hành dây chuyền sản xuất.

Khởi nghiệp từ nghề làm ván bóc, anh Tạ Hồng Thanh sớm nhận thấy lượng rác thải và phế phẩm gỗ thừa sinh ra từ quá trình sản xuất là rất lớn. Việc xử lý không chỉ tốn kém chi phí mà còn gây áp lực lớn cho môi trường.

Khắc phục khó khăn này, năm 2022, anh Thanh quyết định rẽ hướng sang sản xuất viên nén gỗ – một ngành nghề hoàn toàn mới tại Lào Cai ở thời điểm đó.

Chia sẻ về chặng đường khởi nghiệp đầy gian nan, anh Tạ Hồng Thanh cho biết: “Ngành viên nén gỗ tuy đã phát triển lâu năm ở miền xuôi nhưng lại rất mới tại Lào Cai. Vì vậy, khi bắt tay vào sản xuất, chúng tôi phải tự mày mò từng chút một. Những năm đầu tiên, do thiếu máy móc và chưa rõ công thức, công suất chỉ đạt ở mức 100 - 200 tấn mỗi tháng”.

Anh Tạ Hồng Thanh đầu tư quy mô nhà xưởng sản xuất rộng 2.000 m².

Vượt qua rào cản về kỹ thuật và vốn đầu tư, đến năm 2026, Công ty Chế biến xuất khẩu Lâm sản TLC đã chính thức hoàn thiện toàn bộ hệ thống hạ tầng và dây chuyền hiện đại trên diện tích nhà xưởng rộng 2.000 m².

Với hệ thống sản xuất khép kín từ máy băm, máy nghiền, lò sấy đến máy ép, năng lực sản xuất của công ty đã bứt phá mạnh mẽ. Trung bình mỗi tháng, công ty của anh Thanh thu mua khoảng 2.000 tấn phế phẩm lâm nghiệp để cho ra lò từ 800 - 1.000 tấn viên nén gỗ chất lượng cao cung ứng ra thị trường.

Ngoài ra, công ty đầu tư hệ thống máy hiện đại giúp tối ưu hoá quy trình sản xuất, tiết kiệm nhân công lao động.

Không chỉ giải quyết triệt để bài toán môi trường cho các xưởng ván bóc trong vùng, nâng cao giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích rừng, mô hình của anh Thanh còn tạo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho 15 lao động trong và ngoài tỉnh.

Gắn bó với công ty từ những ngày đầu mới thành lập, anh Lê Văn Dũng - xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Công việc ở đây rất tốt và công ty luôn tạo điều kiện chăm lo cho anh em ở xa. Chúng tôi được trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ, găng tay và khẩu trang, đảm bảo an toàn trong quá trình lao động, sản xuất. Với mức thu nhập ổn định 15 triệu đồng/tháng, sức lao động của chúng tôi hoàn toàn được trả xứng đáng".

Hiện, công ty tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 15 lao động trong và ngoài tỉnh.

Hiện tại, sản phẩm viên nén gỗ của công ty đang phục vụ cho các nhà máy có lò đốt, cung cấp cho một số cơ sở sấy chè và đang từng bước hướng tới các thị trường lớn như Hàn Quốc, Nhật Bản. Tuy nhiên, do chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe để xuất khẩu trực tiếp, giá bán hiện tại dao động từ 2,5 - 2,6 triệu đồng/tấn, thấp hơn so với thời điểm giá đạt đỉnh 3 triệu đồng/tấn, tạo ra không ít thử thách cho doanh nghiệp.

Chia sẻ về định hướng phát triển, anh Tạ Hồng Thanh bày tỏ: “Thời gian tới, chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ các cấp chính quyền để kết nối trực tiếp với các đơn vị có nhu cầu sử dụng, giúp đầu ra ổn định và có giá tốt hơn. Khi đó, công ty sẽ có thêm nguồn lực để nâng cao thu nhập cho người lao động và mở rộng quy mô hỗ trợ các cơ sở sản xuất lâm sản trong vùng. Trước mắt, chúng tôi sẽ chủ động thu mua nguồn nguyên liệu gỗ tốt hơn để nâng cao chất lượng sản phẩm, tiến tới đạt tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế”.

Đánh giá về hiệu quả kinh tế - xã hội từ mô hình này, ông Đặng Văn Quảng - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Xuân Quang nhận định: “Việc tận dụng triệt để phế phẩm lâm nghiệp không chỉ giúp giải quyết dứt điểm bài toán ô nhiễm môi trường nan giải trước đây (các phụ phẩm chủ yếu đem đi đốt), mà còn tạo sinh kế, việc làm ổn định cho người dân địa phương”.

Thành phẩm viên nén gỗ.

Với nền tảng cơ sở vật chất đã hoàn thiện cùng tư duy làm kinh tế bài bản, Công ty Chế biến xuất khẩu Lâm sản TLC đang khẳng định hướng đi đúng trong việc khai thác tài nguyên rừng gắn với phát triển bền vững. Câu chuyện của anh Tạ Hồng Thanh cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, biết biến phế phẩm thành tài nguyên giá trị, góp phần nâng tầm kinh tế lâm sản của quê hương Lào Cai.