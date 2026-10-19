Người bị xử lý vi phạm hành chính về bạo lực gia đình không được nhận con nuôi?

Bổ sung nhiều trường hợp bị cấm nhận con nuôi

Trong phiên họp sáng 19/10, Quốc hội nghe tờ trình dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Về điều kiện của người được nhận làm con nuôi, dự thảo Luật quy định điều kiện của người được nhận làm con nuôi phải là trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em không nơi nương tựa (trừ trường hợp nuôi con nuôi trong phạm vi gia đình).

Về điều kiện của người nhận con nuôi, dự thảo Luật bổ sung quy định cấm nhận con nuôi đối với người đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, đang trong thời gian được tha tù trước thời hạn có điều kiện; bị kết án phạt tù nhưng được hưởng án treo; sửa đổi quy định cấm nhận con nuôi đối với người chưa được xóa án tích thành người đã từng bị kết án về một trong các tội được quy định tại Chương các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật; tội loạn luân...

Về yêu cầu đối với việc giải quyết nuôi con nuôi, dự thảo Luật đặt ra yêu cầu ghép trẻ (cơ quan có thẩm quyền lựa chọn người nhận con nuôi phù hợp với một trẻ em cụ thể, dựa trên việc đánh giá toàn diện giữa điều kiện, khả năng nuôi dưỡng của người nhận con nuôi với nhu cầu, hoàn cảnh, giới tính, dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ của trẻ em) đối với cả việc giải quyết nuôi con nuôi trong nước và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, nhằm tránh tình trạng người nhận con nuôi trong nước tự đi tìm trẻ em để nhận làm con nuôi, phát sinh các tiêu cực do có sự trao đổi, thỏa thuận giữa bên cho và bên nhận con nuôi, thậm chí tạo cơ hội cho những đối tượng trung gian trục lợi từ việc môi giới cho, nhận con nuôi bất hợp pháp.

Quang cảnh phiên họp

Về căn cứ chấm dứt việc nuôi con nuôi, dự thảo Luật bổ sung quy định về chấm dứt việc nuôi con nuôi đối với trường hợp con nuôi là người chưa thành niên mà cả cha và mẹ nuôi chết, mất năng lực hành vi dân sự, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc phải chấp hành hình phạt tù; cha, mẹ nuôi bị kết án về tội ngược đãi, hành hạ con nuôi.

Về trách nhiệm của cơ sở trợ giúp xã hội, dự thảo Luật bổ sung quy định cơ sở trợ giúp xã hội có trách nhiệm định kỳ rà soát, đánh giá tình trạng, nhu cầu và lợi ích tốt nhất của trẻ em để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét chuyển trẻ em có nhu cầu được làm con nuôi sang hình thức nuôi con nuôi; Thực hiện việc giải quyết cho trẻ em làm con nuôi theo quy định...

Người bị xử lý hành chính về xâm hại trẻ em không được nhận con nuôi

Thẩm tra dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), về điều kiện của người nhận con nuôi, Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp (UBPLTP) của Quốc hội đề nghị chỉnh lý theo hướng bổ sung cụm từ “đang trong thời gian thử thách” vào sau cụm từ “bị kết án phạt tù nhưng được hưởng án treo” tại điểm d khoản 3 Điều 14 của dự thảo Luật để bảo đảm tính thống nhất với các trường hợp không được nhận con nuôi khác được liệt kê tại điểm này.

Ngoài ra, đề nghị nghiên cứu, cân nhắc quy định trường hợp người bị xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình, người bị xử lý vi phạm hành chính về các hành vi xâm hại trẻ em không được nhận con nuôi do đây là yếu tố tác động trực tiếp đến sự an toàn của trẻ em trong môi trường gia đình và bảo đảm điều kiện nhận con nuôi không thấp hơn điều kiện nhận chăm sóc thay thế khác theo quy định của Luật Trẻ em.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự phiên họp sáng 19/10

Về hệ quả pháp lý của việc nuôi con nuôi, UBPLTP đề nghị thống nhất thời điểm xác lập quan hệ pháp lý, phát sinh quyền, nghĩa vụ và hiệu lực của quyết định nuôi con nuôi.

Ngoài ra, đối với quy định tại khoản 2 Điều 26 của dự thảo Luật, UBPLTP đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, rà soát quy định này đối với trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ không trực tiếp nuôi dưỡng con được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi để bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Hôn nhân và gia đình về quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ không trực tiếp nuôi dưỡng con sau khi ly hôn.

Về chấm dứt việc nuôi con nuôi, UBPLTP đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo lưu ý quy định về căn cứ chấm dứt việc nuôi con nuôi gồm trường hợp con nuôi là người chưa thành niên mà cả cha nuôi và mẹ nuôi mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến cách hiểu nếu cả cha nuôi và mẹ nuôi mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn đủ khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em thì cũng phải chấm dứt việc nuôi con nuôi.

Do đó, UBPLTP đề nghị nghiên cứu, cân nhắc chỉ quy định chấm dứt việc nuôi con nuôi trong trường hợp cả cha nuôi và mẹ nuôi mắc bệnh hiểm nghèo và gắn với điều kiện không còn khả năng chăm sóc trẻ em…