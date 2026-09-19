Người bị ung thư uống lá đu đủ: Chuyên gia nói gì?

Người nhà tôi mắc ung thư đại trực tràng, đã phẫu thuật. Tôi thấy nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng lá đu đủ có thể chữa ung thư. Xin chuyên gia tư vấn? (Lê Ngọc Anh - Hưng Yên).

Tiến sĩ, dược sĩ Nguyễn Thành Triết - Phó trưởng Bộ môn Dược học cổ truyền, Đại học Y Dược TPHCM tư vấn:

Đu đủ (Carica papaya Linn) là cây ăn quả nhiệt đới có nguồn gốc từ châu Mỹ, hiện được trồng phổ biến tại nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Cây cao 3-10m, lá mọc tập trung gần ngọn, chia nhiều thùy. Hoa mọc ở nách lá, gồm hoa đực, hoa cái và hoa lưỡng tính; các giống thương mại chủ yếu có hoa lưỡng tính. Đu đủ dễ trồng, thích nghi với nhiều điều kiện khí hậu và cho năng suất cao.

Lá và nhiều bộ phận khác của cây đu đủ từ lâu được sử dụng trong kinh nghiệm dân gian với nhiều mục đích khác nhau. Lá đu đủ được nhắc đến với một số tác dụng như kháng viêm, kháng nấm, hỗ trợ điều trị sốt rét, tẩy giun...

Tuy nhiên, các tài liệu y học cổ truyền trước đây không ghi nhận lá hay các bộ phận khác của cây này có tác dụng điều trị ung thư.

Lá đu đủ mới chỉ được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm về khả năng chữa ung thư. Ảnh: Hoa Linh.

Một số nghiên cứu và kết quả cho thấy phần lớn nghiên cứu về khả năng chống ung thư của lá đu đủ mới được thực hiện trong phòng thí nghiệm.

Một số nghiên cứu ghi nhận dịch chiết từ lá đu đủ có khả năng ức chế ở mức độ nhất định đối với một số dòng tế bào ung thư. Tuy nhiên, các tác giả đều cho rằng cần thêm nhiều phân tích để có thể xác định rõ hiệu quả.

Vì vậy, không thể lấy kết quả thử nghiệm trên tế bào để kết luận rằng uống nước lá đu đủ có thể chữa ung thư ở người.

Một số nghiên cứu cho thấy lá và hoa đu đủ chứa các hợp chất như flavonoid, trong đó có kaempferol, quercetin, quercitrin... Những chất này được biết đến với nhiều hoạt tính sinh học như chống oxy hóa, kháng viêm, kháng khuẩn. Tuy nhiên, sự hiện diện của các hợp chất này không đồng nghĩa với việc dược liệu có khả năng điều trị ung thư trên người.

Tuy nhiên, bạn cũng lưu ý độc tính của lá và hoa đu đủ hiện chưa được đánh giá đầy đủ. Nếu sử dụng dưới dạng trà, người dân cần chú ý liều lượng, không nên uống thay nước trong thời gian dài và trẻ em, phụ nữ mang thai, người bị loét dạ dày cần thận trọng.

Đặc biệt, với người đang điều trị ung thư, việc tự ý dùng lá đu đủ để thay thế thuốc điều trị có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian điều trị cần thiết. Nếu muốn sử dụng các sản phẩm từ đu đủ với mục đích hỗ trợ, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia y học cổ truyền để được hướng dẫn phù hợp.