Người bị truy nã trong vụ án của 'trùm buôn siêu xe' về nước đầu thú

Ngày 31/10, Công an TP.HCM thông tin, Huỳnh Xuân Vấn (SN 1987), người bị truy nã trong vụ án liên quan đến Phan Công Khanh, đã từ nước ngoài trở về Việt Nam đầu thú.

Theo cơ quan công an, hôm 28/10, Vấn từ Thái Lan về Việt Nam bằng đường hàng không và đến đầu thú tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện để Vấn trở về nước, phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

Sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài, người bị truy nã trong vụ án liên quan Phan Công Khanh, đã về Việt Nam đầu thú. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Theo lời khai của Vấn, trong thời gian lẩn trốn ở nước ngoài, qua thông tin trên báo, người này biết mình bị đưa ra xét xử vắng mặt trong vụ án liên quan Phan Công Khanh.

Vấn cho rằng một số nội dung khai báo của những người cùng bị truy tố chưa phản ánh đúng các tình tiết liên quan đến mình. Lo ngại có thể phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc, đồng thời mong muốn trực tiếp trình bày, làm rõ vai trò và trách nhiệm của bản thân, Vấn chủ động đề nghị trở về Việt Nam đầu thú.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) tiếp tục đánh giá lời khai, xác định hành vi, vai trò và trách nhiệm của những người liên quan, bảo đảm khách quan, toàn diện và đúng quy định pháp luật.

Công an TP.HCM khuyến cáo, việc bỏ trốn, kể cả ra nước ngoài, không làm mất đi trách nhiệm hình sự. Những người đang bị truy nã cần sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan chức năng và tự nguyện khắc phục hậu quả để được xem xét chính sách khoan hồng của pháp luật.

Theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể xem xét việc đầu thú là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Việc áp dụng được đánh giá cụ thể đối với từng trường hợp.

Cơ quan công an cũng đề nghị gia đình, người thân và những người biết thông tin về người đang bị truy nã tích cực vận động họ ra đầu thú. Người đang ở nước ngoài có thể liên hệ cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại hoặc cơ quan công an đang thụ lý vụ án để được hướng dẫn trở về nước theo quy định.