Gần dân, kiên trì tháo gỡ từng khúc mắc

Ở thôn Lâm Tỉnh, bà Hoàng Thị Mỳ được người dân biết đến là một cán bộ cơ sở trách nhiệm, luôn sâu sát địa bàn và tích cực tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh trong cộng đồng. Trên cương vị Bí thư Chi bộ, đồng thời tham gia phụ trách công tác hòa giải của thôn, bà xác định muốn hòa giải thành công, trước hết phải tạo được sự tin tưởng để người dân sẵn sàng chia sẻ tâm tư, nguyện vọng.

Bà Hoàng Thị Mỳ, Bí thư Chi bộ thôn Lâm Tỉnh, xã Thượng Phúc. Ảnh: Vân Nga

Thôn Lâm Tỉnh hiện có hơn 630 hộ dân, với hơn 2.000 nhân khẩu, được hình thành trên cơ sở sáp nhập hai thôn Quốc Tỉnh và Quất Lâm trước đây. Địa bàn có dân cư đông, trong khi quá trình đô thị hóa và triển khai nhiều dự án hạ tầng khiến đời sống người dân có những thay đổi. Bởi vậy, các vấn đề liên quan đến đất đai, ranh giới sử dụng đất, quyền lợi khi thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) đôi khi phát sinh những ý kiến khác nhau.

Tổ hòa giải của thôn hiện có 5 thành viên, gồm đại diện chi bộ, trưởng thôn, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng. Với phương châm giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở, các thành viên thường xuyên nắm bắt tình hình, chủ động gặp gỡ những gia đình có khúc mắc để tìm hiểu nguyên nhân, tránh để những bất đồng nhỏ kéo dài, trở thành tranh chấp phức tạp.

Bà Mỳ chia sẻ, trong quá trình hòa giải, điều quan trọng là phải lắng nghe đầy đủ ý kiến của các bên. Không phải trường hợp nào người dân cũng đồng thuận ngay từ đầu. Có những hộ còn băn khoăn, thậm chí muốn gửi đơn đến các cấp, ngành. Khi đó, bà cùng các thành viên tổ hòa giải đến tận nhà, kiên trì phân tích, giải thích trên cơ sở quy định và những thông tin cụ thể, giúp người dân hiểu rõ vấn đề.

Một vụ việc liên quan đến ranh giới đất giữa hai hộ gia đình là minh chứng cho cách làm ấy. Do có sự mâu thuẫn về mốc giới, một hộ cho rằng gia đình bên cạnh lấn sang phần đất của mình, từ đó phát sinh khúc mắc và dự định gửi đơn đến xã cùng các cơ quan chức năng.

Nắm bắt tình hình, bà Mỳ cùng các thành viên tổ hòa giải chủ động đến gặp gia đình để tìm hiểu sự việc. Thay vì chỉ giải thích chung chung, trưởng thôn phối hợp tìm lại hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc chia ruộng trước đây; đồng thời nhờ cán bộ địa chính xã kiểm tra, xác minh thông tin về ranh giới sử dụng đất.

Khi những căn cứ cụ thể được làm rõ, hai gia đình đã hiểu ra nguyên nhân của sự nhầm lẫn, thống nhất lại ranh giới và không còn khúc mắc. Theo bà Mỳ, nếu không kiên trì tìm hiểu, xác minh từ những tài liệu gốc mà chỉ vận động bằng lời nói thì rất khó thuyết phục các bên. Hòa giải phải dựa trên sự khách quan, rõ ràng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Phát huy vai trò hòa giải trong giải phóng mặt bằng

Thời gian gần đây, công tác GPMB các dự án giao thông, hạ tầng trên địa bàn thôn Lâm Tỉnh đặt ra nhiều yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Trong đó, dự án liên quan đến quốc lộ 1A và nút giao vòng xuyến có hơn 100 hộ dân của thôn bị ảnh hưởng. Phần lớn diện tích đất nông nghiệp của thôn cũng nằm trong phạm vi thực hiện các dự án.

Bà Hoàng Thị Mỳ (thứ 2 từ trái sang) cùng phụ nữ thôn Lâm Tỉnh giữ gìn nghề thêu. Ảnh: VN

Quá trình kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ khiến một số hộ còn băn khoăn về quyền lợi, giá đất và bố trí tái định cư. Trong bối cảnh đó, bà Mỳ cùng các thành viên tổ hòa giải xác định công tác tuyên truyền, vận động phải đi trước một bước, giúp người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách và những nội dung liên quan trực tiếp đến gia đình mình.

Bà cho biết, phần lớn người dân đều hiểu ý nghĩa của các dự án và đồng tình với chủ trương phát triển hạ tầng của Nhà nước. Tuy nhiên, điều họ quan tâm là chính sách bồi thường phải hợp lý, quyền lợi được bảo đảm và những hộ phải di chuyển chỗ ở được bố trí tái định cư phù hợp, với điều kiện sống tại nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ.

Vì vậy, khi có ý kiến chưa thống nhất, bà không chỉ chờ người dân đến phản ánh mà chủ động cùng trưởng thôn và các thành viên trong tổ đến từng gia đình để trao đổi. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của thôn được giải thích trực tiếp; nội dung cần xác minh hoặc vượt thẩm quyền được tổng hợp, phối hợp với cán bộ chuyên môn của xã để làm rõ.

“Muốn người dân đồng thuận thì cán bộ phải biết lắng nghe, hiểu được tâm tư, nguyện vọng của bà con. Có những việc phải đến tận nhà, giải thích nhiều lần, khi người dân hiểu rõ chủ trương và quyền lợi của mình thì mới yên tâm, đồng thuận”, bà Mỳ chia sẻ.

Theo bà Mỳ, vận động người dân bàn giao mặt bằng không đơn thuần là tuyên truyền về tiến độ dự án mà còn phải quan tâm đến những băn khoăn rất cụ thể của từng gia đình. Nhất là với các hộ phải di chuyển nơi ở, việc được cung cấp thông tin đầy đủ về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo dựng niềm tin.

Không chỉ trong công tác GPMB, bà Mỳ còn chú trọng phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu chi bộ. Bản thân bà luôn chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương. Từ sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, bà vận động người dân cùng tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn tình làng nghĩa xóm và giải quyết bất đồng trên tinh thần đoàn kết.

Những nỗ lực ấy được ghi nhận qua kết quả hoạt động của chi bộ và các phong trào tại địa phương. Năm 2025, tập thể chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các cá nhân của thôn được biểu dương, khen thưởng. Năm 2026, chi bộ tiếp tục được đề nghị công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; bản thân bà Mỳ cũng được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với bà Mỳ, công tác hòa giải không phải là việc lớn lao hay chỉ thực hiện khi có tranh chấp xảy ra. Đó là quá trình thường xuyên gần dân, hiểu dân, kịp thời nắm bắt những vấn đề nảy sinh trong đời sống. Khi mỗi thành viên tổ hòa giải thực sự có trách nhiệm, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người dân và kiên trì tìm cách tháo gỡ, những mâu thuẫn sẽ được giải quyết từ sớm, góp phần giữ gìn sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư.