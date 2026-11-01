Người Bí thư Chi bộ nhiệt huyết và trách nhiệm

Người dân tin tưởng

Những năm trước, chức vụ Bí thư Chi bộ thôn Bình Vọng thường do những đảng viên cao tuổi, có nhiều kinh nghiệm đảm nhận. Nhưng đến nay, trên địa bàn thôn Bình Vọng đã xuất hiện Bí thư Chi bộ năng động, nhiệt huyết, trách nhiệm cống hiến cho các phong trào, hoạt động của thôn được đảng viên và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Đó là anh Trần Hồng - Bí thư Chi bộ thôn Bình Vọng, xã Thường Tín sinh năm 1975, sau khi nghỉ công tác ở ngành đường sắt trở về quê, năm 2010 anh được nhân dân và chi bộ tín nhiệm mời tham gia các hoạt động của địa phương rồi làm Trưởng ban công tác mặt trận thôn Bình Vọng. Tiếp đó anh lại được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ và kiêm tổ trưởng tổ dân vận từ tháng 7-2026.

Bí thư Chi bộ thôn Bình Vọng Trần Hồng kiểm tra công tác khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn. Ảnh: PV

Ở mỗi cương vị, anh luôn được người dân trong thôn tin tưởng, yêu mến bởi sự nhiệt tình, năng nổ, vì lợi ích tập thể và tích cực đi đầu trong công tác thiện nguyện cũng như phát triển kinh tế. Thôn Bình Vọng hiện có 1.200 hộ với hơn 4.000 khẩu. Người dân trong thôn chủ yếu sống bằng nghề kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ và sản xuất nông nghiệp.

Thời gian qua, thôn cùng các cơ quan tham gia giải phóng mặt bằng các dự án, như: xây dựng Khu đô thị thể thao quốc tế và các khu nhà ở xã hội; dự án mở rộng quốc lộ 1A… thôn đã phối hợp vận động, hòa giải thành công nhiều vụ việc, đặc biệt là một số vụ việc anh em trong gia đình tranh chấp tài sản, chia tiền thừa kế của bố mẹ liên quan đến việc thu hồi đất giải phóng mặt bằng.

Tiếp đó, những ngày qua xã Thường Tín triển khai lắp đặt điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời bổ sung cho các vị trí tại 3 xóm và 24 ngõ liên gia. Quá trình triển khai nhiều gia đình không đồng ý việc bố trí vị trí lắp đặt cột điện, gây tranh cãi giữa hàng xóm với nhau làm mất ổn định tình hình. Nhưng nhờ có sự vào cuộc kịp thời của anh Trần Hồng cùng cán bộ thôn giúp nhiều cá nhân hiểu ra bản chất vấn đề nên đã đồng thuận để lắp 30 cột đèn chiếu sáng.

Anh Trần Hồng tâm sự, khi nhận nhiệm vụ mới, anh không thể tránh khỏi những khó khăn, nhất là khi phần lớn đảng viên trong chi bộ đều lớn tuổi. Đáp lại sự tín nhiệm đó, anh đã dành nhiều thời gian tìm hiểu các văn bản, tài liệu liên quan đến công tác Đảng. Đồng thời thường xuyên gặp gỡ, chuyện trò, lắng nghe ý kiến đóng góp của đảng viên và nguyện vọng của người dân.

Anh Lương Mạnh Thắng bày tỏ quan điểm: “ Khi được nhân dân tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ, anh càng luôn gần gũi người dân, tìm hiểu cũng như khắc phục những khó khăn vướng mắc khi nhân dân có ý kiến và đặc biệt tập trung hòa giải thành công các vụ việc ngay tại cơ sở. Vì vậy, nhân dân trong thôn luôn tin tưởng vào cách làm của anh Trần Hồng”.

Trọng trách người đứng đầu

Để xây dựng mối đoàn kết trong chi bộ, Bí thư Chi bộ thôn Bình Vọng Trần Hồng đều chuẩn bị kỹ lưỡng chi tiết nội dung trước mỗi buổi sinh hoạt với hơn 100 đảng viên tham dự. Việc lấy ý kiến của cấp ủy để thống nhất về tư tưởng, quan điểm trong triển khai nhiệm vụ luôn được anh Trần Hồng quan tâm.

Việc trao đổi kinh nghiệm giải quyết các vụ việc giữa cán bộ thôn Bình Vọng và xã Thường Tín đã giúp cho địa phương ngày một phát triển và ổn định hơn. Ảnh: PV

Anh Hồng tâm niệm, sinh ra, lớn lên và gắn bó với mảnh đất này như máu thịt nên khi được giao trọng trách đứng đầu thôn, anh xác định đây là trọng trách cũng là vinh dự. Chính vì thế anh luôn gương mẫu để nhiều người noi theo, giúp sức cho quê hương ngày càng thêm đổi mới. Nhờ vậy, Chi bộ thôn Bình Vọng do Bí thư Trần Hồng phụ trách luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Anh Trần Hồng là một trong những đảng viên năng động, trách nhiệm, nhiều năm liền xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với lòng nhiệt tình trong công việc, anh Trần Hồng luôn nhận được tình cảm yêu quý của người dân, là tấm gương để đảng viên trong thôn học tập và noi theo” - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Thường Tín Trần Hồng Hạnh nhận xét về Bí thư chi bộ Trần Hồng.

Bí thư Chi bộ thôn Bình Vọng Trần Hồng chia sẻ, xuất phát từ tình yêu quê hương nơi mình sinh ra và từ sự tín nhiệm của đảng viên, nhân dân trong thôn cũng như trọng trách của Đảng trao, tôi thực hiện công việc của mình đều nêu cao quan điểm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bằng nhiệt huyết, sự cố gắng, tinh thần hăng hái, hết lòng vì công việc, những cán bộ như anh Trần Hồng, Bí thư Chi bộ thôn Bình Vọng sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho phong trào tại cơ sở, góp phần xây dựng xã Thường Tín ngày càng giàu đẹp, văn minh.