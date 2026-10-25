Người bị rối loạn tiền đình nên ăn gì? 5 loại rau quen thuộc, giá rẻ nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày

Bông cải xanh

Bông cải xanh giàu chất xơ, vitamin C, vitamin K và folate. Loại rau này còn chứa glucosinolate, hợp chất có thể chuyển hóa thành sulforaphane, được nghiên cứu về đặc tính chống oxy hóa và khả năng bảo vệ tế bào.

Bổ sung bông cải xanh vào thực đơn giúp đa dạng nguồn rau củ và cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Bạn có thể hấp, luộc hoặc xào rau để thay đổi khẩu vị. Khi chế biến, nên rửa kỹ và nấu chín phù hợp.

Cải bó xôi

Cải bó xôi, còn gọi là rau chân vịt hoặc rau bina, chứa nhiều vitamin C, vitamin K, folate và các hợp chất thực vật như lutein. Rau cũng cung cấp nitrat tự nhiên, chất có thể tham gia vào quá trình tạo nitric oxide, phân tử liên quan đến sự giãn mạch và điều hòa lưu lượng máu.

Tuy nhiên, tác động của nitrat trong thực phẩm không đồng nghĩa với việc ăn cải bó xôi có thể cải thiện trực tiếp tình trạng rối loạn tiền đình.

Khi chọn mua, nên ưu tiên rau có lá xanh tươi, không dập nát hoặc úa hỏng. Cải bó xôi có thể dùng để nấu canh, nấu súp, xào hoặc làm salad nếu bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cải xoăn

Cải xoăn (kale) cung cấp vitamin C, vitamin K, folate, beta-carotene và nhiều hợp chất thực vật. Đây cũng là loại rau có chứa nitrat tự nhiên, với hàm lượng thay đổi tùy giống rau và điều kiện canh tác.

Bạn có thể chế biến cải xoăn bằng cách hấp, xào hoặc nấu canh. Khi sơ chế, nên rửa sạch từng lá; với những lá già có cuống cứng, có thể tước bỏ phần cuống trước khi nấu.

Cải xoong

Cải xoong là loại rau quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt Nam, có thể dùng để nấu canh hoặc xào. Rau cung cấp vitamin C, vitamin K, folate và các hợp chất thực vật thuộc nhóm glucosinolate.

Do thường được trồng ở môi trường ẩm hoặc gần nguồn nước, cải xoong cần được sơ chế cẩn thận. Người dùng nên rửa kỹ dưới vòi nước sạch và nấu chín để hạn chế nguy cơ nhiễm vi sinh vật, ký sinh trùng từ nguồn nước hoặc quá trình trồng trọt.

Cần tây

Cần tây chứa nhiều nước, chất xơ, vitamin K, folate và một số hợp chất thực vật. Loại rau này thường được dùng để xào với thịt, nấu canh hoặc ép lấy nước.

Khi lựa chọn, nên ưu tiên những cây có lá xanh tươi, thân chắc, không bị úng nhũn. Ăn cần tây nguyên cây giúp giữ lại chất xơ tốt hơn so với chỉ uống nước ép đã lọc bỏ bã. Dù cần tây có chứa nitrat tự nhiên, chưa thể khẳng định việc sử dụng loại rau này giúp cải thiện triệu chứng rối loạn tiền đình.

Rối loạn tiền đình có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân khác nhau. Vì vậy, người gặp tình trạng chóng mặt, mất thăng bằng hoặc cảm giác quay cuồng kéo dài cần được thăm khám để xác định nguyên nhân và có hướng xử trí phù hợp.

Bổ sung rau xanh trong chế độ ăn đa dạng, cân đối giúp cơ thể nhận đủ dưỡng chất, nhưng không thay thế thuốc hoặc phương pháp điều trị do bác sĩ chỉ định. Người bệnh cũng nên duy trì giấc ngủ hợp lý, vận động phù hợp và uống đủ nước theo nhu cầu.

Nếu chóng mặt xuất hiện đột ngột kèm đau đầu dữ dội, nói khó, nhìn đôi, yếu hoặc tê một bên cơ thể, cần đi cấp cứu để loại trừ những nguyên nhân nguy hiểm.