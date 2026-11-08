Người bị mỡ máu cao ăn dầu hay mỡ động vật như thế nào?

Tôi bị mỡ máu cao, tôi có cần kiêng hoàn toàn mỡ động vật và dầu thực vật không? Xin chuyên gia tư vấn! (Lương Ngọc Quyên - TPHCM).

BS CKI Bùi Thị Yến Nhi - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - cơ sở 3 tư vấn:

Chất béo là thành phần cần thiết của chế độ ăn, giúp cung cấp năng lượng, cấu tạo màng tế bào, bảo vệ các cơ quan và hỗ trợ hấp thu các vitamin tan trong chất béo như A, D, E, K.

Tuy nhiên, không phải loại chất béo nào cũng có tác động giống nhau đến sức khỏe tim mạch.

Dầu thực vật như dầu ô liu, dầu đậu nành, dầu hướng dương, dầu cải thường chứa nhiều chất béo không bão hòa. Khi được sử dụng thay cho chất béo bão hòa, các loại chất béo này có thể cải thiện mức cholesterol trong máu, đặc biệt là giảm cholesterol LDL - thường được gọi là cholesterol “xấu”.

Trong khi đó, mỡ lợn, mỡ bò, bơ và các sản phẩm sữa nguyên kem chứa nhiều chất béo bão hòa hơn. Ăn quá nhiều chất béo bão hòa có thể làm tăng LDL, thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Người bị mỡ máu cao cần giảm mỡ động vật. Ảnh: Hoa Linh,

Vì vậy, với người bị rối loạn mỡ máu, việc giảm mỡ động vật, thịt nhiều mỡ, da gia cầm và thực phẩm giàu chất béo bão hòa, đồng thời thay thế bằng lượng vừa phải dầu thực vật phù hợp là lựa chọn có lợi hơn cho sức khỏe tim mạch.

Dù vậy, bạn cũng không nên ăn thoải mái dầu thực vật. Mỗi gram dầu và mỡ đều cung cấp khoảng 9 kcal. Nếu sử dụng quá nhiều, tổng năng lượng nạp vào tăng lên, góp phần gây thừa cân, béo phì và tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Người có mỡ máu cao cần lưu ý gì khi nấu ăn?

- Ưu tiên chất béo không bão hòa: Sử dụng lượng vừa phải dầu ô liu, dầu đậu nành, dầu cải hoặc dầu hướng dương; bổ sung cá, các loại hạt và thực phẩm giàu chất béo không bão hòa trong khẩu phần.

- Hạn chế chất béo bão hòa: Giảm mỡ động vật, thịt mỡ, da gia cầm, bơ và các thực phẩm chế biến chứa nhiều chất béo bão hòa.

- Không tái sử dụng dầu chiên nhiều lần: Dầu bị đun nóng kéo dài hoặc chiên đi chiên lại có thể bị oxy hóa, hình thành các hợp chất không có lợi cho sức khỏe. Bạn nên hạn chế món chiên rán, tránh để dầu bốc khói và ưu tiên hấp, luộc, áp chảo với lượng dầu vừa phải.

- Kiểm soát khẩu phần: Không chỉ quan tâm dùng dầu hay mỡ mà cần chú ý tổng lượng chất béo, năng lượng, đường và tinh bột tinh chế trong bữa ăn.

Bên cạnh chế độ ăn, người có mỡ máu cao nên duy trì vận động, kiểm soát cân nặng, hạn chế rượu bia và tái khám theo hướng dẫn. Với trường hợp LDL hoặc triglycerid tăng cao, người bệnh có thể cần dùng thuốc bên cạnh điều chỉnh lối sống.

Điều quan trọng là chúng ta không loại bỏ hoàn toàn chất béo khỏi khẩu phần mà lựa chọn nguồn chất béo phù hợp, sử dụng với lượng hợp lý và duy trì chế độ ăn cân đối để bảo vệ sức khỏe tim mạch.