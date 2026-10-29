Người bị mạo danh thành lập doanh nghiệp có thể chưa bị tạm hoãn xuất cảnh

Tại dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong thực hiện pháp luật về quản lý thuế, đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực hiện cam kết quốc tế về trao đổi thông tin theo yêu cầu, Bộ Tài chính đề xuất quy định đối với trường hợp cá nhân bị sử dụng thông tin để đăng ký, thành lập cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã, dẫn đến bị xác định là người không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Theo đó, nếu cá nhân đã có văn bản đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan thuế và cơ quan công an xử lý việc bị giả mạo thông tin, đồng thời cơ quan công an có văn bản xác nhận đã tiếp nhận phản ánh và đang giải quyết gửi cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế quản lý trực tiếp, thì cơ quan thuế tạm thời chưa áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân đó theo quy định được dẫn chiếu tại dự thảo.

(Ảnh minh họa)

Trong chiến dịch “Làm sạch mã số thuế”, Cục Thuế cho biết, thông qua ứng dụng eTax Mobile và đường dây nóng, ngành Thuế đã ghi nhận khoảng 4.000 phản ánh của người dân về việc bị mạo danh thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp mà họ không hề biết.

Các cá nhân chỉ phát hiện thông tin của mình bị sử dụng khi được cơ quan thuế thông báo hoặc khi phát sinh nghĩa vụ thuế liên quan đến doanh nghiệp mà họ không biết.

Tuy nhiên, trong thời gian xác minh, người bị giả mạo vẫn có thể được ghi nhận là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trên hệ thống và đối mặt với các hệ quả pháp lý, trong đó có việc bị tạm hoãn xuất cảnh. Việc xử lý cũng gặp khó khăn do các cơ quan liên quan chưa có cơ sở để tiếp tục thực hiện các thủ tục như đóng mã số thuế, hủy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính, cho biết đã tiếp nhận thông tin về 4.000 trường hợp doanh nghiệp giả mạo.

Cơ quan đăng ký kinh doanh đang phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, xác minh việc có hay không hành vi mạo danh. Khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, thông tin sẽ được chuyển đến các cơ quan liên quan để xử lý, sau đó thu hồi giấy đăng ký doanh nghiệp.

Theo bà Trịnh Thị Hương, quy định hiện nay thông thoáng, trong khi công nghệ phát triển khiến thông tin cá nhân dễ bị lộ lọt, gây khó khăn cho công tác xác minh đăng ký kinh doanh.

Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tìm giải pháp khắc phục. Theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, các cơ quan đang xây dựng phương án sửa đổi Luật Doanh nghiệp, trong đó có nội dung hạn chế tình trạng mạo danh.

Trước tình trạng xử lý các trường hợp giả mạo thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp kéo dài, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi từng chỉ đạo, đối với trường hợp đã gửi đầy đủ hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh nhưng quá 6 tháng chưa được giải quyết, cần gửi Bộ Tài chính để chỉ đạo xử lý. Việc kéo dài thời gian giải quyết có thể ảnh hưởng đến các quyền lợi khác của người bị mạo danh.