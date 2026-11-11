Người bị cúm cần lưu ý gì trong chế độ ăn uống?

Khi mắc cúm, cơ thể thường mệt mỏi, sốt, ho, đau họng và chán ăn. Bên cạnh việc nghỉ ngơi, bổ sung đủ nước, lựa chọn thực phẩm phù hợp cũng giúp cơ thể dễ chịu hơn và hỗ trợ quá trình hồi phục.

Đồ chiên rán nhiều dầu mỡ

Gà rán, khoai tây chiên và các món chiên ngập dầu thường chứa nhiều chất béo, có thể gây cảm giác đầy bụng, khó tiêu ở một số người. Khi cơ thể đang mệt mỏi và ăn uống kém, bạn nên hạn chế những món này, ưu tiên thực phẩm mềm, dễ tiêu hóa hơn.

Hạn chế đồ chiên rán nhiều dầu mỡ khi bị cúm. (Ảnh: Sưu tầm)

Thức ăn cay nóng

Ớt, tiêu và các loại gia vị cay có thể gây kích ứng cổ họng, khiến cảm giác đau rát hoặc ho trở nên khó chịu hơn. Nếu đang đau họng, người bị cúm nên chọn món ăn có hương vị nhẹ, mềm và dễ nuốt.

Thực phẩm nhiều đường

Bánh kẹo, nước ngọt và các món tráng miệng chứa nhiều đường không cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho quá trình hồi phục nếu được sử dụng thay thế các bữa ăn chính. Người bị cúm nên hạn chế những thực phẩm này, đồng thời duy trì chế độ ăn đa dạng với rau củ, trái cây và nguồn protein phù hợp.

Đồ uống có cồn và chứa nhiều caffeine

Rượu, bia có thể làm gián đoạn giấc ngủ và không phù hợp khi cơ thể đang cần nghỉ ngơi để hồi phục. Cà phê hoặc trà chứa nhiều caffeine cũng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ nếu sử dụng quá nhiều hoặc uống vào buổi tối. Người bị sốt cần chú ý bổ sung đủ nước, ưu tiên nước lọc và các loại đồ uống phù hợp.

Ăn cháo giúp người bị cúm dễ ăn và bổ sung năng lượng. (Ảnh: Sưu tầm)

Nên ăn gì để hỗ trợ hồi phục khi bị cúm?

Người bị cúm nên duy trì chế độ ăn cân bằng, bổ sung đủ protein, vitamin và khoáng chất từ thịt nạc, cá, trứng, rau xanh và trái cây. Cháo, súp hoặc canh ấm có thể giúp người đau họng dễ ăn hơn. Đồng thời, cần uống đủ nước, nghỉ ngơi và sử dụng thuốc theo hướng dẫn của nhân viên y tế khi cần thiết.

Không có một danh sách thực phẩm bắt buộc phải kiêng đối với tất cả người mắc cúm. Việc lựa chọn món ăn nên dựa trên triệu chứng và khả năng dung nạp của từng người. Nếu sốt kéo dài, khó thở, đau ngực hoặc có dấu hiệu mất nước, bạn nên đi khám để được đánh giá và điều trị kịp thời.