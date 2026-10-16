Người bệnh ung thư vú có thêm mái nhà chung để sẻ chia

Ngày 16/10, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Người bệnh ung thư vú, tạo không gian kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ tinh thần và giúp người bệnh tiếp cận kiến thức y khoa chính thống trong quá trình điều trị.

Tham dự chương trình có đại diện Sở Y tế Nghệ An, UBND phường Vinh Hưng, các cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ, nhà hảo tâm cùng đông đảo người bệnh và người nhà. Về phía bệnh viện có TTND.TS.BS. Phạm Vĩnh Hùng, Giám đốc bệnh viện, cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc và đại diện các khoa, phòng.

Chăm sóc người bệnh không chỉ dừng ở điều trị

Theo số liệu GLOBOCAN 2024 của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), Việt Nam ước tính có 25.711 trường hợp mắc mới ung thư vú, chiếm 28,1% tổng số ca ung thư mắc mới ở nữ giới, đứng hàng đầu trong các loại ung thư ở phụ nữ Việt Nam.

Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An Phạm Vĩnh Hùng nhấn mạnh, câu lạc bộ phải hoạt động thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh. Ảnh: V. Đồng.

Từ thực tế đó, TTND.TS.BS. Phạm Vĩnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An nhấn mạnh: "Chăm sóc người bệnh ung thư không chỉ dừng ở chẩn đoán, điều trị mà còn phải quan tâm đến tâm lý, dinh dưỡng, phục hồi chức năng và chất lượng cuộc sống".

"CLB ra mắt mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng là phải duy trì CLB hoạt động thường xuyên, thực chất, hiệu quả và thực sự mang lại lợi ích cho người bệnh", TS.BS Phạm Vĩnh Hùng nói.

Bệnh nhân ung thư vú tham gia các hoạt động giao lưu, văn nghệ, chia sẻ và kết nối tại chương trình, góp phần tiếp thêm động lực, lan tỏa tinh thần lạc quan trong hành trình điều trị. Ảnh: V. Đồng.

Theo đó, câu lạc bộ cần duy trì sinh hoạt định kỳ, xây dựng nội dung thiết thực, xuất phát từ nhu cầu thực tế của người bệnh; tăng cường cung cấp kiến thức chính thống về sàng lọc, phát hiện sớm, điều trị, dinh dưỡng, chăm sóc và phục hồi chức năng. Đồng thời, cần tạo môi trường thân thiện để người bệnh được lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ về tinh thần.

Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cũng đề nghị phát huy vai trò của những người bệnh đã điều trị ổn định trong việc chia sẻ trải nghiệm, động viên các thành viên mới. Mỗi cán bộ y tế khi tham gia hoạt động cần thực sự lắng nghe, tôn trọng và thấu hiểu người bệnh, bên cạnh việc cung cấp kiến thức chuyên môn.

Những kinh nghiệm được chia sẻ giữa các thành viên có thể giúp người bệnh thêm vững vàng về tinh thần, nhưng không thay thế tư vấn chuyên môn. Các vấn đề liên quan đến chẩn đoán, thuốc và phương pháp điều trị cần được trao đổi trực tiếp với bác sĩ.

Thêm điểm tựa để người bệnh vững tin

Tại chương trình, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An công bố quyết định thành lập, quy chế hoạt động, Ban Chủ nhiệm và thực hiện nghi thức ra mắt câu lạc bộ.

Các chuyên gia Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tư vấn, giải đáp thắc mắc của người bệnh tại tọa đàm “Đồng hành vượt qua ung thư vú”. Ảnh: V. Đồng.

Các chuyên đề "Tìm hiểu các phương pháp tầm soát ung thư vú trong kỷ nguyên mới" và "Di truyền và tầm soát ung thư vú" cung cấp thêm kiến thức về sàng lọc, phát hiện sớm và chủ động chăm sóc sức khỏe. Tọa đàm "Đồng hành vượt qua ung thư vú" tạo cơ hội để người bệnh trao đổi với đội ngũ y tế, chia sẻ những băn khoăn trong quá trình điều trị và được chuyên gia tư vấn, giải đáp.

Triển lãm tranh "Chúng tôi đó – Phụ nữ kiên cường" là điểm nhấn của chương trình, gửi gắm những câu chuyện về nghị lực, niềm tin và tinh thần lạc quan của phụ nữ trên hành trình đối diện với ung thư vú.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tri ân các đơn vị tài trợ đồng hành cùng chương trình, đồng thời trao quà hỗ trợ người bệnh ung thư vú có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: V. Đồng.

Dịp này, hơn 100 phần quà được trao tặng các bệnh nhân ung thư vú có hoàn cảnh khó khăn đang và đã điều trị, góp phần động viên người bệnh vượt qua khó khăn.

Việc thành lập câu lạc bộ thể hiện định hướng chăm sóc toàn diện, lấy người bệnh làm trung tâm của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Bên cạnh nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, bệnh viện chú trọng hơn đến sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Câu lạc bộ được kỳ vọng trở thành mái nhà chung, nơi những người cùng hoàn cảnh có thể gặp gỡ, sẻ chia và động viên nhau. Sự đồng hành của đội ngũ y tế, gia đình và cộng đồng sẽ góp phần giúp người bệnh có thêm điểm tựa tinh thần, chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe và vững tin trên hành trình điều trị.