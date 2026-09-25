Người bệnh ung thư có cần kiêng đi đám tang?

Mới đây, Khoa Xạ Đầu Cổ - Bệnh viện K đăng tải bài viết giải đáp câu hỏi “Ung thư có cần kiêng đi đám tang?”, thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Theo bệnh viện, đây là vấn đề thường được người bệnh và gia đình đặt ra. Có người được khuyên kiêng tuyệt đối việc đến đám tang, trong khi một số người vẫn thức đêm, đứng lâu và ăn uống tại đám tang mà không có biện pháp phòng tránh.

Người bệnh ung thư có cần kiêng đi đám tang? Ảnh minh họa.

Khoa Xạ Đầu Cổ - Bệnh viện K cho rằng, câu hỏi này cần được nhìn nhận từ cả góc độ quan niệm dân gian và cơ sở y học.

Theo quan niệm truyền thống của người Việt, người đang ốm yếu, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ thường được khuyên hạn chế đến đám tang. Dân gian cho rằng người bệnh có “vía” yếu, “dương khí” suy nên dễ bị ảnh hưởng bởi không khí tang tóc và “hơi lạnh” tại nơi có người mất.

Ở một số nơi, thời điểm nhập quan, hạ huyệt cũng được xem xét để những người có tuổi xung khắc hoặc đang yếu tránh có mặt.

Theo Khoa Xạ Đầu Cổ - Bệnh viện K, đây là những quan niệm thuộc về văn hóa, tín ngưỡng và không phải cơ sở y học. Tuy nhiên, nếu việc không trực tiếp tham dự giúp người bệnh và gia đình cảm thấy an tâm thì đây cũng là một lựa chọn phù hợp.

Góc nhìn y học về việc đi đám tang

Khoa Xạ Đầu Cổ - Bệnh viện K cho biết hiện không có bằng chứng khoa học cho thấy việc đi đám tang khiến khối u phát triển nhanh hơn hoặc làm bệnh ung thư tái phát.

Tuy nhiên, người bệnh ung thư, đặc biệt những người đang điều trị, cần lưu ý các nguy cơ cụ thể từ môi trường đám tang.

Nguy cơ nhiễm trùng: Hóa trị có thể khiến số lượng bạch cầu trung tính giảm, thường xuống mức thấp nhất khoảng 7-14 ngày sau mỗi đợt truyền. Trong giai đoạn này, sức đề kháng của cơ thể suy giảm, trong khi đám tang thường tập trung đông người, tiếp xúc gần hoặc diễn ra trong không gian kín. Điều này có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp như cúm, lao và COVID-19.

Khói hương, khói đốt vàng mã: Các loại khói này chứa bụi mịn và nhiều chất có khả năng gây kích ứng. Với người đang xạ trị vùng đầu - cổ, niêm mạc miệng và họng có thể bị viêm do tia xạ nên khói dễ làm tình trạng ho, rát họng, đau khi nuốt trở nên khó chịu hơn.

Mệt mỏi, mất nước: Việc phải đứng lâu, thức khuya, di chuyển xa hoặc ăn uống thất thường có thể khiến thể trạng suy giảm. Trong khi đó, mệt mỏi vốn là tác dụng phụ thường gặp ở người đang hóa trị hoặc xạ trị.

Ảnh minh họa, internet.

Nắng nóng khi đưa tang: Người đang xạ trị cần lưu ý việc tiếp xúc với ánh nắng. Theo khuyến cáo của khoa, tia UV có thể cộng hưởng với tác động của tia xạ, khiến tình trạng viêm da tại vùng chiếu xạ nặng và kéo dài hơn.

Ăn uống tại đám tang: Thức ăn để lâu ở nhiệt độ phòng, thực phẩm sống, gỏi hoặc tiết canh có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Bên cạnh đó, người bệnh ung thư đầu - cổ được khuyến cáo không sử dụng rượu bia.

Người bệnh nên làm gì nếu muốn đi viếng?

Theo Khoa Xạ Đầu Cổ - Bệnh viện K, người bệnh ung thư có thể lựa chọn đi viếng hoặc không tùy thuộc vào thể trạng và quan niệm của gia đình. Việc tiễn biệt người thân là nhu cầu tình cảm chính đáng, nhưng nếu quyết định đến đám tang, người bệnh cần chủ động bảo vệ sức khỏe.

Trước hết, nên trao đổi với bác sĩ điều trị, đặc biệt khi đang trong khoảng 7-14 ngày sau hóa trị hoặc có kết quả xét nghiệm cho thấy lượng bạch cầu thấp.

Khi đến đám tang, người bệnh nên đeo khẩu trang y tế, thường xuyên rửa tay và tránh tiếp xúc gần với những người đang ho hoặc sốt. Nên đứng xa khu vực thắp hương, đốt vàng mã và ưu tiên những nơi thông thoáng.

Thời gian có mặt cũng nên được rút ngắn, ưu tiên đi vào lúc ít người, không thức đêm hoặc đứng quá lâu. Khi cảm thấy mệt, người bệnh cần ngồi nghỉ.

Nếu phải đưa tang ngoài trời, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng, cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng và che chắn kỹ vùng da đang xạ trị.

Về ăn uống, người bệnh nên tránh thực phẩm sống hoặc đồ ăn đã để lâu và tuyệt đối không sử dụng rượu bia.

Như vậy, theo Khoa Xạ Đầu Cổ - Bệnh viện K, ung thư không đồng nghĩa với việc người bệnh bắt buộc phải “kiêng” đi đám tang.

Điều quan trọng là cần căn cứ vào tình trạng sức khỏe, thời điểm điều trị và thực hiện các biện pháp phòng ngừa phù hợp. Người bệnh nên trao đổi với bác sĩ để xác định thời điểm và cách thức tham dự an toàn nhất.