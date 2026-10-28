Người bệnh từ Đồng Tháp lên TPHCM cấp cứu lúc nửa đêm do mắc miếng thịt gà

Mới đây, vào lúc 23h, Khoa Nội soi, Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp nhận cấp cứu cụ ông 95 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, trong tình trạng đột ngột nuốt vướng, không thể ăn uống hơn một ngày.

Theo người nhà, trước đó cụ vẫn sinh hoạt, ăn uống bình thường. Tuy nhiên, sau đó, người bệnh xuất hiện tình trạng nôn trớ ngay khi nuốt thức ăn hoặc nước uống.

Vì vậy, gia đình lập tức đưa người bệnh từ Đồng Tháp lên TPHCM cấp cứu.

Bác sĩ Huỳnh Phạm Thanh Trúc - Khoa Nội soi - Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho biết, khi tiếp nhận, ê-kíp trực Khoa Nội soi nhanh chóng tiến hành nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng, phát hiện một khối thức ăn lớn bít hoàn toàn lòng thực quản. Các bác sĩ sử dụng dụng cụ nội soi chuyên dụng để gắp dị vật ra ngoài an toàn.

Hình ảnh miếng thịt gà tắc ở đường tiêu hóa. Ảnh: BSCC.

Dị vật là một miếng thịt gà kích thước lớn, còn nguyên do chưa được nhai kỹ, may mắn không lẫn xương.

Sau khi lấy dị vật, bác sĩ tiếp tục kiểm tra niêm mạc thực quản và dạ dày, ghi nhận người bệnh có tình trạng co thắt nhẹ vùng tâm vị, nơi tiếp giáp giữa thực quản và dạ dày. Đây có thể là yếu tố góp phần khiến miếng thức ăn lớn mắc kẹt.

Theo bác sĩ Trúc, nguy cơ thức ăn mắc kẹt trong thực quản tăng lên ở người cao tuổi do chức năng nhai suy giảm, răng yếu hoặc mất răng, khô miệng và rối loạn vận động thực quản.

Nếu không được xử trí kịp thời, tình trạng tắc nghẽn có thể gây tổn thương, loét, thậm chí thủng thực quản. Người bệnh cũng có nguy cơ hít sặc dịch tiết hoặc thức ăn vào đường thở, dẫn đến viêm phổi hít.

Để phòng ngừa, người cao tuổi cần ăn chậm, nhai kỹ, tập trung trong bữa ăn, tránh vừa ăn vừa nói chuyện hoặc xem tivi. Gia đình nên cắt nhỏ thức ăn, ưu tiên các món mềm, đủ độ ẩm, dễ nhai và nuốt; hạn chế thịt dai, miếng thức ăn lớn hoặc những thực phẩm khó nghiền nhỏ.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi người cao tuổi đột ngột nuốt vướng, nôn trớ sau ăn hoặc không thể nuốt nước bọt, gia đình cần cho người bệnh ngừng ăn uống và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí. Gia đình không nên cố cho người bệnh nuốt thêm cơm, uống nhiều nước để đẩy thức ăn xuống hoặc tự móc họng lấy dị vật vì có thể khiến tình trạng nghiêm trọng hơn.