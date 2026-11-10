Người bệnh trực tiếp theo dõi bác sĩ phẫu thuật khớp gối cho chính mình

Ngày 10/11, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin về cuộc phẫu thuật đặc biệt khi chính người bệnh được trực tiếp theo dõi quá trình phẫu thuật của chính mình.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh thực hiện kỹ thuật phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân bán gân tự thân.

Anh F.O.C 28 tuổi tìm đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng đau nhiều vùng khớp gối, sưng nề và thường xuyên có cảm giác kẹt khớp. Tại bệnh viện, bệnh nhân được xác định đứt dây chằng chéo trước và rách sụn chêm trong.

Đứng trước chỉ định phẫu thuật, bệnh nhân đã cân nhắc nhiều lựa chọn, trong đó có việc trở về châu Âu hoặc điều trị tại các trung tâm y tế trong khu vực. Tuy nhiên, bệnh nhân quyết định lựa chọn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị.

Ca phẫu thuật do PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam cùng ê kíp thực hiện. Điểm đặc biệt của ca mổ là người bệnh có thể trực tiếp theo dõi hình ảnh bên trong khớp gối trên màn hình trong suốt quá trình phẫu thuật. Bác sĩ đồng thời giải thích các tổn thương và từng bước can thiệp, giúp người bệnh hiểu rõ hơn về tình trạng của mình cũng như phương pháp điều trị.

Bệnh nhân phục hồi tốt sau ca phẫu thuật.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, trong ca phẫu thuật, ê kíp đã thực hiện tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân bán gân tự thân, kết hợp xử lý tổn thương sụn chêm trong. Đáng chú ý, kỹ thuật được lựa chọn hướng tới tối ưu nguồn gân ghép, hạn chế xâm lấn và bảo đảm độ vững chắc của mảnh ghép. Bác sĩ sử dụng một gân bán gân của chính người bệnh, tạo hình mảnh ghép đạt độ dày phù hợp; đồng thời thiết kế đường hầm xương ngắn khoảng 20 mm và sử dụng hệ thống cố định bằng vòng treo điều chỉnh được.

Đối với tổn thương sụn chêm trong, thay vì cắt bỏ phần sụn bị rách, ê kíp ưu tiên kỹ thuật khâu bảo tồn bằng hệ thống dụng cụ chuyên biệt. Đây là phương pháp có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì chức năng giảm xóc, phân phối lực và bảo vệ sụn khớp, đặc biệt ở người bệnh trẻ tuổi có nhu cầu vận động cao.

Một ngày sau phẫu thuật, người bệnh đã có thể ngồi dậy và bắt đầu thực hiện các bài tập vận động chủ động khớp gối, cổ chân và khớp háng theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Việc vận động sớm được triển khai theo phác đồ hậu phẫu, phù hợp với tình trạng người bệnh và yêu cầu bảo vệ mảnh ghép dây chằng, vị trí khâu sụn chêm.