Người bệnh tiểu đường nên hạn chế 4 loại quả, thay bằng 4 loại khác

Theo Harvard Health Publishing (Mỹ), người mắc bệnh tiểu đường không cần kiêng trái cây hoàn toàn. Chất xơ và nước trong trái cây nguyên quả giúp đường được hấp thu chậm hơn so với nhiều thực phẩm chứa đường bổ sung.

Tuy nhiên, vẫn có một số loại quả chứa nhiều đường người bệnh cần hạn chế:

1. Chuối chín kỹ

Chuối chín có chỉ số đường huyết (GI) khoảng 52 và tải lượng đường huyết (GL) khoảng 10,8. Khi chuối chín, một phần tinh bột chuyển thành đường. Nếu muốn ăn, người bệnh tiểu đường có thể chọn chuối vừa chín tới và ăn nửa quả tùy nhu cầu.

Sầu riêng là loại quả người bệnh tiểu đường nên hạn chế. Ảnh: Ban Mai

2. Hồng táo

Hồng táo tươi có vị ngọt, với GL khoảng 12,8. Hồng táo khô chứa carbohydrate cô đặc hơn do mất nước trong quá trình phơi hoặc sấy. Vì vậy, người bệnh nên hạn chế khẩu phần, đặc biệt với hồng táo khô.

3. Nho khô

Nho tươi có GL khoảng 4,4, trong khi nho khô có GL lên tới 53,4. Khi mất nước, lượng đường và carbohydrate tập trung hơn trong cùng một khối lượng quả. Người bệnh nên ưu tiên nho tươi và tránh ăn nhiều nho khô cùng lúc.

4. Sầu riêng

Sầu riêng có GL khoảng 13, đồng thời chứa nhiều năng lượng và carbohydrate. Ăn nhiều sầu riêng có thể khiến đường huyết sau ăn tăng đáng kể.

Dưới đây là 4 loại quả người bệnh tiểu đường nên lựa chọn

1. Bưởi

Bưởi có GI khoảng 25 và GL khoảng 2,4. Loại quả này chứa nhiều nước, vitamin C và flavonoid. Người bệnh có thể ăn vài múi với khẩu phần phù hợp. Lưu ý, bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc nên bệnh nhân cần kiểm tra nếu đang điều trị bằng thuốc.

2. Lê

Lê có GI khoảng 36 và GL khoảng 4,7. Loại quả này chứa nhiều nước và chất xơ, phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn mùa thu.

3. Táo

Táo có GI khoảng 36 và GL khoảng 4,9. Pectin trong táo là chất xơ hòa tan, có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate. Người bệnh nên ăn táo nguyên quả thay vì ép lấy nước để giữ lại nhiều chất xơ hơn.

4. Đào

Đào có GI khoảng 28 và GL khoảng 2,8. Loại quả này cung cấp chất xơ và các hợp chất phenolic. Dù có vị ngọt, đào vẫn có thể nằm trong chế độ ăn của người mắc bệnh tiểu đường nếu khẩu phần phù hợp.

Ăn đúng khẩu phần quan trọng hơn chỉ chọn loại quả

Theo Hiệp hội Bệnh tiểu đường Anh, GI cho biết tốc độ thực phẩm chứa carbohydrate làm tăng đường huyết nhưng không phản ánh lượng ăn thực tế. Độ chín và cách chế biến cũng có thể làm thay đổi chỉ số này.

Người bệnh có thể ăn trái cây vào giữa hai bữa chính, chẳng hạn khoảng 10h hoặc 15h. Tuy nhiên, bạn không phải tránh ăn trái cây ngay sau bữa chính; điều quan trọng là kiểm soát tổng lượng carbohydrate.

Mọi người nên ưu tiên trái cây nguyên quả, ăn với khẩu phần vừa phải và theo dõi đường huyết sau ăn để biết cơ thể phản ứng thế nào. Trái cây có GI thấp vẫn có thể làm tăng đường huyết nếu ăn quá nhiều.