Người bệnh suy thận có thêm cơ hội ghép thận ngay tại Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2

Ngày 3-11, Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2 cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên với sự hỗ trợ trực tiếp của đội ngũ chuyên gia ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển năng lực chuyên môn tại Cơ sở 2, mở ra thêm cơ hội điều trị cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối.

Chuyển giao kỹ thuật ghép thận thành công tại Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2.

Người được ghép thận là bà H.T.H. (54 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị), được chẩn đoán mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối do viêm thận bể thận mạn tính liên quan đến sỏi tiết niệu. Trước đó, bệnh nhân từng phẫu thuật cắt thận trái vào năm 2010 và lấy sỏi thận phải năm 2019.

Người hiến thận là N.T.T.T (SN 1994, trú tại Tây Ninh). Trước khi tiến hành phẫu thuật, cả người nhận và người hiến đều được đánh giá toàn diện về sức khỏe, tâm lý và mức độ tương hợp miễn dịch. Hồ sơ ghép thận được Hội đồng Ghép thận của Bệnh viện xem xét, thông qua theo đúng quy định.

Ca phẫu thuật có sự phối hợp giữa các chuyên gia ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế và đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2. Sau khi hoàn tất phẫu thuật, thận ghép đã có nước tiểu, ghi nhận những tín hiệu hoạt động ban đầu tích cực. Hiện sức khỏe người nhận và người hiến đều ổn định, tiếp tục được chăm sóc hậu phẫu, theo dõi sát các chỉ số và đánh giá theo quy trình chuyên môn.

Thực hiện ghép thận tại Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2.

Đáng chú ý, trong quá trình triển khai ca ghép đầu tiên này, các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế đã trực tiếp hướng dẫn đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng tại Cơ sở 2 thực hiện các quy trình chuyên môn, từ đánh giá, chuẩn bị trước phẫu thuật đến chăm sóc và theo dõi sau ghép. Đây không chỉ là sự phối hợp về nhân lực mà còn là hoạt động chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao năng lực thực hành cho đội ngũ y tế tại cơ sở.

Với hơn 2.340 ca ghép thận đã được thực hiện, Bệnh viện Trung ương Huế là một trong những trung tâm ghép tạng hàng đầu cả nước, làm chủ nhiều kỹ thuật phức tạp trong điều trị các bệnh lý suy tạng giai đoạn cuối. Những kinh nghiệm và thành tựu chuyên môn tích lũy qua nhiều năm là nền tảng để Bệnh viện tiếp tục hỗ trợ, đào tạo và phát triển kỹ thuật tại các cơ sở trực thuộc.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2, Đơn vị Thận nhân tạo được thành lập và hoạt động từ năm 2017, hiện thực hiện hơn 28.500 lượt lọc máu mỗi năm, phục vụ trên 200 người bệnh chạy thận định kỳ. Việc thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên đánh dấu bước phát triển mới trong điều trị bệnh thận mạn giai đoạn cuối, bổ sung phương pháp ghép thận bên cạnh kỹ thuật lọc máu đang được triển khai.

Thành công này có ý nghĩa thiết thực đối với người dân khu vực phía Bắc TP Huế, tỉnh Quảng Trị và các địa phương lân cận. Người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu gần nơi sinh sống, giảm nhu cầu di chuyển đến các trung tâm y tế ở xa, tiết kiệm chi phí đi lại và thuận lợi hơn trong quá trình theo dõi, điều trị lâu dài.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2 định hướng triển khai kỹ thuật ghép thận thường quy, với nguồn thận từ người hiến sống và người hiến chết não. Qua đó, từng bước hoàn thiện mô hình điều trị bệnh thận toàn diện, từ dự phòng, điều trị bảo tồn, lọc máu đến ghép thận.

Việc thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên tại Cơ sở 2 tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, vai trò đào tạo và chuyển giao kỹ thuật y học hiện đại của Bệnh viện Trung ương Huế. Đây cũng là bước tiến trong định hướng phát triển đồng bộ hệ thống y tế, đưa những thành tựu y học tiên tiến đến gần hơn với người bệnh miền Trung, nhân dấu mốc 10 năm Cơ sở 2 về với Bệnh viện Trung ương Huế (2016-2026).