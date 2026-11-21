Luật do Bộ Y tế tham mưu xây dựng nhằm tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Gồm 8 điều, Luật sửa đổi các luật: Trẻ em, Người khuyết tật, Khám bệnh, chữa bệnh, Dược, Người cao tuổi và Bảo hiểm y tế.

Giảm giấy tờ, tạo thuận lợi tiếp cận thuốc mới

Trong lĩnh vực dược, một thay đổi đáng chú ý là đơn giản hóa thủ tục cấp phép sinh phẩm, đặc biệt thông qua việc cắt giảm những giấy tờ không cần thiết. Điều này được kỳ vọng tạo thuận lợi cho quá trình tiếp cận các sinh phẩm điều trị ung thư, thiếu máu, viêm gan B, viêm gan C mạn tính, máu khó đông di truyền và bệnh tự miễn mạn tính – những bệnh hiện chưa có thuốc điều trị trong nước.

Luật cũng quy định tổ chức, cá nhân không phải nộp lại giấy tờ mà cơ quan quản lý nhà nước có thể khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia. Cách làm này góp phần giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục cho doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường dữ liệu.

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Trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, quy định về hình thức tổ chức cơ sở y tế được điều chỉnh theo hướng linh hoạt, lấy năng lực chuyên môn thực tế làm căn cứ cấp giấy phép hoạt động, thay vì giới hạn theo những mô hình tổ chức cố định. Qua đó, các cơ sở y tế, nhất là khu vực tư nhân, có thêm điều kiện phát triển dịch vụ phù hợp với năng lực và yêu cầu bảo đảm chất lượng.

Với dịch vụ bảo vệ trẻ em và chăm sóc người khuyết tật, Luật cắt giảm một số điều kiện, thủ tục liên quan đến việc cho phép cung cấp dịch vụ và hoạt động của cơ sở chăm sóc. Tuy nhiên, các cơ sở vẫn phải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc hướng dẫn chuyên môn. Cơ quan chức năng có quyền đình chỉ, chấm dứt hoạt động nếu vi phạm yêu cầu về chất lượng.

Minh bạch giá thuốc, thiết bị y tế

Luật sửa đổi cũng hướng tới đổi mới quản lý giá thuốc, thiết bị y tế, hạn chế các khâu trung gian làm tăng chi phí.

Đối với thuốc, cơ sở sản xuất, nhập khẩu phải công bố giá bán buôn dự kiến sau khi thuốc được sản xuất hoặc nhập khẩu và trước khi bán lô đầu tiên. Quy định này nhằm khắc phục tình trạng công bố giá khi thuốc chưa thực sự được sản xuất, nhập khẩu, khiến thông tin giá thiếu thực chất.

Bộ trưởng Bộ Y tế được giao ban hành phương pháp xác định giá bán buôn dự kiến làm căn cứ thực hiện. Doanh nghiệp vẫn được tự quyết định giá theo pháp luật về giá, nhưng phải căn cứ vào các yếu tố hình thành giá và chịu trách nhiệm giải trình về chi phí.

Đáng chú ý, Bộ Y tế sẽ công khai giá bán buôn thuốc dự kiến ngay sau khi cơ sở hoàn thành thủ tục nộp hồ sơ công bố, thay vì chờ 7 ngày như trước.

Với thiết bị y tế, Luật chuyển từ quản lý theo từng công đoạn sang quản lý toàn bộ vòng đời sản phẩm, từ nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh đến sử dụng, thu hồi và hủy bỏ. Thiết bị tiếp tục được phân loại theo bốn mức độ rủi ro A, B, C, D.

Doanh nghiệp phải bảo đảm chất lượng, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát cung ứng và công khai danh sách cơ sở được ủy quyền hoặc chỉ định kinh doanh đối với thiết bị thuộc danh mục phải kê khai giá. Giá bán do doanh nghiệp quyết định nhưng phải được kê khai, niêm yết và cập nhật trên hệ thống dữ liệu thiết bị y tế. Thông tin giá phải gắn với tính năng kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và thống nhất với hồ sơ cấp số lưu hành.

Các cơ sở y tế sử dụng thiết bị có trách nhiệm truy xuất nguồn gốc, quản lý, bảo dưỡng, bảo trì, kiểm định và hiệu chuẩn để bảo đảm an toàn, hiệu quả. Việc liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa ngành y tế với hải quan, thuế, đấu thầu, BHYT và các hệ thống liên quan phải bắt đầu chậm nhất từ ngày 1/12/2028.

Công khai giá khám theo yêu cầu, bảo đảm quyền lợi BHYT

Về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không theo yêu cầu, Bộ trưởng Bộ Y tế được giao quy định mức giá cụ thể áp dụng chung theo từng cấp chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở thuộc bộ, ngành và tổ chức ở Trung ương. Quy định này thay cho việc phê duyệt giá riêng từng cơ sở, qua đó giảm hồ sơ và thời gian thẩm định.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tiếp tục quyết định giá dịch vụ tại các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý, nhưng không được vượt mức giá tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. Các mức giá đã được phê duyệt vẫn được áp dụng đến khi có mức giá mới.

Đối với dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, cơ sở y tế công lập được quyết định giá nhưng phải tuân thủ nguyên tắc, căn cứ và phương pháp định giá. Giá dịch vụ phải được kê khai, niêm yết, công khai để người bệnh biết trước, cân nhắc khả năng chi trả và tự nguyện lựa chọn.

Đặc biệt, người có thẻ BHYT khi sử dụng dịch vụ theo yêu cầu vẫn được Quỹ BHYT thanh toán phần chi phí thuộc phạm vi và mức hưởng. Người bệnh chỉ phải trả phần chênh lệch giữa giá dịch vụ và số tiền quỹ thanh toán.

Luật BHYT cũng được sửa đổi để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và những thay đổi về hình thức tổ chức cơ sở khám chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi người tham gia không bị gián đoạn.

Một điểm mới là mở rộng quyền lợi thanh toán tiền giường lưu đối với người tham gia BHYT khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế của Nhà nước đủ điều kiện bố trí giường lưu. Quy định này giúp bảo đảm quyền lợi thống nhất cho người bệnh phải nằm lưu để theo dõi.