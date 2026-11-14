Người bệnh đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được giảm 40% giá vé tàu

Bệnh viện Bạch Mai thông tin, chính sách áp dụng đối với người bệnh, không áp dụng cho người đi cùng. Mỗi hành khách được hưởng một mức giảm giá cao nhất và không cộng gộp với các chương trình ưu đãi khác.

Đặc biệt, ưu đãi được áp dụng đối với vé tàu có ga đi hoặc ga đến là ga Phủ Lý, trên các đoàn tàu có dừng đón, trả khách tại ga này.

Thời gian đi tàu được tính từ 10 ngày trước ngày hẹn khám đến 10 ngày sau ngày kết thúc khám, chữa bệnh hoặc điều trị nội trú, căn cứ theo giấy tờ xác nhận của cơ sở y tế.

Ưu đãi được áp dụng đối với vé tàu có ga đi hoặc ga đến là ga Phủ Lý, trên các đoàn tàu có dừng đón, trả khách tại ga này. Ảnh: BVCC

Để được áp dụng mức giảm giá, người bệnh cần xuất trình một trong các giấy tờ sau: Giấy hẹn khám bệnh; Giấy chuyển viện hoặc giấy giới thiệu khám, chữa bệnh có dấu đỏ; Giấy ra viện; Các giấy tờ khác xác nhận việc khám, chữa bệnh.

Các giấy tờ phải có đầy đủ thông tin người bệnh, tên cơ sở y tế, thời gian khám, chữa bệnh và xác nhận hợp lệ của cơ sở y tế. Việc xác thực có thể được thực hiện thông qua mã QR hoặc hình thức xác thực khác.

Bệnh viện Bạch Mai cho biết, người bệnh cần mua vé trực tiếp tại các nhà ga đường sắt. Chính sách không áp dụng đối với vé mua trực tuyến hoặc qua đại lý.

Khi mua vé tại quầy, hành khách xuất trình giấy tờ chứng minh việc khám, chữa bệnh để nhân viên đường sắt kiểm tra và áp dụng mức giảm theo quy định.

Chính sách giảm 40% giá vé tàu là sự hỗ trợ thiết thực, góp phần giảm bớt chi phí đi lại cho người bệnh, nhất là những người phải di chuyển từ xa để khám và điều trị.

Sự phối hợp giữa ngành Đường sắt và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn trong tiếp cận dịch vụ y tế mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, đồng hành vì cộng đồng.