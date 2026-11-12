Người bán quạt xúc phạm hướng dẫn viên và loạt vụ gây bức xúc du khách bị xử lý

Ngày 11/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ngắn ghi lại vụ việc một người bán quạt ở Hồ Gươm (Hà Nội) có thái độ và lời lẽ không chuẩn mực đối với một hướng dẫn viên (HDV) du lịch.

Theo nội dung bài đăng được nam HDV N.T.M chia sẻ, khi dẫn đoàn khách đông người tới khu vực Hồ Gươm, anh bắt gặp vài người phụ nữ bán hàng rong tới mời khách mua quạt giấy với giá 100.000 đồng.

Vì không hài lòng với mức giá này và lo ngại khách khó chịu trước cảnh ồn ào, M. nhanh chóng từ chối và đề nghị những người bán hàng đó rời đi.

Tuy nhiên, một người phụ nữ bán quạt sau đó liên tục có thái độ và lời lẽ không chuẩn mực khiến HDV vô cùng bức xúc.

Sau khi đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ với cách hành xử của nam HDV và lên án, phản đối hành vi của người phụ nữ bán quạt giấy.

Người phụ nữ bán quạt ở Hà Nội có thái độ, lời lẽ không chuẩn mực với hướng dẫn viên du lịch. Ảnh chụp màn hình

Sáng 12/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Trịnh Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết: Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn và rà soát thông tin liên quan đến đoạn video phản ánh việc một phụ nữ bán quạt có thái độ, lời lẽ không chuẩn mực đối với một hướng dẫn viên du lịch, CA phường Hoàn Kiếm đã tiến hành xác minh, khoanh vùng đối tượng liên quan.

Kết quả xác định người phụ nữ trong video là H.T.T, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên.

CA phường Hoàn Kiếm đã mời chị T. về trụ sở để làm việc, làm rõ nội dung phản ánh.

Chị T. làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Công an phường Hoàn Kiếm

Qua làm việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chị H.T.T. với tổng số tiền 1,2 triệu đồng về hành vi gây mất trật tự công cộng tại nơi công cộng (mức phạt 750.000 đồng) và bán hàng hóa nhỏ lẻ trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng rong (mức phạt 450.000 đồng).

Đồng thời, CA phường Hoàn Kiếm cũng tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở chị T. thực hiện việc niêm yết và bán hàng đúng giá, không thu tiền bất hợp lý đối với khách hàng, nhằm góp phần giữ gìn hình ảnh văn minh, thân thiện của thủ đô Hà Nội.

Trong thời gian tới, CA phường Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm tương tự, bảo đảm an ninh, trật tự và môi trường du lịch văn minh trên địa bàn.

Trước đó, trên địa bàn Hà Nội cũng từng xảy ra một số vụ việc tương tự liên quan phản ánh việc bán hàng thiếu trung thực, thu giá cao và có thái độ chưa đúng mực đối với du khách.

Tháng 6/2026, người phụ nữ tên là P.T.Y. (SN1976, hộ khẩu thường trú tại xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh) bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 225.000 đồng về hành vi bán hàng rong nhỏ lẻ không đúng quy định tại phố cổ Hà Nội.

Theo đó, khi gặp một vị khách nước ngoài, bà Y. giới thiệu đây là "donut Việt Nam" và nhanh tay lấy 10 chiếc bánh rán bỏ vào túi cho du khách.

Người này báo giá túi bánh rán là 150.000 đồng. Tuy nhiên, khi vị khách đưa tờ 500.000 đồng, bà Y. chỉ trả lại anh 80.000 đồng.

Khi đăng đoạn video lên mạng xã hội, nam du khách không thắc mắc về mức giá và dường như chỉ muốn chia sẻ trải nghiệm đường phố tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người dùng mạng xem video phát hiện điểm bất thường khi vị khách phải trả 420.000 đồng cho túi bánh rán 10 chiếc.

Rất nhiều người bức xúc cho rằng, mức giá này quá cao và mong cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm hành vi bán hàng với mức giá trên.

Tháng 2/2026, tài khoản N.T.Đ đăng bài trên mạng xã hội phản ánh việc một người bạn quốc tịch Mỹ của anh bị tài xế xe ôm thu 1 triệu đồng cho quãng đường khoảng 7km, di chuyển từ Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (đường Nguyễn Văn Huyên, phường Quan Hoa) tới một quán ăn trên phố Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định người chở khách là ông P.V.L. (SN 1964, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội).

Làm việc tại trụ sở Công an phường Hoàn Kiếm, ông L. thừa nhận đã đón nữ du khách, tự ý đưa đi các điểm ngoài lộ trình ban đầu và thu 1 triệu đồng tiền công.

Ông L. xin cam kết không tái phạm, hoàn trả tiền và xin lỗi du khách.