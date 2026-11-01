Người bán hàng rong dùng dao làm bếp để cạy móng chân, rồi có mang ra gọt hoa quả?

Một đoạn video ghi lại cảnh một người bán hàng rong tại Thái Lan dùng dao làm bếp, loại dao thường được dùng để sơ chế thực phẩm để lấy khoé móng chân, đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng du khách. Đoạn phim này, do một du khách người Nga quay lại, đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và thu hút hơn 820.000 lượt xem.

Theo tờ The Thaiger của Thái Lan đưa tin vào ngày 28/10 (giờ địa phương), đoạn video được một du khách Nga đăng tải lên Instagram đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận gay gắt về các tiêu chuẩn vệ sinh kéo dài đến tận bây giờ, và vẫn chưa có dấu hiệu 'hạ nhiệt'.

Trong clip, một người bán hàng rong nữ đang dùng mũi dao làm bếp để cạy móng chân của mình. Việc một dụng cụ vốn dùng để chế biến thực phẩm lại được sử dụng cho mục đích vệ sinh cá nhân đã khiến nhiều người xem bị 'sốc':

Du khách quay lại sự việc này đã viết: "Có ai muốn ăn trái cây cắt lát không? Con dao này hiện đang rảnh tay đấy". Người này còn mỉa mai thêm: "Cầu Chúa phù hộ cho Thái Lan và nền ẩm thực đa dạng ở đây".

Cư dân mạng khi xem video đều bày tỏ sự 'bàng hoàng và kinh hãi'. Một người dùng hỏi về địa điểm chính xác để "tránh xa nơi đó ra, dù chỉ là vô tình ghé qua", trong khi một người khác bình luận: "Thật khó để diễn tả cảm giác của tôi sau khi chứng kiến ​​cảnh này".

Một số du khách gợi ý rằng, nên tự chủ động khi muốn ăn trái cây ở nước ngoài. Một du khách chia sẻ: "Tôi thấy thật sáng suốt khi mang theo dao riêng hoặc mua dao tại chỗ để tự gọt trái cây khi đi du lịch". Một người khác, vốn thường xuyên ghé thăm Thái Lan, cho biết: "Tôi luôn dặn chồng mình là đừng nhìn vào khu vực chế biến thức ăn. Nếu cứ chăm chú quan sát thì kiểu gì cũng sẽ bắt gặp những cảnh tượng như thế này".

Tuy nhiên, địa điểm và thời điểm chính xác đoạn video được quay, cũng như việc liệu con dao đó có thực sự được dùng để chế biến thực phẩm hay không, vẫn chưa được xác nhận. Ngoài ra, cũng không rõ liệu người bán hàng rong trong video có làm sạch hoặc khử trùng con dao sau khi vệ sinh móng chân hay không?