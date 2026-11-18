Khoảng 16h ngày 16/11, gánh hàng của bà Duangkamon ở chợ Nong Bua, thành phố Udon Thani, hơi vắng khách. Lúc ấy, bà mới nhớ tới tờ vé số đã mua và lấy ra dò kết quả kỳ quay trong ngày. Tờ vé có ba số cuối là 654, trùng với đuôi biển số chiếc xe máy bà đã đi hơn chục năm. Bà kể mình chọn mua tờ vé vì nhận ra ba con số quen thuộc đó.

Khi đối chiếu kết quả, bà Duangkamon bất ngờ phát hiện mình trúng độc đắc. Bà kể trước đó chỉ hy vọng trúng một giải nào đó, chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được giải cao nhất. Các tiểu thương ở chợ Nong Bua cũng chúc mừng bà khi biết chuyện.

Bà Duangkamon khoe tờ vé số trúng giải

Để chia vui, bà Duangkamon tặng mọi người trong chợ toàn bộ đồ ăn, thức uống đang bán trong gánh hàng rong. Bà còn bỏ thêm 5.000 baht (khoảng 3,8 triệu đồng) để mua thực phẩm từ các hàng quán lân cận. Gà nướng, vịt tươi và cá thu mua thêm cũng được bà đem chia cho mọi người.

Khi nói đến việc sử dụng tiền thưởng, bà Duangkamon cho biết ưu tiên trước hết là thanh toán khoản nợ 1 triệu baht (khoảng 760 triệu đồng) từng vay để xây nhà. Trả nợ xong, bà muốn trích một phần tiền làm vốn cho hai con, một con gái 35 tuổi và một con trai 30 tuổi. Các con bà đều không khá giả, nên bà hy vọng khoản tiền này giúp họ có thêm điều kiện lập nghiệp và ổn định cuộc sống.

Bà Duangkamon dự định tạm nghỉ bán khoảng một tuần để suy nghĩ về những kế hoạch tiếp theo. Việc bà muốn làm trước mắt là đi du lịch khắp Thái Lan. Bà cho biết sau chuyến đi, mình sẽ trở về Udon Thani và tiếp tục bán hàng ở chợ Nong Bua.