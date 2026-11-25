Mỗi chuyến công du nước ngoài của Tổng thống Mỹ là một chiến dịch hậu cần và bảo vệ quy mô lớn.

Ngoài chuyên cơ Không lực Một, quân đội Mỹ còn huy động máy bay vận tải, trực thăng, phương tiện bảo vệ và nhiều thành phần hỗ trợ khác. Trong đội hình đó, E-4B Nightwatch giữ một vị trí đặc biệt.

Khác với VC-25A, vốn được thiết kế để vận chuyển Tổng thống và đoàn tùy tùng trong điều kiện an ninh cao, E-4B đảm nhận nhiệm vụ trung tâm chỉ huy trên không.

Máy bay có thể duy trì hoạt động của hệ thống chỉ huy quân sự Mỹ nếu xảy ra tình huống khẩn cấp làm gián đoạn các cơ sở điều hành mặt đất.

Theo Không quân Mỹ, E-4B còn được sử dụng để hỗ trợ các chuyến công tác ngoài lãnh thổ Mỹ của Bộ trưởng Quốc phòng và đội ngũ nhân sự, bảo đảm khả năng duy trì kết nối chỉ huy quân sự trong suốt hành trình.

Việc triển khai E-4B gần đội hình Không lực Một tạo ra một phương án dự phòng quan trọng.

Trong trường hợp xuất hiện khủng hoảng nghiêm trọng, máy bay có thể trở thành sở chỉ huy thay thế, duy trì liên lạc với các cơ quan quân sự và hỗ trợ hoạt động điều hành chiến lược.

Tuy nhiên, E-4B không phải chiếc chuyên cơ dự phòng mà Tổng thống có thể đơn giản chuyển sang để tiếp tục chuyến đi.

Đây là một trung tâm tác chiến với hệ thống nhân sự, thông tin và quy trình vận hành riêng. Việc sử dụng máy bay phụ thuộc vào yêu cầu nhiệm vụ và quyết định của giới chức Mỹ.

Vai trò của E-4B từng được chú ý sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001. Khi đó, Tổng thống George W. Bush đang di chuyển trên chuyên cơ VC-25A.

Một phương án chuyển ông sang E-4B được thảo luận nhằm tăng cường bảo vệ và gây khó khăn cho đối phương trong việc xác định vị trí lãnh đạo Mỹ.

Cuối cùng, ông Bush không chuyển máy bay, nhưng một chiếc E-4B vẫn được điều động hoạt động trên bầu trời Washington.

Một yếu tố khác khiến E-4B tiếp tục được triển khai là khả năng tiếp dầu trên không. Trong khi dòng VC-25B thế hệ mới không được trang bị tính năng này, E-4B vẫn có thể kéo dài thời gian hoạt động mà không phụ thuộc hoàn toàn vào sân bay.

Sự hiện diện của E-4B trong đội hình phục vụ Tổng thống vì vậy phản ánh yêu cầu bảo đảm tính liên tục của hệ thống chỉ huy quốc gia.

Máy bay không cần xuất hiện trong mọi tình huống khẩn cấp, nhưng phải sẵn sàng khi Washington cần một trung tâm điều hành có thể hoạt động độc lập trên không.