Người bác sĩ hai lần xung phong nhận nhiệm vụ tại Trường Sa

Giữa mênh mông sóng gió của đảo Trường Sa, trong chuyến công tác cùng đoàn đại biểu Bộ Y tế đến thăm, động viên đội ngũ y bác sĩ đang làm nhiệm vụ vào đầu tháng 5/2026, chúng tôi có dịp gặp BS.CK1, trung tá Nguyễn Trường Xuân, 45 tuổi, tại Bệnh xá đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).

Bác sĩ như người nhà của bệnh nhân

Với nụ cười hiền hậu và ánh mắt chan chứa niềm tin yêu, bác sĩ Trường Xuân bồi hồi nhớ lại tuổi 24 đầy nhiệt huyết. Khi ấy, anh đã tình nguyện xung phong ra đảo Sinh Tồn Đông công tác, mang theo khát vọng cống hiến của một chàng trai trẻ đến với nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.

Hơn hai mươi năm sau, khi Bệnh viện Quân y 354 lần đầu tiên được giao nhiệm vụ tiếp quản Bệnh xá đảo Trường Sa, Đảng ủy và Ban Giám đốc bệnh viện quyết định lựa chọn những y, bác sĩ có chuyên môn vững vàng, bản lĩnh chính trị tốt để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này, một lần nữa, bác sĩ Trường Xuân lại chủ động xung phong nhận nhiệm vụ.

BS.CK1, trung tá Nguyễn Trường Xuân. Ảnh nhân vật cung cấp.

"Tôi từng công tác tại đảo Sinh Tồn Đông cách đây hơn 20 năm nên có một số kinh nghiệm thực tế. Khi bệnh viện triển khai lựa chọn nhân sự, tôi mong muốn được tiếp tục ra đảo cùng anh em. Tôi hy vọng những gì mình đã trải qua sẽ giúp hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với các đồng đội trẻ, để mọi người nhanh chóng thích nghi và hoàn thành tốt nhiệm vụ", bác sĩ Trường Xuân chia sẻ.

Điểm tựa vững chắc cho quyết định ấy chính là sự tiếp sức lặng thầm từ gia đình. Cùng công tác trong ngành y tại Bệnh viện Quân y 354, vợ anh thấu hiểu ý nghĩa của chuyến công tác biển đảo dài ngày. Hai người con trai (con trai lớn lớp 11 và con trai nhỏ lớp 9) nay cũng đã lớn, biết tự chăm sóc bản thân để mẹ yên tâm công tác và là điểm tựa cho cha nơi đầu sóng.

Cuối tháng 4/2026, bác sĩ Trường Xuân cùng đoàn công tác của Bệnh viện Quân y 354 lên đường ra quần đảo Trường Sa tiếp nhận nhiệm vụ tại Bệnh xá Đảo Trường Sa, thay lực lượng của Bệnh viện Quân y 175. "Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, với tinh thần tất cả vì Trường Sa thân yêu", bác sĩ Trường Xuân nhấn mạnh.

Hai lần tình nguyện ra đảo là hai dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời người bác sĩ quân y Trường Xuân. Nếu lần đầu là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, thì lần trở lại này là sự lựa chọn của một người lính quân y đã dày dạn kinh nghiệm, mang theo trách nhiệm, bản lĩnh và khát vọng tiếp tục cống hiến cho quân và dân nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Khi được hỏi về những ca bệnh để lại nhiều ấn tượng nhất trong thời gian công tác ở Bệnh xá Đảo Trường Sa, bác sĩ Trường Xuân nhớ ngay đến ngư dân N.V.L, một người con của huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Đang đánh bắt tại ngư trường Trường Sa, anh L. lên cơn đau bụng dữ dội do bệnh viêm loét dạ dày - tá tràng mạn tính trở nặng. Dù anh L. đã ghé một số đảo xin thuốc nhưng tình trạng vẫn không đỡ. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ ở Bệnh xá đảo Trường Sa đã khẩn trương cấp cứu theo đúng phác đồ của Bộ Y tế giúp người bệnh nhanh chóng vượt qua cơn nguy kịch. Sau một tuần điều trị tích cực, sức khỏe của anh L. hồi phục rõ rệt, cơn đau không còn tái phát và anh đủ điều kiện trở lại tàu để tiếp tục bám biển. Điều khiến bác sĩ Trường Xuân hạnh phúc nhất không chỉ là cứu sống một bệnh nhân, mà còn là nhìn thấy bệnh nhân khỏe mạnh trở về với gia đình và tiếp tục vươn khơi bám biển.

"Có những bệnh nhân khi mới vào viện rất lo lắng, đau đớn và xa người thân. Chúng tôi vừa là bác sĩ, vừa là điều dưỡng, có lúc còn như người nhà để động viên, chăm sóc họ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất", bác sĩ Trường Xuân chia sẻ.

Gia đình bác sĩ Nguyễn Trường Xuân. Ảnh nhân vật cung cấp.

Có lẽ chính sự tận tụy ấy đã tạo nên một mối gắn kết đặc biệt giữa quân y và người bệnh. Sau khi khỏi bệnh, nhiều ngư dân, chiến sĩ xem các bác sĩ trên đảo như ân nhân, như người thân của mình. Mỗi lần có dịp quay trở lại Trường Sa, họ đều ghé thăm bệnh xá, mang theo những món quà giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình: vài con cá vừa đánh bắt, ít mực khô hay những đặc sản quê nhà để gửi tặng các y, bác sĩ.

Thượng tá Lê Minh Ngọc, kỹ thuật viên xét nghiệm, người nhiều lần cùng bác sĩ Trường Xuân ra tận cầu cảng tiếp nhận bệnh nhân, nhận xét bác sĩ Trường Xuân là người giàu kinh nghiệm, luôn tận tâm với công việc. Không chỉ chủ động hỗ trợ đồng đội chuẩn bị trước mỗi chuyến công tác, anh còn thường xuyên động viên, chia sẻ kinh nghiệm, giúp những thành viên trẻ từng bước thích nghi với điều kiện đặc biệt nơi đảo xa.

"Dù ngày hay đêm, hễ có bệnh nhân cấp cứu cập đảo, dưới sự chỉ huy của bệnh xá trưởng, bác sĩ Trường Xuân cùng ê-kíp lập tức lên đường. Có hôm bệnh nhân đến từ 5h30 sáng, có hôm là giữa đêm. Chỉ cần đơn vị thông báo, anh em đều sẵn sàng, bất kể 2 - 3h sáng", Thượng tá Ngọc kể.

Hai mươi năm trở lại, thấy Trường Sa lớn lên từng ngày

Hơn hai mươi năm trở lại Trường Sa, điều khiến bác sĩ Trường Xuân xúc động không chỉ là sự phát triển của một vùng đảo, mà là niềm tự hào khi chứng kiến một phần Tổ quốc đang từng ngày vươn lên, vững vàng giữa biển khơi. Những đảo nhỏ năm nào giờ xanh hơn, khang trang hơn. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, điều kiện ăn ở, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ được cải thiện rõ rệt.

"Tôi cảm nhận rất rõ sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với Trường Sa. Với đà đầu tư như hiện nay, tôi tin rằng khoảng 20 năm nữa, Nhà nước hoàn toàn có thể phát triển du lịch biển đảo, từng bước dân sự hóa nhiều hoạt động hơn. Điều đó không chỉ góp phần phát triển kinh tế mà còn là một cách để khẳng định và gìn giữ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam", người bác sĩ từng nhiều lần công tác tại Trường Sa chia sẻ.

Gia đình bác sĩ Nguyễn Trường Xuân. Ảnh nhân vật cung cấp.

Trường Sa trong ký ức của bác sĩ Trường Xuân của hơn hai mươi năm trước còn rất thiếu thốn. Khi ấy, trên đảo chưa có hệ thống điện năng lượng mặt trời như bây giờ. Điện chủ yếu được phát từ máy nổ, mỗi tối chỉ khoảng 30 phút để mọi người cùng xem chương trình thời sự. Hết thời gian ấy, máy tắt, cả đảo lại chìm vào bóng tối. Những sinh hoạt thường ngày đều phải dựa vào ánh sáng đèn dầu.

Hơn 20 năm trước, kíp quân y trên đảo chủ yếu điều trị các bệnh nội khoa bằng thuốc. Đối với ngoại khoa, chỉ thực hiện được những thủ thuật đơn giản như xử lý các vết thương nhỏ, khâu vá hoặc sơ cứu ban đầu.

Còn hiện nay, nhờ được đầu tư đồng bộ về nhân lực và trang thiết bị, kíp quân y đã có thể thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên sâu hơn. Các y bác sĩ có thể tiến hành các ca phẫu thuật từ mức trung phẫu trở xuống, như phẫu thuật ổ bụng, xử lý chấn thương, cố định xương gãy... Hệ thống trang thiết bị cũng hiện đại hơn rất nhiều so với trước đây, giúp công tác điều trị trên đảo thuận lợi hơn rất nhiều.

"Nhờ hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (telemedicine), nhiều ca bệnh trước đây buộc phải chuyển về đất liền thì nay có thể được xử trí ngay tại đảo. Điều đó giúp nâng cao chất lượng điều trị và tăng cơ hội cứu sống người bệnh", bác sĩ Trường Xuân nói.

Giữa trùng khơi lộng gió, Trường Sa không chỉ là mảnh đất thiêng liêng mà còn là nơi bác sĩ Trường Xuân thấy mình trưởng thành về chuyên môn lẫn nhân cách.

Ngoài công việc, điều bác sĩ Trường Xuân thích nhất là được huấn luyện những bài tập quân sự đặc thù. Trân quý nhất là những dịp gia đình có việc hiếu hỉ, anh em toàn đảo lại quây quần chia ngọt sẻ bùi, động viên nhau như ruột thịt. "Lúc rảnh rỗi, chúng tôi cùng chơi bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá hay pickleball. Đời sống tinh thần của cán bộ chiến sĩ luôn được Nhà nước quan tâm chu đáo", bác sĩ Trường Xuân cho hay.

Bác sĩ Nguyễn Trường Xuân cùng đồng nghiệp tại bệnh xá đảo Trường Sa. Ảnh nhân vật cung cấp.

Tình yêu biển đảo với bác sĩ Trường Xuân không chỉ nằm trong những năm tháng đã sống và làm việc ở Trường Sa, mà còn được anh lặng lẽ kể lại cho hai cậu con trai qua những câu chuyện đời thường. Đó là những bữa cơm giản dị với đồ hộp, những luống rau xanh được chắt chiu giữa nắng gió mặn mòi, những rạn san hô rực rỡ dưới lòng biển và cả những gian khó mà người lính đảo vẫn tự hào vượt qua.

Có lẽ từ những câu chuyện của anh, Trường Sa đã dần trở nên gần gũi trong tâm trí các con anh. "Các cháu bảo sau này cũng muốn vào quân đội như bố, để được đến những nơi mà không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm", anh kể.

"Giữa muôn vàn gian khổ, chúng tôi không bao giờ khuất phục. Chỉ cần trọn vẹn niềm tin vào Đảng, chúng tôi sẽ giữ vững chủ quyền mà cha ông đã đánh đổi bằng xương máu. Tất cả vì Trường Sa thân yêu!", bác sĩ Trường Xuân cùng các đồng nghiệp luôn giữ vững niềm tin.