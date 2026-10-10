Người Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân 'mãi mãi tuổi 19'

Chân dung Liệt sĩ Đinh Văn Kiên.

Anh dũng chiến đấu và hy sinh ở tuổi 19

Nhắc đến người anh trai - Liệt sĩ Đinh Văn Kiên, ông Đinh Văn Hùng (1954, trú tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An) kể lại với niềm xúc động và tự hào.

Theo lời kể của ông Hùng, ngay từ khi còn trẻ, anh Đinh Văn Kiên đã sớm thể hiện tinh thần yêu nước và giác ngộ cách mạng. Tháng 5-1966, thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra vô cùng ác liệt, anh Đinh Văn Kiên, khi đó mới 16 tuổi, đã tình nguyện tham gia đội Dân quân tự vệ phòng không của xã Nghi Liên, làm nhiệm vụ trực chiến, bảo vệ sân bay Vinh. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, anh cùng đồng đội bám trụ trận địa, sẵn sàng chiến đấu trước các đợt đánh phá của máy bay Mỹ.Trưa 7-6-1968, khi đang trực chiến, xạ thủ số 1 Đinh Văn Kiên dũng cảm nổ súng bắn rơi một máy bay F-4 của Mỹ.

Tháng 9-1968, dù chưa đủ tuổi, anh tiếp tục viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, tháng 3-1969, anh được phân công làm Tiểu đội phó, Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 27.

Đêm 1, rạng sáng 2-10-1969, trong trận đánh tại Đồi Dù (Cam Lộ, Quảng Trị), đơn vị chịu nhiều thương vong.

Trận đánh đi vào lịch sử tại Đồi Dù (Cam Lộ, Quảng Trị) vào đêm mùng 1, rạng sáng 2-10-1969 cũng là trận đánh Đại đội của ta chịu nhiều thương vong. Dù bị thương nặng, chiến sĩ Đinh Văn Kiên vẫn kiên quyết ở lại trận địa, động viên đồng đội giữ chốt. Trong khoảnh khắc quyết tử, người lính trẻ kiên cường vác súng B40, dũng mãnh bắn thẳng vào đội hình co cụm của địch và thiêu rụi 2 xe tăng thép. Cũng chính hành động quả cảm ấy đã khiến chiến sỹ Kiên bị thương nặng và mất nhiều máu và hy sinh. Anh đã gửi lại tuổi 19 cho đất mẹ Quảng Trị anh hùng.

Ghi nhận những chiến công và tinh thần chiến đấu quả cảm, liệt sĩ Đinh Văn Kiên được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt xe tăng cùng nhiều huân chương cao quý. Đặc biệt, ngày 28-8 vừa qua,Chủ tịch nước ký quyết định truy tặng ông danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trung đoàn 27, Sư đoàn 390, Quân đoàn 12 sau đó tổ chức lễ truy tặng danh hiệu cho liệt sĩ.

Khắc ghi công lao của người anh hùng

Trong ký ức gia đình, những lần gặp gỡ anh Kiên vô cùng ít ỏi. Ông Hùng nhớ nhất lần người anh trai tranh thủ ghé thăm nhà khoảng 3 giờ đồng hồ sau đợt huấn luyện tại Thanh Hóa, trên đường hành quân vào Nam.Gia đình chuẩn bị bữa cơm sum họp, nhưng thời gian ngắn ngủi chỉ đủ để mọi người hỏi han sức khỏe, tình hình của anh. Trước lúc lên đường, anh Kiên từ chối mang theo quà bánh để dành lại cho các em nhỏ, chỉ nhận gói cơm gia đình chuẩn bị.

Những năm ở chiến trường, đều đặn mỗi tháng anh Kiên viết thư gửi về quê nhà. Trong thư, người lính trẻ luôn khẳng định bản thân sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để sớm trở về với gia đình. Thế nhưng, bỗng dưng lá thư gia đình gửi vào chờ mãi không thấy anh hồi âm. Sau đó bố chiến sĩ Kiên trực tiếp vào đơn vị và nhận được giấy báo tử của anh. Lúc đó, gia đình mới biết tin anh đã anh dũng hy sinh.

Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân truy tặng Liệt sĩ Đinh Văn Kiên.

Sự quả cảm và kỹ năng chiến đấu của liệt sĩ Đinh Văn Kiên đã được người đồng đội cũ - ông Nguyễn Huy Hưng (1948) khắc họa rõ nét. "Vào lúc 2 giờ chiều ngày hôm đó, khi chiếc F-4 của Mỹ điên cuồng lao tới, cả tổ trực chiến 6 người đã phối hợp chuẩn xác đến từng giây. Anh Kiên ở vị trí xạ thủ số 1 chủ chốt đã bóp súng liền tay khi giặc chưa kịp thả bom. Có thể nói, công đầu thuộc về anh Kiên, bởi nếu vị trí số 1 không có bản lĩnh, gan dạ và được huấn luyện kỹ càng thì khó có thể làm nên kỳ tích bắn hạ được chiếc F-4. Tối hôm đó, nghe đài quân khu báo cáo thành tích đã bắn hạ F-4, chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi. Đây là chiến công đầu tiên của chúng tôi", ông Hưng nhớ lại.

Sự hy sinh và Liệt sĩ Đinh Văn Kiên mãi mãi là tấm gương sáng về tinh thần chiến đấu, anh dũng, quả cảm, quyết không lùi bước. Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân được truy tặng ngày hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng của Nhà nước đối với những đóng góp của Liệt sĩ Kiên. Giữa gian nhà thờ của gia đình, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân được treo trang trọng. Qua thời gian, sự hy sinh của người anh hùng năm xưa sẽ luôn được trân trọng và lưu giữ mãi mãi.