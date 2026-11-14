Người 'ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng' tại thôn Yến Vỹ

Yến Vỹ là thôn đông dân cư của xã Hương Sơn, do đó, trong đời sống cộng đồng, những va chạm, bất đồng liên quan đến đất đai, dân sự, hôn nhân và gia đình... khó tránh khỏi. Nếu không được giải quyết kịp thời, những mâu thuẫn nhỏ có thể kéo dài, phát sinh tranh chấp phức tạp, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình và sự đoàn kết trong khu dân cư.

Nhận thức rõ điều đó, tổ hòa giải thôn Yến Vỹ luôn chú trọng nắm bắt tình hình, vận động, thuyết phục các bên giải quyết bất đồng ngay từ khi mới phát sinh.

Hiện, với vai trò phụ trách tổ an ninh cơ sở, thư ký tổ hòa giải thôn, với uy tín của mình, cùng sự nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, thời gian qua, ông Cường đã cùng các thành viên trong tổ hòa giải thôn Yến Vỹ đã làm được nhiều việc ý nghĩa, đem lại niềm vui, sự hài lòng cho người dân.

Tiếp xúc với ông Nguyễn Quốc Cường, phóng viên có thể cảm nhận được tình cảm chân thành mà ông dành cho quê hương Yến Vỹ và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm cao trong công tác hòa giải ở cơ sở mà ông đang đảm nhận.

Theo ông Cường, công tác hòa giải đòi hỏi sự khéo léo, tế nhị; người đứng ra hòa giải phải giải thích hợp tình hợp lý, có như vậy mới khiến các bên tự nguyện giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, tránh vi phạm pháp luật. Đặc biệt, người làm công tác hòa giải phải hết sức kiên trì.

Thực tế cho thấy, để có được thành công thì bản thân người làm công tác hòa giải ở cơ sở phải luôn đi sâu, bám sát địa bàn để giải quyết mâu thuẫn ngay khi mới phát sinh. Cùng với đó, công tác tuyên truyền pháp luật phải được các thành viên trong tổ hòa giải phối hợp triển khai thường xuyên trong các đợt sinh hoạt thôn, với mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Ông Nguyễn Quốc Cường, tâm niệm: “Khi mâu thuẫn xảy ra, tôi chọn hướng giải quyết sự việc bằng giải pháp uyển chuyển, ở góc độ “tình làng nghĩa xóm”. Ảnh: Biên Phạm

Ông Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh, cuộc sống ổn định, bình yên thì đời sống tinh thần cũng như kinh tế mới phát triển tốt. Muốn đạt được điều đó, công tác hòa giải cơ sở đóng vai trò rất quan trọng, các thành viên tổ hòa giải phải là những người có uy tín, trách nhiệm, gương mẫu, có kỹ năng hòa giải và biết vận dụng “dân vận khéo” vào công tác hòa giải thì mới đem đến sự thành công.

“Để hòa giải thành công thì việc đầu tiên là phải hiểu biết pháp luật, rồi sau đó bằng lời nói nhẹ nhàng đầy sức thuyết phục, giải thích có lý có tình, giúp hai bên đi đến thỏa thuận vui vẻ”, ông Cường chia sẻ bí quyết.

Trong suốt quá trình tham gia công tác hòa giải cơ sở, tùy từng trường hợp cụ thể, ông Cường có thể đến tận nhà các bên, trao đổi đơn phương để tìm ra nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn và nguyện vọng của các bên, rồi đưa ra thảo luận với các thành viên trong tổ hòa giải để cùng lên kế hoạch hòa giải cho sát với vụ việc, như thế sẽ đem lại hiệu quả cao hơn.

Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp xã Hương Sơn Nguyễn Trung Kiên chia sẻ, tổ hòa giải thôn Yến Vỹ sau khi được kiện toàn gồm 5 thành viên, các thành viên đều là những người gắn bó với địa bàn, am hiểu hoàn cảnh của từng gia đình và được nhân dân tin tưởng. Đây là một trong những tổ hòa giải hoạt động hiệu quả trên địa bàn xã. Từ đầu năm 2026 đến nay, tổ hòa giải đã tiếp nhận 2 vụ việc và đã hòa giải thành 2 vụ.

Thời gian qua, công tác hòa giải ở thôn Yến Vỹ đã góp phần giảm các vụ vi phạm pháp luật liên quan đến những lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, hành chính, đồng thời, hạn chế đơn, thư, khiếu nại vượt cấp.

Với sự tận tâm dành cho công tác hòa giải ở cơ sở, các hòa giải viên trong tổ hòa giải thôn đi sâu sát quần chúng góp phần hạn chế những mâu thuẫn nảy sinh trong quần chúng nhân dân, giữ gìn hạnh phúc cho mọi nhà, mọi người.

Ông Nguyễn Quốc Cường là hòa giải viên tận tâm, trách nhiệm. Bằng uy tín của mình, sự chân thành, nghĩa tình trong cuộc sống, sự khéo léo, linh động trong công việc và hiệu quả mang lại từ những việc ông đã làm, càng khiến người dân trân quý ông, thêm tin yêu vào cấp ủy, chính quyền cơ sở.

“Từ những việc làm mang lại hiệu quả tích cực của ông Nguyễn Quốc Cường nói riêng và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở nói chung có thể thấy, hiệu quả của công tác hòa giải không chỉ nằm ở số vụ việc được giải quyết thành công mà còn ở những mối quan hệ được hàn gắn, tình làng nghĩa xóm được giữ gìn. Đó cũng là nền tảng để xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, ổn định và văn minh”, ông Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh.