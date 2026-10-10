Người âm thầm giữ màu xanh cho biển

Ông Trịnh Đình Thảo cần mẫn dọn rác hàng ngày, góp phần giữ màu xanh cho biển.

Dạo bước dọc bờ biển phường Nghi Sơn vào một buổi sớm, khi mặt trời chưa kịp nhô lên khỏi đường chân trời, người ta dễ dàng bắt gặp những dấu chân quen thuộc in trên nền cát ẩm. Đó là dấu chân của ông Trịnh Đình Thảo - chủ một quán cơm bình dân ở phường Nghi Sơn. Do đặc thù công việc nên hằng ngày ông thường ra tận bờ biển để đón những mẻ tôm, cá tươi ngon nhất vừa được ngư dân cập bến về chế biến cho khách. Thế nhưng, trong những lần ra biển ấy, điều khiến ông trăn trở không chỉ là nguồn hải sản giảm sút, mà là bờ cát quê hương đang ngày càng chìm trong rác thải nhựa, túi nilon và phế liệu.

Chứng kiến bờ biển đẹp đang bị xâm hại từng ngày bởi rác, ông Thảo không khỏi xót xa. Thay vì chỉ thở dài quay đi, ông quyết định xắn tay áo hành động. Đều đặn mỗi ngày 2 buổi, sau khi thu xếp công việc, ông Thảo lại mang theo bao tải, cây cào tre quen thuộc rong ruổi dọc bãi biển. Ông tỉ mỉ gom từng chiếc túi nilon bám chặt dưới lớp cát, từng vỏ chai nhựa hay cành cây khô, xác động vật trôi dạt vào bờ. Công việc hoàn toàn tự nguyện, không thù lao và tốn không ít sức lực, nhưng ông vẫn kiên trì thực hiện, với mong muốn giữ gìn môi trường sống an toàn, sạch đẹp cho cộng đồng.

Ông Thảo cho biết: “Vùng biển Nghi Sơn trước đây đẹp lắm. Vừa rồi thiên tai, bão lũ dập dồn nên rác dạt vào bờ nhiều vô kể. Tôi chỉ muốn chung tay cùng chính quyền để bãi biển xanh - sạch - đẹp trở lại, bởi tôi nghĩ rằng mỗi người góp một chút sức lực, môi trường biển sẽ trong sạch hơn”.

Hành động giản dị nhưng đầy tinh thần hy sinh của người chủ quán cơm bình dân Trịnh Đình Thảo đã tạo nên làn sóng lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ hỗ trợ hiệu quả cho các chương trình hành động giữ gìn môi trường của chính quyền và đoàn thể địa phương, hình ảnh của ông Thảo còn thức tỉnh ý thức bảo vệ đại dương của người dân xung quanh cũng như du khách khi ghé thăm Nghi Sơn.

Ông Trần Hạnh Phúc, Bí thư Đảng ủy phường Nghi Sơn, cho biết: “Trong hành trình xây dựng môi trường của phường Nghi Sơn nói chung và giữ màu xanh cho biển Nghi Sơn nói riêng, chính quyền địa phương đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của công dân Trịnh Đình Thảo. Hành động thiện nguyện gắn liền với tình yêu, trách nhiệm với biển quê hương của ông Thảo đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Nhiều người dân, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn phường đã chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường trên biển, khu dân cư vì một môi trường sống an toàn, xanh, sạch, đẹp”.

Biển Nghi Sơn hôm nay đang nỗ lực giải bài toán hài hòa giữa phát triển kinh tế và gìn giữ hệ sinh thái bền vững. Trong bức tranh chung ấy, có sự đóng góp của những người “vệ sĩ” đại dương thầm lặng như ông Trịnh Đình Thảo. Bằng tinh thần trách nhiệm và những việc làm cần mẫn mỗi ngày, ông không chỉ góp phần trả lại cảnh quan sạch đẹp cho bãi biển, mà còn trở thành hạt nhân lan tỏa thông điệp sống xanh; qua đó khơi dậy ý thức chung tay bảo vệ môi trường của đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương.