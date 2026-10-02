Ngược dòng trước Pakistan, tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia trong trận tranh hạng ba

Kém Việt Nam đến 99 bậc trên BXH FIFA nên kết quả dẫn 1-0 sau 45 phút đầu của Pakistan gây bất ngờ đối với người hâm mộ Việt Nam. Nhưng phải thừa nhận, đoàn quân của ông Kim Sang Sik đã có 1 hiệp đấu không tốt, chơi dưới sức và năng lực.

Về thời lượng kiểm soát bóng, tuyển Việt Nam nắm giữ đến 64% và tung ra 10 cú dứt điểm về phía cầu môn của Pakistan. Tuy nhiên, số pha dứt điểm trúng đích của Hoàng Hên và đồng đội chỉ là 2, bằng với số lần dứt điểm của đối phương. Lý do, các tiền vệ của Việt Nam tổ chức trận đấu không tốt, không thực sự mạnh mẽ và chính xác trong các pha làm bóng. Trên hàng công, bộ ba Tài Lộc, Minh Hoàng và Hai Long tỏ ra nhạt nhòa.

Trong nửa trận đấu này, Hai Long tích cực thực hiện một số pha đột phá vào khu vực cấm địa của đối phương. Tuy nhiên, hàng thủ được tổ chức tốt của Pakistan đã không cho Hai Long cơ hội để có thể buộc thủ môn Butt Yousuf phải trổ tài. Tương tự, Tài Lộc cũng không khá hơn khi bế tắc trong các pha đột nhập cầu môn đối thủ. Riêng Minh Hoàng được đồng đội trao cho 3 tình huống trống trải nhưng tiền đạo này bị giật mình trong 2 tình huống nên chạm bóng không chính xác. Ở tình huống thứ ba diễn ra ở phút bù giờ, Hoàng Đức chọc khe rất đẹp mắt, Minh Hoàng cũng có pha thoát xuống tinh tế để vượt qua thủ môn Butt Yousuf nhưng lại dứt điểm ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của người xem.

Tuấn Tài ghi dấu ấn từ khi vào sân ở hiệp 2.

Pakistan chơi phòng ngự số đông trong 45 phút đầu tiên nhưng vẫn tổ chức những tình huống phản công sắc sảo, nhất là các pha hãm thành từ hai cánh. Tuy vậy, bàn thắng bất ngờ đến với đội bóng này sau một sai lầm của Việt Nam ở giữa sân. Hai Long bất cẩn chuyền bóng về để Ullah Mohib đuổi theo, Ngọc Bảo tung cú phá bóng hụt, tạo cơ hội cho hậu vệ này đối mặt với thủ môn Lê Giang và dễ dàng sút tung lưới Việt Nam.

Để thay đổi, HLV Kim Sang Sik buộc phải có những điều chỉnh ngay đầu hiệp 2. Quang Vinh được thay bằng Tuấn Tài, và đã có pha tổ chức tấn công chính xác khi có đường chuyền dọc biên để Hai Long thoát xuống. Tiền đạo này có pha ngoặt bóng rất xuất sắc trước khi tung cú cứa lòng vào góc xa, ghi bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 cho Việt Nam.

Bàn thắng như chất xúc tác để đoàn quân của ông Kim Sang Sik giải tỏa tâm lý và chơi tốt hơn. Phút 57, lại một cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là Đình Bắc có pha kiến tạo để Hoàng Đức ghi bàn. Theo đó, Đình Bắc đi bóng bên cánh trái rồi căng ngang để đội trưởng của Việt Nam cứa lòng trước vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-1.

Đình Bắc chia vui cùng Minh Hoàng (trái) sau bàn nâng tỷ số lên 4-2, trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta ngày 2/10. Ảnh: Đức Đồng

Bị ngược dòng, Pakistan phải dâng cao đội hình nên khoảng trống bên phần sân nhà là rất lớn. Việt Nam đã tận dụng khoảng trống này để tổ chức tấn công. Những pha lên bóng từ hai biên, đặc biệt là ở cánh trái đã đem đến nhiều cơ hội cho đoàn quân ông Kim Sang Sik. Phút 80, Tuấn Tài có đường chuyến chính xác để Đình Bắc bứt tốc trước khi tung cú sút nâng tỷ số lên 3-1. Phút 87, Ali Akbar tung cú dứt điểm sệt ngoài vòng cấm, thủ môn Lê Giang đổ ngược không đúng hướng nên đành nhìn bóng lăn vào lưới. Tuy vậy, Việt Nam sau đó có thêm 1 bàn thắng do công của Minh Hoàng sau đường chuyền của Đình Bắc.

Thắng chung cuộc với tỷ số 4-2, Việt Nam đứng nhì bảng B ở nhóm 1, qua đó, sẽ gặp Malaysia trong trận tranh hạng Ba.

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Lê Giang Patrik, Ngọc Bảo, Việt Anh (Adou Minh, 79'), Xuân Mạnh, Quang Vinh (Tuấn Tài, 46'), Hoàng Hên, Tiến Anh, Minh Hoàng, Hoàng Đức (Nhật Minh, 81'), Tài Lộc (Đình Bắc, 46'), Hai Long.

Pakistan: Butt Yousuf, Ullah Mohib (Khan Niazi, 80'), Iqbal Abdullah, Suliman Easan, Shahzad Abdul, Khattak Hayyaan (Kaleem, 67'), Dost Shayak (Nawaz Umair, 46'), Khan Ali Akbar, Rehman Abdul, Arshad Ali (Ghazi, 46'), Zeb Haris.

Theo Hồng Quảng/bongdaplus.vn