Ngược dòng thế giới, VN Index tăng gần 15 điểm

Kết phiên sáng 17-9, VN Index tăng 14,8 điểm, tương đương 0,82%, lên xấp xỉ 1.825 điểm. Sắc xanh chiếm ưu thế trên sàn HoSE với 198 mã tăng, trong khi chỉ có 102 mã giảm và 47 mã đứng giá.

Đóng góp tích cực nhất cho đà tăng của VN Index tiếp tục là VIC với gần 2 điểm. Các cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, VHM, VPB, HPG, TCX, SSI, BID... cũng đồng loạt hỗ trợ thị trường.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu dầu khí tạo áp lực lên chỉ số khi GAS, PLX, PVD, PVT, POW cùng giảm giá.

Đáng chú ý, đà tăng của thị trường chưa đi kèm sự cải thiện đáng kể về thanh khoản. Toàn sàn HoSE ghi nhận khoảng 364 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, với tổng giá trị giao dịch hơn 8.000 tỷ đồng, tương đương mức giao dịch của các phiên gần đây.

Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng, với giá trị khoảng 164 tỷ đồng trên HoSE tính đến cuối phiên sáng. Các mã bị nhà đầu tư nước ngoài bán mạnh nhất gồm VPB, VHM, VIX, SSI và TCB.

Việc VN Index tăng mạnh trong bối cảnh thị trường quốc tế kém tích cực, cho thấy lực cầu trong nước vẫn đang đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Tuy nhiên, thanh khoản chưa cải thiện và áp lực bán ròng của khối ngoại vẫn là những yếu tố cần theo dõi trong phiên chiều.