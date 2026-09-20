Ngược dòng thắng Sporting Kansas City 3-4, Philadelphia Union tạo màn rượt đuổi nghẹt thở

📊 Xem thống kê chi tiết trận Sporting Kansas City 3-4 Philadelphia Union: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Sporting Kansas City3 - 4Philadelphia UnionKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Sporting Kansas City tiếp đón Philadelphia Union.

5'Andre Luiz mở tỷ số sớm cho Sporting Kansas City

Ngay phút thứ 5, Andre Luiz đã tận dụng rất tốt đường kiến tạo của L. Johnsen để ghi bàn đưa Sporting Kansas City vượt lên dẫn 1-0 trước Philadelphia Union. Dù đang kiểm soát bóng ít hơn với tỷ lệ 35% - 65%, nhưng nếu giữ vững tỷ số này, Sporting Kansas City sẽ chắc suất giành vé vào vòng 1/16.

10'Andre Luiz nhân đôi cách biệt cho Sporting Kansas City

Chỉ sau 10 phút bóng lăn, Andre Luiz đã tận dụng thành công đường chuyền của C. Harris để nâng tỷ số lên 2-0 cho Sporting Kansas City. Khởi đầu bùng nổ giúp đội chủ sân Children's Mercy Park nắm lợi thế cực lớn; nếu giữ tỷ số này, họ tạm tính đã giành vé vào vòng 1/16 khi chắc chắn góp mặt trong top 2 của bảng đấu.

13'Sporting Kansas City dẫn 2-0 dù cầm bóng ít hơn

Dù sớm dẫn trước 2-0 chỉ sau 13 phút thi đấu, Sporting Kansas City chủ động nhường thế trận khi thời lượng cầm bóng chỉ đạt 32% - 68% so với Philadelphia Union. Đội khách kiểm soát bóng áp đảo nhưng hoàn toàn bế tắc trên mặt trận tấn công, chưa tung ra được cú dứt điểm nào (thống kê dứt điểm 1 - 0).

16'W. Meyer ghi bàn nới rộng cách biệt 3-0

Cơn mưa bàn thắng sớm tiếp tục diễn ra tại Children's Mercy Park khi phút 16, đón đường chuyền từ E. Karic, W. Meyer dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 3-0 cho Sporting Kansas City. Khởi đầu như mơ giúp đội chủ nhà tạo khoảng cách quá an toàn trước Philadelphia Union, và nếu giữ tỷ số này, họ sẽ nắm chắc tấm vé đi tiếp vào vòng 1/16.

25'Sporting Kansas City tận dụng cơ hội triệt để

Dù chỉ kiểm soát bóng 32% - 68% trước Philadelphia Union, Sporting Kansas City lại cho thấy sự sắc bén vượt trội khi dẫn trước 3-0 chỉ sau 25 phút thi đấu. Đội chủ nhà tung ra 4 pha dứt điểm với tỷ lệ trúng đích tuyệt đối (4 - 1 so với đối thủ), khiến đối phương dù cầm nhiều bóng vẫn hoàn toàn bế tắc.

37'Sporting Kansas City tận dụng cơ hội triệt để

Dù để Philadelphia Union kiểm soát bóng áp đảo với tỷ lệ 35% - 65%, Sporting Kansas City vẫn tạo ra cách biệt an toàn nhờ sự sắc bén đáng kinh ngạc. Đội chủ nhà tận dụng tối đa cơ hội với 5 - 3 cú dứt điểm (trúng đích 5 - 2), đạt hiệu suất gần như tuyệt đối để duy trì lợi thế dẫn trước 3-0 khi hiệp một dần trôi về những phút cuối.

45'Thẻ vàng cho K. Agyabeng

Phút 45, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo K. Agyabeng bên phía Sporting Kansas City sau một tình huống phạm lỗi. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn bước vào giờ nghỉ với tâm lý vô cùng thoải mái khi đang dẫn trước Philadelphia Union với tỷ số 3-0.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

46'Philadelphia Union làm mới tuyến đầu ngay đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46, Philadelphia Union quyết định thay đổi nhân sự khi Q. Sullivan được tung vào sân thế chỗ cho I. Vassilev. Đội khách buộc phải có những điều chỉnh nhằm tìm kiếm sự khởi sắc trong lối chơi sau khi để Sporting Kansas City dẫn trước tới 3-0 trong hiệp một.

46'Sporting Kansas City chủ động điều chỉnh nhân sự

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Sporting Kansas City đưa ra sự thay đổi khi J. Bartlett được tung vào sân thế chỗ K. Agyabeng. Với cách biệt dẫn trước 3-0 đầy an toàn, đội chủ nhà có lý do để tính toán nhân sự nhằm bảo toàn lợi thế hướng tới tấm vé vào vòng 1/16.

50'Sporting Kansas City duy trì cách biệt an toàn

Bước sang phút 50, Philadelphia Union nỗ lực đẩy cao đội hình với thời lượng kiểm soát bóng áp đảo 65% so với 35% của Sporting Kansas City. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn giữ vững lợi thế dẫn 3-0 nhờ sự hiệu quả vượt trội, khi tung ra 6 cú dứt điểm với 5 lần trúng đích và hàng thủ cũng đã có 5 pha cứu thua vững chắc.

53'Thẻ vàng cho L. Johnsen

Phút 53, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo L. Johnsen bên phía Sporting Kansas City sau một pha vào bóng quyết liệt. Dù đang kiểm soát thế trận với lợi thế dẫn trước 3-0, đội chủ nhà bắt đầu phải nhận những án phạt thẻ khi đối thủ tăng cường sức ép.

62'Philadelphia Union nỗ lực kiểm soát bóng

Bước sang phút 62, Philadelphia Union miệt mài đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi nắm tới 66% thời lượng cầm bóng (so với 34% của Sporting Kansas City). Dù vậy, đội chủ nhà vẫn bảo toàn vững chắc lợi thế dẫn trước 3-0 nhờ sự hiệu quả trong khâu phòng ngự với 5-2 pha cứu thua, khiến tổng số cú dứt điểm 6-7 của trận đấu chưa thể đem lại khác biệt cho đội khách.

64'B. Damiani nhen nhóm hy vọng cho Philadelphia Union

Phút 64, B. Damiani ghi bàn thắng quan trọng giúp Philadelphia Union rút ngắn cách biệt xuống còn 3-1. Pha lập công này thắp lại hy vọng cho đội khách sau khi để đối thủ sớm dẫn trước ba bàn từ hiệp một.

66'C. Sullivan thắp sáng hy vọng cho Philadelphia Union

Chỉ hai phút sau bàn mở màn, C. Sullivan tiếp tục ghi bàn ở phút 66 sau đường kiến tạo của D. Jean Jacques, rút ngắn tỷ số xuống còn 3-2. Sự vùng lên mạnh mẽ của Philadelphia Union đang khiến trận đấu tại Children's Mercy Park trở nên vô cùng kịch tính.

68'Sporting Kansas City đưa J. Reid vào sân

Phút 68, Sporting Kansas City thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Reid được tung vào sân thế chỗ T. Calheira. Đội chủ nhà cần làm mới đội hình sau khi liên tiếp nhận những bàn thua chóng vánh khiến tỷ số bị san bằng 3-3.

68'M. Iloski gỡ hòa 3-3 cho Philadelphia Union

Phút 68, đón đường chuyền từ Q. Sullivan, M. Iloski dứt điểm chính xác để quân bình tỷ số 3-3 cho Philadelphia Union. Đội khách tạo nên màn rượt đuổi không tưởng tại Children's Mercy Park khi ghi liền ba bàn chỉ trong vòng bốn phút, dù trước đó bị dẫn 3-0.

70'C. Sullivan nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 70, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo C. Sullivan bên phía Philadelphia Union. Trận đấu đang diễn ra vô cùng căng thẳng và kịch tính sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở giữa hai đội.

71'Sporting Kansas City thay người sau khi bị gỡ hòa

Phút 71, Sporting Kansas City quyết định làm mới đội hình khi tung O. Wolff vào sân thế chỗ S. Afrifa. Đội chủ nhà cần nhanh chóng xốc lại thế trận sau khi để đối thủ gỡ hòa 3-3, đồng thời nếu giữ tỷ số này họ vẫn tạm tính giành vé vào vòng 1/16.

71'Sporting Kansas City điều chỉnh nhân sự tuyến giữa

Phút 71, Sporting Kansas City đưa ra sự thay đổi người khi Z. Bassong được tung vào sân để thế chỗ L. Johnsen. Đội chủ nhà cần bổ sung thêm năng lượng cho đội hình sau khi để đối thủ gỡ hòa 3-3 chóng vánh chỉ trong ít phút vừa qua.

73'Z. Bassong phản lưới, Philadelphia Union dẫn ngược 4-3

Phút 73, thảm họa ập đến với đội chủ nhà khi Z. Bassong lóng ngóng đá phản lưới nhà, giúp Philadelphia Union nâng tỷ số lên 4-3. Bị dẫn trước tới 3-0 chỉ sau 16 phút đầu trận, đội khách đã tạo nên màn lội ngược dòng không tưởng để chính thức vượt lên dẫn trước.

76'Philadelphia Union nỗ lực kiểm soát thế trận

Bước sang phút 76, Philadelphia Union vẫn đang nắm quyền chủ động với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 37% - 63% nhằm bảo toàn lợi thế dẫn trước 3-4. Dù vậy, thế trận đôi công vẫn rất cởi mở khi Sporting Kansas City không ngừng tìm kiếm cơ hội, đẩy tổng số pha dứt điểm trúng đích của hai đội lên tới 6 - 8.

80'K. Wagner nhận thẻ vàng ở phút 80

Phút 80, hậu vệ K. Wagner bên phía Philadelphia Union phải nhận thẻ vàng sau pha can thiệp nhằm ngăn cản đợt lên bóng của đối phương. Trong bối cảnh đội khách đang dẫn trước 3-4 sau màn lội ngược dòng khó tin, những pha phạm lỗi chiến thuật thế này là điều dễ hiểu để ghìm bớt hưng phấn của Sporting Kansas City.

82'Philadelphia Union điều chỉnh nhân sự tuyến giữa

Phút 82, Philadelphia Union tiến hành thay đổi nhân sự khi A. Bedoya được tung vào sân thế chỗ cho C. Sullivan. Đội khách đang nỗ lực bổ sung nguồn năng lượng và kinh nghiệm để bảo toàn lợi thế dẫn trước 3-4 đầy kịch tính trong những phút cuối trận.

83'Sporting Kansas City thay người tìm hy vọng gỡ hòa

Phút 83, Sporting Kansas City quyết định làm mới nhân sự khi rút C. Harris ra nghỉ và tung R. Ramos vào sân. Trong bối cảnh đang bị dẫn 3-4 sau màn rượt đuổi tỷ số khó tin, đội chủ nhà Children's Mercy Park rất cần thêm làn gió mới trên hàng công để nuôi hy vọng giật lại ít nhất một điểm ở những phút cuối.

83'Philadelphia Union thay người để bảo toàn tỷ số

Phút 83', Philadelphia Union thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Bueno được tung vào sân thế chỗ J. Lukic. Đội khách đang nỗ lực bổ sung năng lượng cho tuyến giữa nhằm bảo vệ lợi thế dẫn trước 3-4 đầy kịch tính trong những phút cuối trận.

83'Philadelphia Union điều chỉnh nhân sự cuối trận

Phút 83, Philadelphia Union thực hiện sự thay đổi người khi E. Alladoh được tung vào sân thế chỗ M. Iloski. Sau màn lội ngược dòng ấn tượng để dẫn trước 4-3 dù từng bị Sporting Kansas City dẫn 3-0, đội khách đang chủ động làm mới đội hình nhằm bảo toàn lợi thế mong manh trong những phút thi đấu cuối cùng.

88'Philadelphia Union nỗ lực giữ lợi thế mong manh

Bước sang phút 88, Philadelphia Union vẫn đang nắm quyền chủ động với thời lượng cầm bóng 59% so với 41% của đối thủ nhằm bảo toàn cách biệt tỷ số 3-4. Dù tổng số pha dứt điểm đang cân bằng 10-10, đội khách tỏ ra sắc bén hơn khi sở hữu số cú sút trúng đích vượt trội 8 so với 6 của Sporting Kansas City.

90'Philadelphia Union thay người chiến thuật ở phút 90

Phút 90, Philadelphia Union có sự điều chỉnh nhân sự khi A. Anello được tung vào sân thay thế cho B. Damiani. Đội khách đang nỗ lực tối đa nhằm câu giờ và bảo toàn lợi thế dẫn bàn 3-4 đầy kịch tính trong những phút thi đấu cuối cùng.

90+6'Thẻ vàng cho Philadelphia Union ở phút bù giờ

Phút 90+6', một cầu thủ bên phía Philadelphia Union phải nhận thẻ vàng trong những nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh. Trận đấu trôi về những giây cuối cùng khi đội khách vẫn đang giữ lợi thế dẫn trước 3-4 đầy kịch tính sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

90+8'Thẻ vàng cho Sporting Kansas City ở phút bù giờ

Phút 90+8', trọng tài tiếp tục phải rút thêm thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ bên phía Sporting Kansas City sau một tình huống phạm lỗi. Những phút bù giờ diễn ra vô cùng căng thẳng khi đội chủ nhà đang nỗ lực tìm bàn gỡ trong tình thế bị dẫn 3-4.

KTKết thúc: Sporting Kansas City 3-4 Philadelphia Union

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 4.

Cập nhật lúc 09:42 20/09/2026

Cuộc so tài giữa Sporting Kansas City và Philadelphia Union diễn ra lúc 07:30 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Children's Mercy Park. Đội khách bước vào màn đọ sức này với mục tiêu kéo dài chuỗi trận ấn tượng, trong bối cảnh đội chủ nhà đang phải trải qua giai đoạn đầy chông gai trên bảng xếp hạng.

Philadelphia Union và tham vọng nối dài mạch trận thăng hoa

Philadelphia Union đang thể hiện sự ổn định đáng nể về mặt phong độ. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này giành tới 4 chiến thắng liên tiếp trước khi có 1 trận hòa ở lần ra sân vừa qua. Mạch 5 trận bất bại liên tiếp giúp đại diện bang Pennsylvania sở hữu sự tự tin rất lớn trong mỗi chuyến hành quân xa nhà.

Lối chơi gắn kết cùng khả năng duy trì nhịp độ thi đấu hiệu quả đang là điểm tựa vững chắc cho Philadelphia Union. Việc giành trọn vẹn điểm số ở 4 trong 5 trận vừa qua chứng minh họ luôn biết cách chuyển hóa sự lấn lướt thành kết quả có lợi. Trước một đối thủ đang sa sút, cơ hội để các vị khách tiếp tục duy trì đà hưng phấn là rất rõ ràng.

Sporting Kansas City chật vật tìm lại sự ổn định

Trái ngược với đà thăng tiến của đối thủ, Sporting Kansas City đang trải qua chuỗi ngày thi đấu khó khăn. Đội chủ sân Children's Mercy Park hiện đứng ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với 18 điểm tích lũy được. Vị trí này phản ánh đúng những hạn chế mà họ gặp phải suốt thời gian qua.

Xét trong 5 lần ra sân gần nhất, Sporting Kansas City chỉ có được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và để thua tới 3 trận. Trận hòa ở lượt đấu gần đây phần nào giúp họ ngắt mạch 3 trận thua liên tiếp trước đó, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để tạo nên sự an tâm. Khi trở về sân nhà Children's Mercy Park, áp lực dành cho thầy trò đội bóng này càng lớn hơn khi họ buộc phải nỗ lực tối đa để ngăn chặn đối thủ đang trên đà hưng phấn.

Cán cân đối đầu và nhận định cục diện trận đấu

Lịch sử đối đầu gần đây cũng đang mang lại những tín hiệu khả quan hơn cho đội khách. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Philadelphia Union nhỉnh hơn với 2 chiến thắng, hai đội hòa nhau 2 trận, còn Sporting Kansas City chỉ có 1 lần giành thắng lợi trọn vẹn.

Sự vượt trội về phong độ thi đấu lẫn kết quả đối đầu trực tiếp gần đây biến Philadelphia Union thành thử thách rất lớn đối với Sporting Kansas City. Dù có lợi thế sân nhà, Sporting Kansas City nhiều khả năng sẽ phải chủ động chơi phòng ngự chặt chẽ nhằm hóa giải sức ép từ đối phương. Ngược lại, nếu tiếp tục duy trì sự hiệu quả như chuỗi trận thắng vừa qua, Philadelphia Union hoàn toàn đủ khả năng chiếm lĩnh thế trận để hướng tới một kết quả tích cực.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)