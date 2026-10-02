Ngược dòng thắng Pakistan, Việt Nam giành vé tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026

Tuyển Việt Nam nhập cuộc với thế chủ động khi kiểm soát bóng và liên tục đẩy Pakistan về sâu phần sân nhà. Tuy nhiên, khả năng phối hợp ở khu vực trước vòng cấm chưa thực sự hiệu quả khiến đội bóng áo đỏ gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội rõ ràng.

Trong khi đó, Pakistan tận dụng những sai sót của hàng tiền vệ Việt Nam để tổ chức phản công khiến Lê Giang đã phải trổ tài cứu thua. Đến phút 31, hàng thủ Việt Nam không thể đứng vững. Từ một pha chuyền bóng hỏng của Hai Long, Mohib Ullah bên phía Pakistan tận dụng cơ hội để mở tỷ số.

Đội tuyển Việt Nam

Bàn thua khiến Việt Nam gặp thêm khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1. Sau giờ nghỉ, những điều chỉnh của tuyển Việt Nam nhanh chóng phát huy hiệu quả. Tuấn Tài và Đình Bắc được tung vào sân, giúp đội bóng áo đỏ chơi tích cực và có nhiều khoảng trống hơn trong hệ thống phòng ngự Pakistan.

Phút 50, Tuấn Tài có đường chuyền thuận lợi để Hai Long xử lý trước trung vệ đối phương rồi tung cú sút hiểm hóc, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Chỉ ít phút sau, Đình Bắc tiếp tục tạo dấu ấn khi đi bóng tốc độ, thu hút hàng thủ Pakistan trước khi mớm bóng để Hoàng Đức dứt điểm một chạm, đưa Việt Nam vượt lên dẫn 2-1.

Việt Nam sau đó tiếp tục duy trì sức ép và có bàn thắng thứ ba ở phút 80. Từ pha triển khai trực diện, Đình Bắc nhận bóng rồi tung cú sút chính diện với lực mạnh, đánh bại thủ môn Pakistan.

Pakistan bất ngờ rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 ở phút 88. Kaleemullah Khan đi bóng vào khu vực trước vòng cấm rồi tung cú sút mạnh, bóng chạm một cầu thủ Việt Nam đổi hướng khiến Lê Giang không thể cản phá.

Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ không để đối thủ có thêm cơ hội ngược dòng. Phút 90+1, Đình Bắc tiếp tục để lại dấu ấn khi đi bóng rồi chuyền xuống cho Williams Minh Hoàng dứt điểm quyết đoán ấn định chiến thắng 4-2 cho đội tuyển Việt Nam. Đây chính là bàn thắng đầu tiên của ngôi sao trẻ Williams Minh Hoàng trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Chiến thắng 4-2 giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công vị trí nhì bảng B và sẽ góp mặt ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia vào ngày 5/10 tới đây.

Đội hình thi đấu:

Việt Nam: Lê Giang Patrik, Ngọc Bảo, Quang Vinh (Tuấn Tài 46'), Xuân Mạnh, Việt Anh (Adou Minh 79'), Tiến Anh, Tài Lộc (Đình Bắc 46'), Hoàng Đức (Nhật Minh 81'), Hai Long, Minh Hoàng, Hoàng Hên (Thành Long 56')

Pakistan: Butt, Iqbal, Mohib Ullah (Niazi 80'), Suliman, Rehman, Arshad (Samad 67'), Hazara (Ghazi 46'), Zeb, Khattek (Kaleemullah Khan 67'), Dost (Nawaz 46')

BXH B - FIFA ASEAN CUP 2026