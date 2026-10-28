Nằm sâu trong vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát, hai bản Cò Phạt và Khe Búng, thuộc xã biên giới Môn Sơn, Nghệ An là nơi tộc người Đan Lai bao đời gắn bó với núi rừng. Đường sá hiểm trở, việc đi lại và tiếp cận các dịch vụ y tế của đồng bào còn gặp nhiều khó khăn.

Ngược dòng sông Giăng, đưa vaccine đến với tộc người Đan Lai

Từ những tập quán lâu đời như tục “ngủ ngồi”, nhúng trẻ sơ sinh vào nước lạnh… cuộc sống của người Đan Lai đang từng bước đổi thay. Nhưng ở những bản làng nằm sâu giữa đại ngàn, đưa dịch vụ y tế đến với người dân vẫn là hành trình nhiều gian nan. Bằng sự bền bỉ và tinh thần trách nhiệm, cán bộ y tế vượt sông Giăng, đưa vaccine đến với trẻ nhỏ, từng bước nâng cao nhận thức phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe trẻ em Đan Lai.

Sau đây là những hình ảnh về hành trình bền bỉ của cán bộ Trạm Y tế xã Môn Sơn, vượt sông, băng rừng, không quản ngại mưa gió, đưa vaccine đến với trẻ em Đan Lai mỗi tháng.

Cán bộ Trạm Y tế xã Môn Sơn ngược dòng sông Giăng, mang vaccine và vật tư y tế đến với trẻ em Đan Lai ở hai bản Cò Phạt, Khe Búng, nằm sâu trong vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát. Ảnh: V. Đồng

Rời thuyền, cán bộ y tế tiếp tục vượt bãi đá, bờ sỏi để vào bản. Địa hình hiểm trở, giao thông cách trở khiến hành trình đến với trẻ em Đan Lai thêm vất vả. Ảnh: V. Đồng

Trên hành trình vào bản tiêm phòng cho đồng bào Đan Lai, cán bộ y tế tranh thủ hái rau dún dọc sông Giăng, để bữa trưa có thêm đĩa rau xanh giữa núi rừng. Ảnh: V. Đồng

Với cộng đồng Đan Lai có dân số dưới 3.000 người, việc duy trì tiêm chủng định kỳ có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm, bảo vệ sức khỏe trẻ em từ những năm tháng đầu đời. Ảnh: V. Đồng

Bác sĩ La Văn Vinh, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Môn Sơn, khám sàng lọc trước tiêm chủng cho trẻ, kiểm tra tình trạng sức khỏe nhằm đánh giá điều kiện tiêm vaccine, bảo đảm an toàn cho trẻ. Ảnh: V. Đồng

Cán bộ Trạm Y tế xã Môn Sơn phối hợp với lực lượng quân dân y Đồn Biên phòng Môn Sơn tổ chức tiêm chủng cho trẻ em Đan Lai, góp sức chăm sóc sức khỏe đồng bào vùng biên. Ảnh: V. Đồng

Một em bé Đan Lai được cán bộ y tế tiêm vaccine. Mỗi mũi tiêm góp phần bảo vệ trẻ trước những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể phòng ngừa bằng vaccine. Ảnh: V. Đồng

Sát khuẩn vị trí tiêm sau khi tiêm vaccine cho trẻ nhỏ người Đan Lai tại xã biên giới Môn Sơn, góp phần bảo đảm an toàn trong quá trình tiêm chủng. Ảnh: V. Đồng

Cán bộ y tế kiên trì tư vấn, hướng dẫn người Đan Lai chăm sóc trẻ an toàn, theo dõi lịch tiêm và đưa con đi tiêm đúng lịch, từng bước nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe bằng y học hiện đại. Ảnh: V. Đồng

Y sĩ đa khoa Vi Thị Việt, cán bộ y tế xã Môn Sơn, đến tận nhà thăm khám, tư vấn cho những gia đình không thể đưa trẻ đến điểm tiêm, giúp trẻ em Đan Lai được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe kịp thời. Ảnh: V. Đồng

Cán bộ Trạm y tế xã Môn Sơn sử dụng điện thoại để cập nhật dữ liệu trên phần mềm tiêm chủng quốc gia, phục vụ quản lý thông tin và theo dõi lịch tiêm vaccine của trẻ em người Đan Lai ở các bản vùng sâu. Ảnh: V. Đồng