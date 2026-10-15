Ngược dòng quật ngã Chicago Fire, Philadelphia Union phả hơi nóng vào nhóm đầu

📊 Xem thống kê chi tiết trận Chicago Fire 1-3 Philadelphia Union: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Chicago Fire1 - 3Philadelphia UnionKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Chicago Fire tiếp đón Philadelphia Union.

13'Philadelphia Union chiếm ưu thế kiểm soát

Sau gần 15 phút đầu trận, Philadelphia Union đang là đội chủ động hơn khi nắm 58% thời lượng cầm bóng và tạo ra thế trận lấn lướt. Dù vậy, đội khách mới chỉ có 0 - 2 pha dứt điểm và chưa lần nào đưa bóng trúng đích, trong khi Chicago Fire vẫn đang kiên nhẫn phòng ngự chặt chẽ.

25'Thế trận giằng co nhưng thiếu cơ hội

Trận đấu trôi qua nửa đầu hiệp một với thế trận khá cân bằng khi Philadelphia Union chỉ nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng (52% so với 48% của Chicago Fire). Sự thận trọng của đôi bên khiến nhịp độ không được đẩy lên quá cao, dẫn tới việc chỉ có tổng cộng 3 pha dứt điểm (tỷ số sút 1 - 2) và hai đội vẫn chưa có cú sút trúng đích (0 - 0) nào.

34'Mbokazi phạm lỗi và nhận thẻ vàng

Phút 34, Mbekezeli Mbokazi của Chicago Fire phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Thế trận trên sân Soldier Field vẫn đang diễn ra giằng co khi hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0.

37'Thế trận giằng co thiếu đột biến

Trận đấu trôi về những phút cuối hiệp một với thế trận khá cân bằng khi Chicago Fire nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng (52% - 48%). Dù vậy, cả hai đội vẫn chưa tạo ra được cơ hội thực sự rõ rệt, thể hiện qua việc tổng số cú dứt điểm dừng ở mức 2 - 3 và chưa bên nào có pha dứt điểm trúng đích (0 - 0).

41'Jack Elliott nhận thẻ vàng

Phút 41, Jack Elliott bên phía Chicago Fire phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Đây đã là chiếc thẻ vàng thứ hai của đội chủ nhà trong hiệp một, diễn ra trong bối cảnh hai đội vẫn đang hòa 0-0 trên sân Soldier Field.

44'Haile-Selassie mở tỷ số cho Chicago Fire

Phút 44, đón đường chuyền từ Noah Allen, Maren Haile-Selassie đã dứt điểm chính xác để khai thông bế tắc, đưa Chicago Fire vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng ngay trước giờ nghỉ giúp đội chủ sân Soldier Field tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đối đầu với Philadelphia Union.

45'Chicago Fire điều chỉnh nhân sự ở phút 45

Phút 45, Chicago Fire quyết định thực hiện sự thay đổi người khi Jonathan Bamba rời sân nhường chỗ cho Andreas Hanche-Olsen. Đội chủ nhà cần làm mới đội hình khi tỷ số đang là 1-1 trên sân Soldier Field.

45+1'Jack Elliott nhận thẻ đỏ rời sân

Phút 45+1', Jack Elliott của Chicago Fire phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp. Dù vừa có bàn mở tỷ số 1-0 ở phút 44, Chicago Fire giờ đây sẽ phải đối mặt với hiệp hai đầy khó khăn khi chỉ còn chơi với 10 người trên sân Soldier Field.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Milan Iloski gỡ hòa 1-1 cho Philadelphia Union

Ngay đầu hiệp hai ở phút 49, tận dụng đường chuyền từ Francis Westfield, Milan Iloski đã dứt điểm chuẩn xác mang về bàn san bằng cách biệt 1-1 cho Philadelphia Union. Việc Chicago Fire phải thi đấu thiếu người từ cuối hiệp một đã mở ra lợi thế lớn để đội khách nhanh chóng lật ngược cục diện.

50'Philadelphia Union gia tăng sức ép đầu hiệp hai

Bước sang phút 50, trận đấu vẫn giữ tỷ số hòa 1-1 khi hai bên chia sẻ quyền kiểm soát bóng khá cân bằng với 49% - 51%. Dẫu vậy, Philadelphia Union đang cho thấy sự chủ động hơn ở các đợt hãm thành với tổng số lần dứt điểm vượt trội 3 - 6 và kiếm về phạt góc 2 - 6 trước Chicago Fire.

55'Bruno Damiani đưa Philadelphia Union vươn lên dẫn trước

Phút 55, nhận đường kiến tạo chuẩn xác từ Cavan Sullivan, Bruno Damiani đã dứt điểm thành công để nâng tỷ số lên 1-2 cho Philadelphia Union. Tận dụng triệt để lợi thế hơn người sau tấm thẻ đỏ của đối thủ ở cuối hiệp một, đội khách đã lật ngược thế cờ chóng vánh chỉ trong ít phút đầu hiệp hai.

57'Philadelphia Union làm mới tuyến giữa sau khi dẫn bàn

Phút 57, Philadelphia Union tiến hành thay đổi nhân sự khi Indiana Vassilev được tung vào sân thế chỗ Jesus Bueno. Đang nắm lợi thế dẫn trước 1-2 cùng ưu thế chơi hơn người, ban huấn luyện đội khách rõ ràng muốn duy trì sự chủ động ở khu trung tuyến để kiểm soát tốt thế trận.

62'Philadelphia Union áp đảo về số cơ hội

Bước sang phút 62, Philadelphia Union vẫn đang nắm giữ thế chủ động và dẫn trước với tỷ số 1-2. Đội khách vượt trội hoàn toàn về mặt trận tấn công khi tạo ra số pha dứt điểm áp đảo 4-12 (trúng đích 1-5) cùng tỷ lệ phạt góc 2-7, liên tục đặt khung thành của Chicago Fire vào tình trạng báo động.

67'Bruno Damiani nới rộng cách biệt lên 1-3

Phút 67, đón đường chuyền thuận lợi từ Jovan Lukic, Bruno Damiani dứt điểm chính xác để mang về bàn thắng thứ ba cho Philadelphia Union. Pha lập công này giúp đội khách nới rộng cách biệt lên 1-3 ngay trên sân Soldier Field.

68'Chicago Fire rút Lewandowski khỏi sân sau bàn thua thứ ba

Phút 68, ban huấn luyện Chicago Fire quyết định tung Philip Zinckernagel vào sân để thế chỗ Robert Lewandowski. Việc điều chỉnh nhân sự diễn ra ngay sau khi đội chủ nhà nhận bàn thua thứ ba và đang phải chơi thiếu người, khiến cách biệt bị nới rộng lên thành 1-3.

68'Chicago Fire làm mới nhân sự tìm hy vọng

Phút 68, Chicago Fire thực hiện sự thay đổi người khi Puso Dithejane được tung vào sân thế chỗ Johan Arath Gomez. Đang bị dẫn 1-3 và phải thi đấu thiếu người sau chiếc thẻ đỏ cuối hiệp một, đội chủ nhà buộc phải tìm kiếm làn gió mới để níu giữ cơ hội có điểm.

68'Chicago Fire điều chỉnh nhân sự sau bàn thua thứ ba

Phút 68, Chicago Fire có sự thay đổi người khi Leonardo Barroso được tung vào sân thế chỗ Jonathan Dean. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-3 và phải thi đấu thiếu người từ hiệp một, đội chủ nhà buộc phải làm mới đội hình nhằm tìm kiếm hy vọng thu hẹp khoảng cách.

72'Chicago Fire làm mới tuyến giữa khi bị dẫn 1-3

Phút 72, Chicago Fire thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi Sergio Oregel được tung vào sân thế chỗ của Anton Saletros. Đội chủ nhà đang trải qua thế trận đầy khó khăn khi phải chơi thiếu người và bị dẫn 1-3 trước Philadelphia Union.

74'Philadelphia Union áp đảo hoàn toàn

Bước sang phút 74, Philadelphia Union tiếp tục làm chủ cuộc chơi với thế trận vượt trội hoàn toàn khi dẫn trước 1-3. Đội khách lấn lướt về thời lượng kiểm soát bóng (46% - 54%) và tạo ra sức ép nghẹt thở qua thống kê dứt điểm áp đảo 4 - 15 (trúng đích 1 - 7) cùng số phạt góc vượt trội 2 - 7, khiến Chicago Fire gần như chỉ biết gồng mình chống đỡ.

80'Philadelphia Union làm mới hàng công ở phút 80

Phút 80, Philadelphia Union có sự điều chỉnh nhân sự khi Ezekiel Kwame Alladoh được tung vào sân thế chỗ Bruno Damiani. Nắm lợi thế dẫn trước 1-3 cùng việc chơi hơn người, đội khách chủ động giữ nhịp độ và làm mới lực lượng trong những phút cuối.

80'Philadelphia Union làm mới nhân sự ở tuyến giữa

Phút 80, Philadelphia Union thực hiện sự thay đổi người khi Benjamin Bender được tung vào sân để thế chỗ cho Cavan Sullivan. Đang dẫn trước với tỷ số 1-3 và có lợi thế chơi hơn người, đội khách chủ động bổ sung nguồn năng lượng mới nhằm duy trì thế trận áp đảo trong những phút cuối.

85'Indiana Vassilev nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 85, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Indiana Vassilev bên phía Philadelphia Union sau một tình huống phạm lỗi. Dù vậy, đội khách vẫn đang nắm hoàn toàn thế chủ động và dẫn trước Chicago Fire với tỷ số 1-3 khi trận đấu trôi về những phút cuối.

86'Philadelphia Union áp đảo về thế trận

Bước sang phút 86, Philadelphia Union vẫn duy trì sự vượt trội khi áp đảo về số lần dứt điểm với tỷ lệ 6 - 17 (trúng đích 3 - 8) và phạt góc 2 - 7. Dù kiểm soát bóng không quá chênh lệch (48% - 52%), đội khách hoàn toàn làm chủ tình hình để bảo toàn lợi thế dẫn 1-3 trước Chicago Fire.

88'Philip Zinckernagel nhận thẻ vàng ở phút 88

Phút 88, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Philip Zinckernagel sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-3 và chơi thiếu người, các cầu thủ Chicago Fire dường như không còn giữ được sự bình tĩnh ở những phút cuối trận.

90+2'Philadelphia Union thay người củng cố chiến thắng

Phút 90+2, Philadelphia Union thực hiện quyền thay người khi Japhet Sery Larsen vào sân thế chỗ Quinn Sullivan. Đang dẫn 1-3 và nắm lợi thế lớn về quân số lẫn thế trận, đội khách chủ động kéo dài thời gian để giữ trọn vẹn điểm số trong những phút bù giờ.

90+2'Philadelphia Union rút dần trụ cột câu giờ

Phút 90+2', Philadelphia Union thực hiện quyền thay người khi đưa Malik Jakupovic vào sân thế chỗ Milan Iloski. Đội khách đang dẫn trước 1-3 và việc điều chỉnh nhân sự ở những phút bù giờ chủ yếu nhằm mục đích làm giảm nhịp độ trận đấu để bảo toàn trọn vẹn 3 điểm trên sân Soldier Field.

90+3'Neil Pierre nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 90+3', Neil Pierre bên phía Philadelphia Union phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Dù vậy, chiến thắng gần như đã nằm chắc trong tay đội khách khi họ đang dẫn Chicago Fire với tỷ số 1-3 trong những phút bù giờ cuối cùng.

KTKết thúc: Chicago Fire 1-3 Philadelphia Union

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 09:39 15/10/2026

Philadelphia Union bước vào chuyến làm khách trên sân Soldier Field với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Họ muốn kéo dài mạch trận ấy trước một Chicago Fire đang xếp cao hơn trên bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 15/10/2026.

Philadelphia Union mang theo chuỗi thắng trọn vẹn

Philadelphia Union là đội có phong độ tốt nhất ở cặp đấu này. Họ thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định và niềm tin đang ở mức cao.

Đội khách hiện xếp hạng 6 với 42 điểm. Mạch thắng dài giúp họ đến Chicago trong tâm thế thoải mái, chỉ cần giữ nhịp độ đang có.

Chicago Fire: nền tảng tốt nhưng phong độ chững lại

Chicago Fire đang đứng thứ 3 với 48 điểm, hơn Philadelphia Union 6 điểm. Vị trí này cho thấy họ đã tích lũy khá chắc chắn trong cả mùa giải.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội chủ nhà không còn nhất quán. Trong 5 trận gần nhất, Chicago Fire thắng 3 trận và thua 2 trận. Điểm tích cực là họ đã thắng cả 3 trận mới nhất, sau hai thất bại ở các trận trước đó.

Đó là tín hiệu cho thấy đội chủ nhà đã lấy lại thăng bằng. Dù vậy, Chicago Fire vẫn phải chứng minh mình đủ sức chặn một đối thủ đang thắng đều như Philadelphia Union.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Lịch sử đối đầu gần đây cũng ủng hộ Philadelphia Union. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội khách thắng 3 trận, Chicago Fire thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận.

Con số này cho thấy Philadelphia Union thường xuyên có lợi thế trong các lần chạm trán, kể cả khi Chicago Fire đang giữ vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Đây là cuộc đối đầu giữa đội có thứ hạng cao hơn và đội có phong độ trọn vẹn hơn. Chicago Fire có lợi thế sân nhà, thứ hạng và đà hồi phục sau chuỗi hai trận thua. Philadelphia Union có mạch thắng liên tiếp và thành tích đối đầu tốt.

Nếu đội chủ nhà duy trì được sự ổn định của 3 trận thắng gần nhất, họ hoàn toàn có thể khiến chuỗi thắng của đối thủ chấm dứt. Ngược lại, nếu Philadelphia Union giữ được sự tự tin hiện tại, cánh cửa để họ tiếp tục bay cao tại Soldier Field vẫn rộng mở.

Nhận định

Nhìn chung, đây là trận đấu cân bằng với những lợi thế khác nhau ở mỗi bên. Chicago Fire hơn về thứ hạng, còn Philadelphia Union hơn về phong độ và thế đối đầu gần đây. Xét đà thắng liên tiếp và thành tích đối đầu, đội khách có lý do để đặt niềm tin vào việc kéo dài chuỗi trận bất bại của mình.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)